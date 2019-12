Regina are un meniu simplu. Ce mănâncă Elisabeta a II-a în fiecare zi?

Poate te întrebi dacă are un regim special care o ajută să se mențină în formă la 92 de ani. Descoperă ce meniu are regina Elisabeta a II-a! La 92 de ani, regina Elizabeta a II-a este în continuare activă.



Cum reușește să se mențină în formă la o vârstă înaintată? Are un regim alimentar special? Sunt întrebări pe care poate ni le-am pus cu toții. Bucătarul șef regal a împărtășit câteva secrete legate de preferințele culinare ale Majestății Sale.



Se pare că Elisabeta a II-a primește în o listă cu sugestii de meniu de două ori pe săptămână și subliniază preferințele sale. Potrivit bucătarului șef regal, Majestatea Sa preferă un meniu simplu, dar are câteva reguli de la care nu se abate.



Ce mănâncă Elisabeta a II-a în fiecare zi?



Își începe ziua cu ceai și biscuiți

Majestatea sa preferă să consume înainte de micul dejun un ceai Earl Grey neîndulcit alături de câțiva biscuiți.



La micul dejun alege toast și cereale

De regulă, Majestatea Sa alege fructele și cerealele la micul dejun, însă uneori îi place să se răsfețe cu toast și dulceață. Foarte rar optează pentru ouă jumări cu somon afumat și trufe. Potrivit bucătarului șef, Majestatea Sa preferă trufele în preajma Crăciunului când le primește cadou.



Un pahar cu gin înainte de prânz

Înainte de a lua prânzul, Majestatea Sa servește un pahar cu gin cu gheață și lămâie.



La masa de prânz și cină nu consumă alimente cu amidon

Prânzul îl consumă la orele 13:00 și alege de obicei pește pe grătar pe pat de spanac sau dovlecei sote. O altă variantă de meniu pe care o consumă frecvent este carnea de pui pe grătar cu o salată.

Majestatea Sa evită amidonoasele, așa că nu ai să vezi paste, orez și cartofi în meniul său.



Ceai cu chec și sandvișuri

Ceaiul de după-amiază îl servește cu miere și un chec cu cremă sau un tort cu ciocolată și biscuiți (cum este salamul de biscuiți). Sandvișurile sunt de două feluri: cu somon afumat și castravete sau cu ou și maioneză.



Friptură bine făcută la masa de seară

Majestatea Sa preferă carnea de la producătorii locali pe care o servește cu sos de ciuperci, smântână și whiskey. Indiferent de tipul de carne pe care-l consumă, Elisabeta a II-a preferă ca aceasta să fie pătrunsă bine. Masa principală este urmată de fructe, în general căpșuni și piersici când acestea sunt în sezon.



Un pahar de șampanie după cină

Se pare că regina își încheie ziua cu un pahar de șampanie pe care-l savurează după masa de seară. De asemenea, o altă plăcere secretă a reginei este ciocolata neagră.



Nu putem să spunem că are un meniu exotic sau sofisticat, însă sunt câteva reguli pe care încearcă să le respecte mereu. Poate o ajută la fel de mult și plimbările foarte lungi pe care le face cu câinii săi sau poate faptul că una dintre pasiunile sale rămâne în continuare călăritul.