Drojdia de bere: 6 beneficii pentru frumusețe și sănătate

Drojdia de bere îți oferă beneficii esențiale pentru un organism puternic în sezonul rece. Are un efect antiviral și antibacterian, crește imunitatea, stimulează digestia și înfrumusețează pielea și părul.



Deși nu poate înlocui un meniu variat, drojdia de bere are valoarea unui supliment nutritiv natural, oferind vitamine și minerale esențiale. Este foarte utilă pentru vegetarieni și vegani deoarece aceste meniuri pot crea un deficit din vitaminele din complexul B. De fiecare dată când consumi drojdia de bere obții beneficii multiple fără să-ți faci griji din cauza numărului de calorii.



Iată ce conțin 2 linguri de drojdie de bere:

- 45 de calorii;

- 5g de carbohidrați;

- 8g de proteine;

- 0,5g de grăsimi;

- 4g de fibre;

- 9,6mg de tiamină;

- 9,7mg de riboflavină;

- 9,6mg de vitamina B6,

- 3mcg de vitamina B12;

- 240mcg de acid folic;

- 3mg de zinc;

- 1mg de acid pantotenic;

- 24mg de magneziu,

- 0,1mg de cupru;

- 0,1mg de mangan;

- 0,4mg de fier.



Dacă vrei să eviți gripa, răceala, acumularea kilogramelor în plus sau acneea primul lucru pe care trebuie să-l faci este să incluzi drojdia de bere în meniul tău zilnic.



Drojdia de bere are următoarele beneficii:



1. Creșterea imunității

Drojdia de bere conține compușii beta-1,3 glucan, mannan, glutationă și trehaloză, care stimulează funcțiile sistemului imunitar. În cadrul studiilor de specialitate s-a constatat că reduce riscul de infecții prin prevenirea lipirii bacteriilor de pereții intestinelor. În plus, fierul, zincul și seleniul din drojdia de bere asigură refacerea organismului, accelerează vindecarea rănilor, cresc rezistența fizică și intensifică simțul gustului și al mirosului.



2. Efectul antiviral și antibacterian

Dr. Seymour Pomper, un nutriționist specializat în studiul drojdiei de bere, evidențiază faptul că se află pe locul 4 în Germania în topul suplimentelor naturiste prescrise cel mai des.

„Frecvența consumului de drojdie de bere ca supliment se explică datorită potențialului de tratare a infecțiilor.

Drojdia de bere este unul dintre cele mai bune remedii pentru infecțiile stafilococice, cele cu E. coli sau Salmonella”, explică dr. Pomper.



3. Ameliorarea digestiei

Pe lista de beneficii oferite de drojdia de bere se numără și tratarea diareei sau a pierderii apetitului asociată cu indigestiile. Probioticele din drojdia de bere au efecte pozitive asupra pacienților care se confruntă des cu diareea. Poate fi administrată inclusiv persoanelor intolerante la lactoză, fiind foarte utilă pentru normalizarea digestiei.



4. Înfrumusețarea părului, a pielii și a unghiilor

Complexul de vitamine B din componența drojdiei de bere susține sănătatea pielii prin eliminarea semnelor de oboseală sau îmbătrânire, a roșeții sau a petelor pigmentare. Suplimentarea cu drojdie este utilizată și în cazul acneei severe datorită niacinei, care combate leziunile și previne infecțiile de la suprafața pielii.

Dacă ai unghiile casante sau îți cade părul ori se rupe ușor, tot la drojdia de bere trebuie să apelezi pentru a avea din nou un păr strălucitor și unghii rezistente.



5. Protecția sistemului nervos

Drojdia de bere susține sinteza ADN-ului, producția de globule roșii, asigură funcționarea optimă a sistemului nervos și îți dă multă energie.



6. O sarcină fără probleme

Vitaminele din complexul B, în special tiamina, riboflavina, acidul folic și vitamina B6, sunt foarte importante pentru menținerea sănătății mamei și a fătului în timpul celor 9 luni de sarcină. Drojdia de bere previne malformațiile și optimizează ritmul de dezvoltare a fătului. În cadrul studiilor realizate s-a constatat că suplimentarea cu drojdie de bere previne nașterea prematură și greutatea prea mică a bebelușului.