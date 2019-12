În afară de intensificarea nuanței închise a părului, frunzele de nuc sunt ingredientul esențial în cadrul multor rețete care îți protejează pielea, reglează menstruația, normalizează digestia și elimină stresul. Încearcă și tu cele 10 tratamente naturiste cu frunze de nuc pentru a avea multă energie și a arăta foarte bine în orice moment.



Este foarte tentant să iei pastile sau să cumperi creme cu un preț ridicat pentru a-ți îngriji pielea sau a trata diferite afecțiuni, dar dacă optezi pentru tratamente naturiste cu frunze de nuc vei obține beneficii comparabile fără efecte secundare. În plus, vei reduce foarte mult cantitatea de substanțe artificiale ingerată, fortificând organismul din interior.



Dacă până acum te gândeai numai la gustările crocante cu nuci sau la cozonacul delicios, să știi că merită să dai o șansă frunzelor de nuc pentru a avea un organism rezistent și un ten luminos, care strălucește de sănătate.



Iată ce tratamente naturiste cu frunze de nuc trebuie să testezi cât mai curând:



1. Pentru afecțiuni dermatologice cronice (psoriazis, eczemă)

Frunzele de nuc au un efect puternic antifungic și antibacterian, fiind ideale pentru calmarea și protejarea pielii afectate de psoriazis sau eczemă. Prepară ceai din frunze de nuc și tamponează zonele afectate cu o dischetă demachiantă umezită cu acest lichid. Dacă leziunile sunt mai grave, te ustură pielea, au apărut cruste sau crăpături este ideal să aplici comprese sterile cu ceai din frunze de nuc. De asemenea, poți adăuga un litru de ceai în apa în care faci baie pentru a calma pielea de pe tot corpul și a preveni infecțiile.



2. Pentru arsuri solare

Dacă ai petrecut prea mult timp în aer liber și pielea te ustură sau s-a înroșit compresele cu ceai de frunze de nuc vor restabili confortul și vor trata epiderma. Sunt utile inclusiv dacă pielea se cojește. În acest caz va trebui să prepari un ceai mai concentrat, cu un timp de infuzare de 50 de minute. Nu uita de acest remediu atât vara, când mergi la mare, cât și iarna, dacă ești pasionat de schi.



3. Pentru cistită

O cură de ceai din frunze de nuc este foarte utilă pentru tratarea rapidă a cistitei și înlăturarea durerilor. Consumă 3 căni de ceai pe zi, evită dulciurile și sodiul în exces și te vei simți mult mai bine.



4. Pentru diaree sau indigestie

Frunzele de nuc sunt un remediu util pentru normalizarea digestiei și prevenirea diareei sau a indigestiei. Se pot utiliza și ca tratament rapid, foarte bine tolerat, în cazul în care ai deja parte de un episod de diaree. Bea 2 căni de ceai pe zi, iar în cel mult 3 zile problema se va rezolva.



5.Pentru diabet

Dacă ai probleme cu glicemia crescută poți porni de la frunzele de nuc pentru a prepara un ceai foarte eficient, care previne fluctuațile nivelului de zahăr din sânge. Adaugă 2 linguri de frunze de urzică și o lingură de frunze de nuc la 250ml de apă clocotită, lasă să infuzeze 30 de minute, apoi consumă ceaiul cu puțin xilitol.



6. Pentru obezitate

Kilogramele în plus se acumulează deși faci eforturi pentru a mânca mai sănătos și ai început să numeri caloriile? Nu te stresa, ci bea un ceai aromat cu gust plăcut pentru a-ți recontura corpul. Vei avea nevoie de o cură lunară de ceai din frunze de nuc. Bea câte o cană din acest ceai timp de 15 zile în fiecare lună și vei vedea că grăsimea abdominală și celulita inestetică se vor reduce mult mai simplu, fără să te înfometezi.



7. Pentru ulcer varicos

În cazul ulcerațiilor care supurează provocate de varice este recomandat să tamponezi local sau să faci comprese cu aceast ceai pentru a dezinfecta și a preveni acumularea bacteriilor.



8. Pentru menoragie

Ceaiul din frunze de nuc este un tratament alternativ eficient pentru a controla sângerarea excesivă în zilele de menstruație.

Deși nu tratează complet această afecțiune, ceaiul previne pierderea cantităților ridicate de sânge, anemia și starea de slăbiciune generală. Consumă câte 2 cești de ceai pe zi, începând cu 3 zile înainte de declanșarea menstruației și continuă până trec 3 zile după ce s-a oprit sângerarea. Repetă acest tratament în fiecare lună.



9. Pentru stres cronic

Te afectează ritmul alert de la serviciu, s-au acumulat multe responsabilități familiale și ai impresia că nu mai reziști? Savurează o ceașcă de ceai din frunze de nuc în tihnă, în pauza de prânz și seara, după ce ai luat cina. Este foarte util și să adaugi 9 linguri de frunze de nuc în cada plină cu apă călduță, iar apoi să te relaxezi în timp ce grijile dispar.



10. Pentru hemoroizi

Bea 3 căni de ceai din frunze de nuc pe zi pentru a preveni sângerările rectale și a reduce umflarea venelor din zona anusului. În plus, reglarea digestiei cu ajutorul ceaiului va preveni și constipația care poate agrava această afecțiune.