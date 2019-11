Ce spun astrele azi, 28 noiembrie

Berbec

In tot ceea ce va veti propune sa faceti astazi, va trebui sa acordati o atentie maxima detaliilor. De multe ori, acestea pot face, realmente, diferenta, atat in viata personala, cat si in cea profesionala. Fiti cat se poate de flexibili si incercati sa va impuneti mai multa rabdare in analiza anumitor situatii, pentru a nu va trezi pusi in fata unor situatii neplacute. Veti miza mult pe o comunicare deschisa, empatizand cu cei dragi, impartasind trairi deosebite; exista un oarecare pericol de tulburare emotionala, insa aveti resursele necesare pentru a va reveni rapid la normal. Tineti cont ca orice horarare pe care o luati sa fie in concordanta cu propria voastra constiinta, cu propriul vostru mod de a gandi.



Taur

In viata personala, s-ar putea sa apara o serie de mici neintelegeri, generate de existenta unei stari de nervozitate. Probabil ca presiunea timpului si multele sarcini care cad in seama voastra, vor contribui din plin la crearea acestei situatii tensionate. Ar fi bine sa fiti voi cei care sa ia initiativa unui moment de pauza si relaxare, pe parcursul caruia sa va puteti trage sufletul. Este posibil sa aveti alte perspective, cu mintea ceva mai limpede. Tineti cont ca aveti si voi nevoie sa va rasfatati putin, pentru a va creste astfel increderea in sine, care este foarte importanta pentru o personalitate atat de puternica precum a voastra.



Gemeni

Este o zi in care se vor ridica nunoeroase probleme, legate, in principal, de propria voastra atitudine fata de evolutii si persoane. Inflexibilitatea nu va va ajuta nici in relatiile profesionale, nici in cele personale. Colegii de munca ar putea sa va intoarca, pur si simplu spatele, daca se vor simti ignorati, in timp ce apropiatii s-ar putea simti chiar jigniti de faptul ca nu acceptati nici un fel de sugestie din partea lor. Nu cred ca doriti sa va cauzati singuri probleme, asa ca nu actionati cu impulsivitate, ci cu intelepciune. Este putin probabil sa faceti ceva doar de placere, insa chiar si acest lucru poate fi un castig de moment, pentru starea voastra psihica si emotionala.



Rac

Pe plan personal, ar fi bine ca astazi sa evitati a lua decizii majore, care sa aiba impact important asupra viitorului. Astrele nu va sunt deloc favorabile si ar fi bine sa mai asteptati putin pana sa luati hotarari care sa va afecteze radical viata. Macar pana cand se mai tempereaza tensiunile familiale, ca sa va eliberati de o parte din probleme. Rezervati-va ceva mai mult timp pentru a va gandi la alegerile pe care le-ati putea face astazi. Nu e bine sa hotarati in pripa si nici sub presiunea evenimentelor. Este momentul ideal pentru a combina logica cu creativitatea, pentru a aborda chestiunile practice cu o gandire pozitiva si realista.



Leu

Fiind foarte concentrati asupra propriilor sentimente, s-ar putea sa uitati de cei din jur. Nu ar fi bine deloc sa faceti asta, fiindca acestia s-ar putea simti jigniti de acest tratament. Egoismul in doze prea mari nu este recomandabil, face rau relatiilor! Monitorizati mai atent cheltuielile pe parcursul acestei zile. Veti avea tendinta de a fi mult prea generosi cu unele persoane, incat veti fi in pericol de a va uita propriile nevoi. In plan profesional, veti fi chemati sa va demonstrati abilitatile, competentele, in fata superiorilor vostri; pastrarea calmului va ajuta si la o mai buna concentrare, dar si la o impresie generala buna asupra celor care va observa.



Fecioara

Chiar daca interesul vostru in domeniul afacerilor este astazi la cote mai inalte decat de obicei, totusi, evenimente neasteptate va pot impiedica sa va concentrati asa cum trebuie asupra acestui aspect. Daca simtiti ca exista prea multa presiune, intarziati sa luati decizii majore pe parcursul acestei zile, mai ales dintre cele ce implica investitii! Sentimental veti fi destul de bulversati, iar acest lucru este destul de grav pentru cei de felul vostru, persoane sensibile si impresionabile; gasiti-va o ancora, o persoana pozitiva, care sa va ajute sa treceti peste moment ceva mai usor. Aveti mai mare grija cum va comportati fata de prieteni astazi, dar si la atitudinea acestora fata de voi.



Balanta

Este foarte posibil ca astazi sa va treziti pusi in situatia de a va confrunta cu o persoana care actioneaza pe cai necinstite, si s-ar putea sa fie vorba de cineva in care aveati incredere, ceea ce va va cam dezorienta si va va obliga sa va revizuiti cumva sistemul de valori legat de aprecierea persoanelor cu care intrati in contact. Toleranta si increderea pe care, altadata, le ofereati destul de usor, astazi vor fi greu de dobandit de la voi. Chiar daca simtiti ca sunteti intr-o pasa proasta, nu trebuie sa va dati batuti. Sunteti destul de constienti de propriile capacitati. Si-apoi, nu pot fi doar zile bune, alternanta cu cele mai putin bune este inevitabila.



Scorpion

Este o zi perfecta pentru a demara noi proiecte, de a pune bazele unor noi colaborari. Faptul ca totul merge bine in plan profesional, va va face sa va simtiti extrem de motivati sa extindeti aceeasi stare de bine si in plan personal. Luati initiativa sa faceti ceva impreuna cu partenerul sau iesiti cu prietenii, mergeti la spa sau la cinema. Mizati pe activitatile care fac placere tuturor. Ar fi un mod placut sa incheiati o astfel de zi! Desfaurarile din viata voastra vor fi influentate decisiv de starea voastra de spirit si modul in care veti sti sa va adaptati evenimentelor; este normal sa luati decizii in functie de avantajele pe care le puteti obtine; totusi, exista unele limite ce nu pot fi inculcate, in aceasta privinta.



Sagetator

Putina ordine in ceea ce vreti sa faceti va poate aduce mai multa liniste sufleteasca si va poate ajuta sa vedeti mai usor solutiile problemelor. Lasati visele nerealiste si concentrati-va mai mult pe realitatile de zi cu zi. Este adevarat ca e bine sa visezi, insa nu e recomandabil a face confuzie cu realitatea. Ba chiar poate fi extrem de periculos pentru sanatatea metala a oricarei persoane. Este nevoie ca astazi sa fiti atenti la reactiiile partenerului sau a acelei persoane care va este mai apropiata; s-ar putea ca unele dintre acestea sa fie cauzate de diverse actiuni ale voastre, pe care nu le-ati clarificat suficient si care au ramas “ca un ghimpe in coasta” relatiei voastre. Ar fi bine sa fiti sinceri si limpeziti neintelegerile.



Capricorn

Cel mai bine ar fi sa evitati, pe cat posibil, sa va angajati in conflicte de orice fel, pe parcursul zilei. Daca vedeti ca situatia tinde sa devina tensionata, faceti un pas inapoi. Mai ales in familie, incercati sa aplanati situatiile incordate, fiindca lucrurile pot lua o turnura extrem de urata. Se poate sa va simtiti neintelesi, se poate sa aveti impresia ca vi se cere mult prea mult, insa apelati la diplomatie si cereti o amanare a discutiei pana ce spirtele se vor mai potoli. Prieteniile pe care le-ati stabilit de-a lungul timpului s-ar putea dovedi foarte pretioase, in diverse contexte ale zilei de astazi. Puteti chiar si calatori, in acest context, fapt care ar fi foarte benefic, pentru ca ati mai schimba peisajul si vi s-ar stimula, din plin, creativitatea.



Varsator

Finantele va cam incurca in acest moment. Cu greu reusiti sa puneti la punct planuri de viitor, care implica cheltuieli mai mari. Ar fi preferabil sa lasati astfel de planuri pentru zile in care aveti mai multa disponibilitate pentru calcule si mai multa putere de concentrare. Nu neglijati relatia cu partenerul, care-si doreste mai multa atentie din partea voastra. Este o perioada favorabila introspectiei, procesarii atente a ultimelor evenimente, reevaluarilor de idei si actiune; puteti sa va ganditi, sa va imaginati noi perspective, atata timp cat a pastrati ambele picioare pe pamant, ceea ce nu este un lucru prea dificil pentru voi, avand in vedere ca sunteti persoane realiste si nu foarte sentimentale.



Pesti

Mai bine concentrati-va eforturile pe munca. Probabil aveti un million de lucruri de facut si nu e bine sa lasati treburile sa se adune. S-ar putea ca acest lucru sa fie un factor de stres mult prea puternic si e posibil sa clacati. Folositi-va energia pentru a rezolva probleme, nu pentru a cauza altele noi! Chiar daca este nevoie sa faceti anumite lucruri, la serviciu sau acasa, daca ele sunt peste puterile voastre, nu ezitati sa cereti ajutor, pentru ca rezultatul sa fie cel scontat. Daca simtiti nevoia, discutati cu cineva in care aveti incredere, pentru a va mai descarca din energiile negative. Poate va veti simti ceva mai bine dupa aceea. Presiunea care se pune pe voi nu va deranjeaza; ba chiar, unii dintre voi se simt mai bine astfel. Sunt insa particularitati care nu functioneaza la toata lumea.