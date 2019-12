Untul de mango: ingredientul exotic pe care îl iubește pielea ta

Nu este greu deloc să-ți placă să mănânci mango. Miezul dulce și aromat te îmbie la o nouă gustare și îți amintește de vacanțe speciale și decoruri tropicale. De acum înainte poți folosi untul de mango în ritualul tău de îngrijire pentru a avea o piele catifelată, parfumată subtil.



Fiecare mango este plin de vitamine și minerale, iar în timp ce savurezi miezul gustos nu uita nici de sâmbure, care conține grăsimi benefice și este utilizat pentru a obține untul de mango, cu o consistență cremoasă, perfectă pentru pielea uscată sau părul care se rupe ușor.



Untul de mango este un ingredient cosmetic versatil, care poate fi utilizat atât singur, cât și în combinație cu alte ingrediente pentru a crea noi rețete pentru îngrijirea de excepție a pielii. Are o textură ușoară și cremoasă, se absoarbe ușor în piele și se topește imediat la atingere.



Parfumul lui subtil, pe care îl poți trece cu vederea dacă nu îl miroși foarte atent, îl transformă într-o alternativă ideală pentru untul de shea sau cel de cacao, care au un miros mult mai pregnant.



Iată care sunt avantajele pe care ți le aduce untul cremos de mango:



1. Este un ingredient natural foarte dens din punct de vedere nutritiv

Procesul prin care se obține untul de mango presupune presarea la rece a sâmburilor de mango, urmată de rafinarea la baie de aburi pentru a se păstra componentele hrănitoare ale acestui unt. Conține cantități ridicate din vitaminele A și E, acizi grași esențiali și antioxidanți naturali. Este antidotul potrivit pentru pielea deshidratată și părul deteriorat.

După cum organismul tău este hrănit din interior prin intermediul alimentelor pe care le alegi, la fel și pielea trebuie protejată prin aplicarea unor ingrediente naturale emoliente. Untul pur de mango îți va menține pielea sănătoasă, redându-i strălucirea și elasticitatea.



2. Are o aromă foarte subtilă

Ingredientele naturale, mai ales cele sub formă de unt, au de obicei un miros caracteristic destul de intens care necesită o perioadă de acomodare. Aroma untului de cacao sau de shea pot fi minunate dacă îți plac, dar untul de mango nu-ți va impune să-ți schimbi tipul de arome preferat, ci este neutru pentru ca tu să te bucuri de îngrijirea de excepție fără să te deranjeze un miros nou.

Este destul de dificil să detectezi mirosul untului de mango, iar dacă îl analizezi atent vei simți câteva note floral-fructate, care nu vor persista odată ce este aplicat și masat pe piele.

Dacă optezi să amesteci mai multe ingrediente uleiurile esențiale sau ierburile aromatice utilizate vor elimina complet orice miros specific.



3. Are o consistență ușoară, non-grasă

Untul de mango nu lasă un film gras la suprafața pielii, ci este foarte hidratant, fără să sufoce pielea. Se întinde ușor și se absoarbe rapid în piele și în șuvițele de păr tratate. Are o consistență foarte plăcută și te va surprinde dacă îți închipuiai că seamănă cu un ulei foarte gras.



4. Este extrem de hidratant

În ciuda consistenței ușoare și aerate, untul de mango este mult mai hrănitor decât variantele din magazine care conțin apă, alcool, conservanți, coloranți sau alte ingrediente nocive. După câteva zile de utilizare precis nu vei vrea să revii la vechile formule.



5. Hidratarea se menține mult timp

Ingredientele artificiale din componența unturilor de corp din comerț vor reduce foarte mult și puterea lor de hidratare.

În absența alcoolului sau a siliconului, untul de mango îți oferă o hidratare de durată, care ține cel puțin 8 ore.



6. Este potrivit pentru toate tipurile de ten

Untul de mango este non-comedogenic, ceea ce înseamnă că nu va astupa porii și nici nu va provoca apariția coșurilor. Poate îngriji orice tip de ten, de la cel deshidratat până la cel gras sau extrem de sensibil. Nu conține substanțe iritante sau parfumuri care pot înroși pielea, ajutând tenul să-și refacă echilibrul de hidratare și să aibă un contur ferm.

Conține o combinație utilă de acizi grași esențiali și antioxidanți, ideală pentru pielea matură, afectată de riduri și expunerea excesivă la soare. De asemenea, poate fi utilizat fără probleme și de persoanele care suferă de eczemă și psoriazis.