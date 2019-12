În primele nouă luni băncile din Moldova au înregistrat un profit de 1,8 miliarde de lei

Sunt profitabile, semn că situaţia din sector a revenit la normal. În primele nouă luni băncile din ţară au înregistrat un profit de 1,8 miliarde de lei, în creştere cu 32% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Veniturile din dobânzi reprezintă peste 60%. Experţii spun că economia si bugetul ţării au cel mai mult de câştigat odată cu relansarea sectorului bancar, relatează trm.md.





„Creşterea profitului bancar duce la aceea că o parte foarte bună dina cest profit se va duce la bugetul de stat. Băncile ca şi toţi ceilalţi agenţi economici plătesc impozite si asta e benefic ca parte componenta bugetului public. În afară de acesta băncile în pofida faptului că şi-au crescut reţeaua respectivă, numărul de angajaţi, totuşi au menţinut această tendinţă de optimizare a cheltuielilor şi a beneficiilor pe care le aduc sectorul bancar economiei naţionale”, a spus Dumitru Ursu, preşedinta Ligii Bancherilor.

Bancherii spun că majorarea profitului este determinată, în mare parte, şi de creşterea portofoliului de credite, pe fundalul reducerii dobânzilor. Dobânzile la credite în moneda naţionala sunt în prezent de 8-9 la suta, comparativ cu 10-12 anul trecut.

„Scăderea dobânzilor bancare la credite este un factor foarte important că aceste credite ca să fie atractive şi vorbim şi despre veniturile neaferente dobânzilor bancare se referă la sectorul financiar nebancar - hârtiile de valoare emise de Ministerul Finanţelor la operaţiunile deschise a BNM. Important este şi acţiunile Băncii Naţionale la acest capitol, care permit astăzi ca această lichiditate de a o dirija într-o direcţie controlabilă de către Banca Centrală, care nu provoacă aşteptări inflaţioniste şi stimulează creşterea economică a ţarii”, a spus Dumitru Ursu, preşedinta Ligii Bancherilor.

Oamenii spun că sunt mulţumiţi de serviciile şi noile produse bancare, dar consideră că dobânzile sunt încă mari pentru ţara noastră.

„Serviciile prestate sunt destul de ok, pentru că sunt destul de avansate, foarte comod, foarte simplu şi foarte transparent”. „Avem încredere în acele bănci care s-au adeverit, nu mint, nu ne fac făgăduieli că cu puţine procente şi să ne ademenească. Luam d e acolo unde activează de mulţi ani şi avem încredere în ele şi putem să mai recomandăm şi altora”. „Nu folosim carduri, de produse bancare nu avem nevoie, nici credite, nu ne implicăm cu creditele că rămâi cu datorii toată viaţa”. „În perioada în care am apelat nu mă aranja din punct de vedere al procentelor acum un an şi jumătate. Era vorba de un apartament şi nu mă aranja deloc procentul pe care trebuia sa-l achit”. „Eu cred că băncile ar trebui sa lucreze şi sâmbătă lumea e liberă de la serviciu şi de asta”, spun oamenii.

În prezent în ţară activează 11 bănci comerciale.