Ce spun astrele azi, 2 decembrie

Berbec

Prieteniile nu vor fi de foarte mare incredere astazi; intuitia va va spune ca ceva nu este in regula, asa incat veti fi foarte susceptibili, pe intreg parcursul zilei; asta nu inseamna ca trebuie sa deveniti paranoici, ci doar ca trebuie sa fiti ceva mai prudenti ca de obicei. Daca sunteti in cautarea unui job, se prea poate ca astazi sa fie o zi de bun augur pentru voi; aveti grija sa va ajustati pretentiile in funtie de experienta in domeniu, de care dispuneti, Fiti cat mai realisti si distantati-va e cei care ar putea sa va puna intr-o lumina devaforabila. Daca veti considera ca relatia de cuplu nu este satisfacatoare, ar fi bine sa fiti cinstiti atat cu voi insiva, cat si cu partenerii vostri; tineti cont si de starea voastra matrimoniala.



Taur

Prudenta se impune, pe scara larga, astazi, insa, cu atat mai mult, in domeniul financiar; nu va permiteti sa calcati pe alaturi sis a alterati echilibrul pe care abia l-ati reinstaurat in viata voastra. Pe de alta parte, daca doriti sa afecti unele schimbari in viata voastra personala, trebuie sa fiti foarte pregatiti pentru asta; nu va lipseste curaul pentru a face pasii necesari, insa, uneori, aveti tendinta de a acetiona impulsiv. Cei care inca nu sunteti intr-o relatie, permiteti-va ca, si astazi, sa va distrati, fara a va asuma responsabilitati, din acest punct de vedere; nu este o perioada potrivita pentru a face pasi seriosi in aceasta directie. Relatia de cuplu nu trece prin cea mai buna faza a sa; nu mai amplificati si voi starea de tensiune prin atitudini nepotrivite.



Gemeni

Astazi trebuie sa aveti mai multa incredere in propriile voastre forte, in ceea ce puteti voi face pentru voi insiva si pentru persoanele dragi din viata voastra. Ambitiile pe care vi le-ati stabilit, in plan profesional, este bine sa fie cat mai realiste; nu este cazul sa alergati dupa cai verzi pe pereti, sa va stabiliti obiective imposibil de atins. Aveti potentialul necesar pentru a face mult, asa ca pastrati-va optimismul si mergeti alaturi de persoane care vad partea plina a paharului. Daca va asociati cu pesimistii, exista riscul sa fiti influentati de acestia, iar productivitatea voastra sa fie afectata, evident, in mod negativ.



Rac

Astazi nu veti fi prea siguri pe pasii pe care trebuie sa-i faceti, mai ales in plan profesional; sunt unele elemente care va determina sa fiti precauti si circumspecti. Oportunitatile favorabile nu vor lipsi din viata voastra, insa este nevoie sa fiti si voi ceva mai pregatiti sa interveniti la momentul oportun. Ezitarile va vor face, insa, sa pierdeti momente importante, care va vor face sa pierdeti,, si nu doar din punct de vedere financiar. Nu este cazul sa va hazardati in investitii majore, mai ales intr-un context in care nu sunteti deloc siguri pe voi. Incercati sa va concentrate pe partea personala a vietii voastre; macar in aceasta directie sa puteti obitne unele castiguri!



Leu

Exista semne care arata ca astazi s-ar putea sa va implicati in unele actiuni nu foarte bine puse la punct, care sa va aduca prejudicii, chiar daca nu imediate. Anumite urmari vor fi vizibile in timp si vor fi cu atat mai suparatoare. Toata lumea apreciaza curajul vostru, pentru ca aveti mereu nervi de otel si vointa de fier, insa, uneori, prea multe incredere in sine se poate traduce prin nesabuinta. Astazi este o zi in care acest risc este mult crescut, asa ca trebuie sa fiti ceva mai atenti. Nu va neglijati obligatii din alte domenii ale vietii voastre; daca n-ati mai luat demult legatura cu prietenii, ar fi cazul sa faceti pasul necesar sis a luati initiative in directia aceasta. Daca ati neglijat familia, in favoarea muncii, probabil ca ati fost intelesi, insa nu este cazul sa profitati prea mult de intelegerea celor dragi.



Fecioara

Lectiile trecutului par sa aiba impact asupra voastra; o anumita situatie care se repeta, ar putea fi reolvata folosindu-va de ceea ce ati invatat altadata. Asta numai in cazul in care ati fost suficient de atenti si ati prins lucrurile asa cum trebuie. Este posibil ca astazi sa va confruntati cu dureri articulare sau de oase; ar fi bine sa consultati un medic, daca situatia dureaza de mai multa vreme sau daca simptomele se acutizeaza brusc. Tineti cont ca deciziile pe care le luati, in plan familial, se repercuteaza si asupra embrilor familiei sic a ar fi normal ca, inainte de a lua orice hotarare, in aceasta directie, sa va consultati cu toti cei implicati.



Balanta

Fiti atenti la bolile de piele, mai ales daca desfasurati activitati care va aduc in contact cu substante cu risc, daca mergeti la cosmetica sau daca lucrati in mediul medical. Exista un risc crescut de a va contamina cu cine stie ce microbi si, apoi, va fi mult mai greu sa va tratati. Relatiile cu apropiatii vor fi, in general, bune, mai putin daca vorbim despre legatura sentimentala; in acest caz, exista semnale ca lucrurile nu merg tocmai asa cum v-ati dori. Daca nu veti reusi sa ajungeti pe aceeasi lungime de unda cu partenerii, vafi greu sa va armonizati, sa comunicati eficient. Fiecare, in coltul sau, nu este o situatie care sa ajute la sporirea coeziunii dintre voi. Este posibil sa fiti destul de afectati de aceasta situatie, insa, in loc sa va plangeti de mila, cel mai bine ar fi sa gasiti solutii pentru a iesi din impas.



Scorpion

Sobrietatea care va caracterizeaza ar putea speria anumite persoane care nu va cunosc prea bine; unii ar putea crede ca sunteti aroganti, prea increzuti. Sa stiti ca nimeni nu va poate citi gandurile, trebuie sa aratati ce ganditi si prin modul de a va comporta. Nu se poate sa o tineti mortis ca nu prea aveti abilitati de socializare; veti pierde foarte mult in acest fel. Invatati de la cei din jur, impuneti-va mai multa disponibilitate in comunicare. Daca veti sta retrasi mereu in coltul vostru, va fi greu si sa va gasiti un partener de viata si sa va puenti in valoare aptitudinile si experianta de care dispuneti. Sunteti, intr-adevar, persoane foarte romantice si foarte devotate partenerilor, insa este foarte greu pana ce cineva poate sa ajunga sa va cunoasca cu adevarat, daca lucrurile se deruleaza astfel.



Sagetator

Riscurile pe care vi le asumati in ultima vreme pot sa va faca sa va simtiti buricul pamantului, insa nu sunt deloc decizii intelepte. Nu este cazul sa faceti asta de bravado, voi veti fi cei care vor supoarta consecintele. Este bine sa luati lucrurile pas cu pas si sa nu va aventurati la mai mutl decat puteti duce. Nu ascultati barfele altora; verificati informatiile, mai ales daca reputatia anumitor persoane este in joc. Daca veti acuza doar pe baza de ce-ati auzit, este foarte posibil sa va para rau, mai tarziu, de reactii nu foarte bine cantarite. Ganditi-va ca rolurile ar fi inversate; cum v-ati simti voi, intr-o astfel de situatie?



Capricorn

Viata voastra necesita actiuni urgente pentru revigorare, pentru a obtine un colorit mai viu; nu va culcati pe-o ureche, asteptand ca lucrurile sa se rezolve de la sine. Un adevar mai vechi isi face, din nou, loc in viata voastra si aduce in actualitate lucruri pe care ati dori sa le uitati; cu acest prilej, este foarte posibil ca relatiile cu anumite persoane din viata voastra sa aiba de suferit. La locul de munca, tineti cont ca prea multa modestie strica; trebuie sa va promovati voi insiva, sa va puneti in valoare abilitatile si experienta de care dipuneti, pentru ca altcineva n-o va face in locul vostru. Fiecare isi urmareste, aici, propriul interes!



Varsator

Vestile bune apar in viata voastra si va insenineaza ziua; aveti grija sa nu trambitati la toata lumea toate cate stiti, in exuberanta care va cuprinde. Anumite chestiuni sunt numai pentru propriile voastre urechi si pentru ale oamenilor de incredere; exista persoane care ar dori sa le stie, doar pentru a avea un avantaj tactic asupra voastra. Resursele voastre de energie pot sa se traga si din petrecerea a suficient timp alaturi de cei dragi; acestia va incarca pozitiv, asa incat puteti spune casunteti capabili sa faceti fata numeroaselor provocari ale zilei. Aveti grija sa nu exagerati cu munca, astazi; nu este cazul sa faceti, tocmai acum, exces de zel.



Pesti

Stresul de la locul de munca ar putea sa va provoace insomnii; oboseala isi va spune cuvantul si-si va pune amprenta asupra starii voastre de spirit. Unele lucruri nu se potrivesc deloc in peisaj si va dau mari batai de cap; mai ales in plan profesional, veti avea de-a face cu unele provocari care va vor secatui de resurse. Nu aveti nevoie de asa ceva, insa va trebui sa faceti fata. In relatiile cu apropiatii, s-ar putea sa vi se spuna, in unele cazuri, anumite lucruri care nu va vor face deloc placere; nu este bine sa purtati pica celui care o face, ci trebuie, in primul rand, sa analizati lucrurile cu obiectivitate. Poate respectiul are dreptate si va face, in fapt, un bine.