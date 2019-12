Premierul Chicu susține că problema furnizării gazelor naturale a ajuns gravă pentru că guvernul Sandu nu s-a ocupat

Premierul Ion Chicu recunoaşte că există problema cu tranzitul gazelor naturale rusești spre Republica Moldova prin Ucraina, din cauza divergenţelor dintre Rusia și Ucraina, transmite Breaking News cu referire la ipn.md.



Chicu spune că este o problemă externă, dar care a fost definitiv ignorata de Guvernul condus de Maia Sandu.



„Riscurile sunt de caracter extern. Cel mai mare risc este legat de faptul că deocamdată nu există un contract încheiat de „Gazprom” și „Naftogaz Ucraina” privind tranzitarea gazelor pe teritoriul Ucrainei.



Traseul tradițional pe care noi primeam gaze rămâne incert la data de 9 decembrie. Când am fost la Moscova și am discutat cu conducerea „Gazprom” ne-au spus că negocierile continuă, nu ne-au asigurat 100% că acestea se vor încununa cu succes, dar speranțe există”, a afirmat Ion Chicu, citat de IPN.



Ion Chicu a mai spus că Guvernul are pregătite scenarii alternative de aprovizionare a țării cu gaz. „Alternativ este traseul de transportare a gazelor pe așa-numitul cordon trasnbalcanic Marea Neagră: Bulgaria, România, Ucraina, Republica Moldova, apoi iar Ucraina. Dacă se utilizează acest traseu, atunci gazul va fi tot 172-173 de dolari per mia de metri cubi pentru că prețul discutat și agreat cu „Gazprom” este 172 la hotarul Republicii Moldova”, a declarat premierul.



În viziunea premierului, un alt scenariu prevede utilizarea rezervei de stat a păcurii. „Nu este cel mai bun scenariu, sper să nu ajungem la acest scenariu pentru că el vizează doar Chișinăul”, a continuat Ion Chicu.