Beneficiile impresionante ale urzicilor

Cele mai importante beneficii ale urzicilor includ capacitatea de a detoxifia organismul, de a îmbunătăți eficiența metabolică, de a stimula imunitatea, de a stimula circulația, de a îmbunătăți nivelul de energie, de a gestiona menstruația, de a ameliora simptomele menopauzei și de a ajuta la îngrijirea pielii.

Au puterea de a proteja rinichii și vezica biliară, de a reduce inflamația, de a crește masa musculară și regla activitatea hormonală. De asemenea, această plantă poate preveni diabetul, reduce tensiunea arterială, calma hemoroizii și îmbunătăți bolile respiratorii.



Care sunt calitățile urzicilor ce te vor convinge să le incluzi în viața ta?

Rădăcina urzicilor și frunzele acestora au proprietăți medicinale diferite. Rădăcinile pot fi luate ca tablete, ceai, tinctură, extract, capsule sau pilule. Se poate face chiar și supă de urzici sau pot fi incluse în producția de brânză. Frunzele sunt adesea folosite pentru ceaiuri, acestea captând multe dintre beneficiile esențiale pentru sănătate. Însă planta poate fi aplicată și local sub forma unui extract de ulei. Cu toate acestea, asigură-te că amesteci acest ulei natural cu alte uleiuri, deoarece poate fi extrem de puternic. Această plantă poate fi considerată o problemă de multe persoane atunci când sunt înțepate de frunzele sale, dar oamenii din întreaga lume o folosesc de foarte mult timp pentru a trata o varietate de probleme de sănătate.



Beneficiile urzicilor pentru sănătate:



Curăță corpul de toxine

Gama largă de substanțe nutritive benefice care se găsește în urzici o transformă într-un detoxifiant ideal pentru organism și poate elimina toxinele din corp. La fel ca în cazul unui diuretic, toxinele neutralizate din organism sunt apoi eliminate rapid. Este îmbunătățită eficiența absorbției nutrienților intestinului și este asigurată buna funcționare a proceselor digestive, fiind prevenită astfel acumularea de toxine periculoase. De asemenea, este stimulat sistemul limfatic, corpul fiind ajutat să scape de toxinele în exces din rinichi.



Ajută corpul în timpul sarcinii

Ceaiul de urzici este adesea recomandat femeilor care au un travaliu extrem de dureros. De asemenea, poate ajuta la reducerea sângerărilor excesive, deoarece poate acționa ca un coagulant. Mai mult, contribuie la stimularea producției de lapte și va ușura lactația. Un studiu realizat la Centre for Environmental Health Department of Biology, University of Victoria, Canada, a enumerat urzicile printre tratamentele din plante din timpul sarcinii și nașterii.



Stimulează sănătatea femeilor

Urzicile au un număr de componente active care stimulează sănătatea femeilor.

În cazul simptomelor premenstruale dureroase, urzicile pot oferi o ameliorare a crampelor și balonării, precum și o scădere a fluxului sanguin în timpul menstruației, datorită capacităților sale astringente. În cazul femeilor care au ajuns la menopauză, urzicile pot ușura tranziția, astfel încât schimbarea hormonală să nu fie la fel de dramatică pentru organism.



Îmbunătățesc circulația

Combinația dintre vitamina C și conținutul de fier din urzici este ideală pentru stimularea producției de celule roșii din sânge. Vitamina C optimizează absorbția fierului în intestin, fierul fiind o componentă crucială a hemoglobinei. Prin stimularea circulației sanguine, precum și accelerarea vindecării rănilor, extremitățile organismului primesc oxigenul esențial pentru a stimula nivelul de energie. Din același motiv, urzicile sunt adesea recomandate pentru ameliorarea oboselii sau anemiei, care se caracterizează prin slăbiciune musculară generală, epuizare, dificultăți cognitive și cefalee.



Previn pietrele la rinichi

Urzicile sunt cunoscute ca fiind un diuretic, dar acționează asupra rinichilor și într-un fel diferit.

Acestea au calități nefritice, ceea ce înseamnă că pot ajuta la descompunerea pietrelor la rinichi și la vezica biliară. Acest lucru împiedică înrăutățirea afecțiunilor dureroase sau necesitatea ca aceste pietre să fie eliminate sau îndepărtate chirurgical. De asemenea, urzicile ajută la eliminarea rapidă a toxinelor, protejând astfel corpul de infecțiile vezicii urinare și retenția excesului de lichide (edem).



Întăresc sistemul osos

Deși nu auzim foarte multe lucruri despre bor, acesta este un mineral important regăsit în urzici. Borul este corelat cu menținerea conținutului de calciu din sistemul osos, ceea ce înseamnă că urzicile pot ajuta la încetinirea apariției osteoporozei. Când combini acest efect cu cel de reglare a hormonilor, care ajută la reglarea și monitorizarea sănătății osoase, se pare că această plantă este un adevărat miracol.