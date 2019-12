Cele mai simple trucuri care te fac să pari mai tânără

Nu trebuie să apelezi la tratamente cosmetice costisitoare sau la produse de înfrumusețare scumpe ca să arăți mai tânără. Sunt de ajuns câteva trucuri simple, de la schimbarea stilului de machiaj, nuanței părului sau chiar culorilor pe care le porți.



Folosește întotdeauna SPF

Pentru a preveni îmbătrânirea prematură, secretul este să te protejezi de soare. „Razele ultraviolete degradează colagenul și elastina”, declară medicul dermatolog Margarita Lolis pentru womansday.com. Aplică zilnic cremă cu SPF 30 indiferent de anotimp sau dacă este o zi însorită sau nu.



Deschide nuanța părului

Alege o nuanță de păr cu două tonuri mai deschisă decât culoarea naturală a părului tău. Nuanțele de păr închise îți fac tenul să pară mai șters pentru că odată cu înaintarea în vârstă pielea pierde treptat din pigmenți.



Mărește volumul părului

Părul se subțiază și se rărește odată cu trecerea anilor, ceea ce îl face să-și piardă volumului. „Adaugă volum aplicând la rădăcini un spray pentru volum, în special în partea de sus a capului, acolo unde părul își pierde de obicei volumului”, declară hairstilistul Martha Bradford.



Alege topuri în nuanțe deschise, intense

Un top într-o nuanță deschisă, caldă, este ideal pentru a-i oferi tenului tău un plus de culoare și luminozitate. Optează pentru tonuri de roșu, roz, fucsia, oranj sau culori care au subtonuri de roșu.



Oferă-i strălucire părului tău

„Lipsa strălucirii și nu neapărat părul alb te îmbătrânește”, spune stilista Kattia Solano. Atunci când pigmentul părului tău se estompează, își pierde și stratul protector, ceea ce face ca părul să fie lipsit de strălucire. Un tratament lunar, precum gloss-ul pentru păr, te ajută să-i redai frumusețea și strălucirea părului tău.



Iluminează-ți ochii

Aplică un fard de pleoape cremos, puțin strălucitor, care are un efect de iluminare a ochilor. Evită fardurile pudră pentru că au tendința de a se acumula în pliurile ochilor, ceea ce accentuează ridurile și liniile fine.



Poartă coliere interesante

Colierele supradimensionate, în special cele în nuanțe intense, au capacitatea de a adăuga culoare și de a-ți pune tenul în evidență.

Alege-le atunci când porți o ținută într-o nuanță închisă pentru a oferi culoare și personalitate look-ului tău.



Uniformizează culoarea tenului

Un primer de culoarea piersicii îți va netezi și ascunde ridurile, va estompa petele pigmentare cauzate de expunerea la soare și va reduce cearcănele. Aplică-l întotdeauna înainte de a te machia sau îl poți folosi sub o cremă BB.



Hidratează intens tenul

Producția de sebum scade odată cu înaintarea în vârstă. Sebumul este uleiul natural produs de piele care are rolul de a o menține hidratată și de a o proteja de factorii de mediu. O piele uscată va părea întotdeauna mai bătrână, de aceea hidratarea este atât de importantă. Amestecă o picătură de ulei natural cu fondul tău de ten pentru a-i oferi un plus de strălucire naturală tenului. Încearcă uleiul de jojoba, care are o structură asemănătoare sebumului.



Conturează-ți buzele

Buzele se subțiază odată cu trecerea timpului, dar poți „mima” efectul de buze pline folosind un creion de buze nude.

Alege o culoare cât mai apropiată de nuanța naturală a buzelor tale, apoi conturează linia buzelor înainte de a aplica rujul. Pentru un efect aplificat de volum, aplică puțin gloss strălucitor în centrul buzelor.



Evită creionul dermatograf negru

Creionul negru este prea intens și îți poate face ochii să pară obosiți și îmbătrâniți, spune makeup artistul celebrităților Genevieve Herr. În loc să-ți conturezi ochii cu creion negru, aplică pe linia genelor superioare un creion bleumarin, maro sau taupe.



Aplică fondul de ten cu un burete

Odată cu trecerea anilor, tenul tău are nevoie de un fond de ten cu acoperire mai mare, dar dacă folosești mai mult produs nu faci altceva decât să accentuezi semnele îmbătrâniri. Indiferent ce formulă de fond de ten alegi, aplică cu ajutorul unui burete special. Ajută la uniformizarea fondului de ten și face ca pielea ta să aibă un aspect natural.