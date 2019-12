Ce spun astrele azi, 7 decembrie

Berbec

Va fi o zi in care veti primi nenumarate reprosuri, multe cuvinte care nu se vor potrivi deloc cu asteptarile voastre: ba ca sunteti prea tacuti, ba ca sunteti prea secretosi. Uneori vi se va parea ca nimic din ceea ce veti face nu este bine, asa ca va veti gasi in situatii destul de dificile. Acest tip de situatii va poate da peste cap si va poate determina sa actionati nechibzuit. Aveti mare grija cum va manageriati bugetul, pentru ca exista risc de pierderi financiare in aceasta zi. Veti beneficia de un aport substantial de energie astrala care va va spori vitalitatea, dar si starea de tensiune, care va poate face sa actionati nechibzuit, uneori.



Taur

Aceasta zi va va oferi oportunitati in privinta castigurilor financiare, chiar in privinta celor speculative. Va fi bine, totusi, sa va pastrati prudenti, mai ales daca este vorba de investitii cu risc mult crescut. Veti avea parte si de evenimente care va vor rascoli din punct de vedere sentimental, mai ales catre finalul zilei. Trebuie sa fiti foarte atenti cum va implicati pasional in anumite probleme, caci, daca trairile sunt prea intense si mai este vorba si de bani, lucrurile pot sa iasa extrem de prost. Puneti limite clare intre ceea ce tine de sentimente si ceea ce tine de finante, de busines, de partea materiala a vietii.



Gemeni

Veti fi pregatiti, inca de la primele ore ale diminetii, sa infruntati asa cum se cuvine, evenimentele zilei de astazi, iar acest lucru nu poate sa va aduca decat rezultate pozitive. Optimismul si increderea in propriile forte va vor fi aliati de nadejde in atingerea obiectivelor propuse. Totusi, aveti grija cat de exigenti veti fi, in cerintele voastre, cu cei din jur, pentru a nu complica, in acest fel, anumite relatii. Nu fiti nici pesimisti, nici fatalisti in ceea ce priveste propriul viitor, ci mizati pe increderea in voi insiva si in steaua voastra norocoasa. Chestiunile financiare ar putea sa va dea ceva batai de cap, mai ales daca implica mosteniri sau alte situatii care solicita interventie pe cale juridica.



Rac

Chiar daca veti incepe ziua cu multa verva si entuziasm, este foarte posibil ca, o serie de evenimente neprevazute, sa va mai taie din elan. Cel mai probabil, problemele familiale va vor solicita atentia, asa incat va va fi imposibil sa le ignorati. In problemele financiare, nu este indicat sa luati decizii cu impact semnificativ, decat numai dupa ce ati consultat un specialist avizat. Veti avea parte si de o serie de griji din partea prietenilor mai apropiati, care ar putea avea nevoie de ajutorul vostru. Insa, in tot acest amalgam de nevoi ale altora, incercati sa va gasiti timp si pentru a va ingriji de propria voastra persoana, pentru ca, daca voi veti fi in incapacitate, nu veti putea face nimic nici pentru voi insiva si, cu atat mai putin, pentru ceilalti.



Leu

Este bine ca astazi sa intretineti o comunicare activa cu cei din jur, atat pentru propira voastra stare de bine, cat si pentru beneficii de ordin profesional. Treceti peste grijile marunte si concentrati-va asupra problemelor majore, a caror rezolvare va poate scuti de o serie de inconveniente importante in viitor. In a doua parte, a zilei este posibil sa aveti parte de o serie de probleme la locul de munca, pentru rezolvarea carora va fi nevoie sa va implicati mult mai activ. Daca veti fi atenti, veti avea posibilitatea de a incheia afaceri profitabile, pe termen lung. In ceea ce priveste partea sentimentala, aveti grija la eventuale dezamagiri, care ar putea fi cauzate mai mult de propriile voastre iluzii, decat de cine stie ce cauze externe.



Fecioara

Daca va veti confrunta cu momente ceva mai tensionate pe parcursul acestei zile, este bine sa gasiti solutii pasnice, sa incercati sa temperati situatiile aparute. Nu este indicat sa sustineti exacerbarea spiritelor, sa inflamati temperamentele, pentru ca evolutiile ulterioare pot fi absolut imprevizibile, in sens negativ. Nu este genul vostru sa va exteriorizati temperamentul in fata celorlalti, insa va uneori lucrurile pot scapa de sub contro; astazi, pericolul, in acest sens, este destul de crescut. Aveti grija la propria integritate fizica. Nu va aventurati in actiuni despre care stiti prea putin, lasati specialistii sa intervina. Exista un risc de accidentare crescut pentru aceasta zi.



Balanta

Este posibil sa apara o serie de tensiuni in viata voastra sentimentala, ca urmare a unor violente verbale. Incercati sa va controlati, sa mizati pe firea voastra echilibrata; in nici un caz, nu va pierdeti cumpatul, pentru ca aveti mult mai multe de pierdut decat este, poate, evident. Este bine sa luati taurul de corne si sa va rezolvati cat mai prompt problemele cu care va confruntati. Orice amanare in acest sens este susceptibila a fi creatoare de noi probleme, unele dintre ele chiar foarte acute. Daca simtiti nevoia sa faceti o schimbare in viata voastra, inclusiv in privinta locului de munca, fiti siguri ca este momentul potrivit si ca mizati pe optiunea potrivita.



Scorpion

Va fi o zi de bun augur, per ansamblul ei. Veti avea incredere in propriile forte, va veti bucura de o forma de zile mari, va veti simti capabili sa escaladati Everestul, ceea ce va va ajuta sa depasiti cu usurinta orice problema ar aparea pe parcursul zilei. Este posibil sa aveti parte chiar si de o serie de castiguri financiare neasteptate, ceea ce va face dintr-o zi obisnuita, una extraordinara. S-ar putea sa apara unele discutii in contradictoriu, in plan personal, fie cu un prieten apropiat, fie cu partenerul de relatie. Ar fi bine a renuntati la rigiditatea obisnuita si sa va aratati ceva mai maleabili in relatiile cu acestia.



Sagetator

Este posibil sa incepeti ziua destul de vlaguiti, fara chef si fara energie. Acest lucru nu va va avantaja deloc, nici in plan personal, nici in plan personal, nici nu va va aduce intelegere din partea celor din jur, nici macar a apropiatilor. Acest lucru va dezamageste profund si va face sa vedeti mai clar cui ii pasa si cui nu-i pasa de persoana voastra. Este bine sa va concentrati totusi, sa puteti trece cu bine peste aceasta zi. Nu cheltuiti mai mult decat va permiteti, deoarece exista un risc crescut de dezechilibru in plan financiar. Nici nu se pune problema sa va evidentiati la locul de munca; ba chiar ar fi bine sa pastrati un cat mai "low profile" si sa va refaceti fortele pentru o revenire energica.



Capricorn

Este o zi in care va trebui sa actionati cu responsabilitate sporita, in fiecare dintre actiunile pe care le veti intreprinde. Este foarte posibil sa apara numeroase elemente perturbatoare, care sa stea in calea relizarii scopurilor propuse. Daca veti fi atenti, veti avea posibilitatea de a sesiza din timp eventuale capcane si de a le ocoli. Norocul este de partea voastra si s-ar putea sa aveti chiar sanse neasteptate in actiuni ceva mai riscante. Din prudenta, totusi, ar fi intelept sa nu va asumati riscuri inutile. Aveti grija la starea de sanatate, care se poate deteriora rapid, din cauza unor scaderi de eficienta a sistemului imunitar pe fond de stres; incercati sa eliminati, pe cat posibil, acest factor nociv din viata voastra.



Varsator

Nu va lasati manipulati de mofturile copiilor sau ale altor persoane care s-ar putea sa profite de sentimentele voastre pentru ei si sa emita cereri nejustificate. Trebuie sa va manifestati cu fermitate, pentru ca satisfacerea anumitor capricii ar putea fi nesanatoasa atat pentru solicitanti, cat si pentru voi insiva. De asemenea, profitori pot sa apara si din afara, persoane care sa-si fi propus sa obtina anumite foloase din interactiunea cu voi. Veti beneficia, din fericire, de instinct de aparare destul de bine pus la punct, ceea ce v-ar putea salva din situatii destul de incurcate. Fiti atenti si la starea de sanatate. Menajati-va si nu va expuneti la eforturi inutile!



Pesti

Va fi o zi plina de oportunitati de a face bani. Un singur cuvant de avertisment! Nu va asumati riscuri mai mari decat puteti duce, pentru ca atunci veti dezechilibra roata norocului. Si in ambitiile pe care le aveti, trebuie sa va pastrati moderatia si realismul. De asemenea, este foarte important sa aveti grija de aparentele fizice, care va pot ajuta foarte mult in diverse ocazii, in diverse intalniri. Imaginatia trebuie tinuta in frau, mai ales daca tinde sa faureasca imagini nerealiste. Din punct de vedere sentimental, acest lucru poate fi cu atat mai pagubos, pentru ca va poate bulversa mai mult decat ati putea suporta uneori.