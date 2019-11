Fostul șef al PCCOCS a primit mandat de arestare pentru 15 zile

Fostul şef al PCCOCS, Nicolae Chitoroagă a primit mandat de arestare pentru 15 zile. Acesta va sta în Penitenciarul nr 13. Procuratura Anticorupţie a menţionat în dimineaţa de 23 noiembrie 2019 că procurorii cer aplicarea măsurii de arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile în privinţa lui Chitoroagă, scrie Ziarul de Gardă.





Nicolae Chitoroagă a fost reţinut la 21 noiembrie 2019, pus sub învinuire, pe faptul îmbogăţirii ilicite şi audiat în calitate de învinuit. Acesta nu-şi recunoaşte vinovăţia şi a solicitat examinarea demersului privind aplicarea măsurii preventive în lipsa sa.

La 27 iulie 2019, pe portalul Anticoruptie.md a fost publicată ancheta „Afacerea camuflată a procurorului Chitoroagă de lângă pădurea de la Năpădeni”. Portalul a scris că Nicolae Chitoroagă deţine o afacere în piscicultură pe teritoriul satului Năpădeni, raionul Ungheni. Afacerea este înregistrată pe numele fratelui şi a naşului său de cununie şi nu a fost declarată de procuror. Omul legii ar fi preluat afacerea, în 2005, printr-o schemă frauduloasă de la fraţii Mardari din satul Năpădeni. Cazul a fost sesizat pe Harta Corupţiei de către Nicolae Mardari. Omul susţine că a fost înşelat de procuror şi rudele acestuia.

Nicolae Chitoroagă, şeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) în perioada guvernării Partidului Democrat din Moldova a plecat din funcţie după schimbarea guvernării. Chitoroagă şi-a dat demisia din funcţia de procuror-şef la sfârşitul lunii iunie, fiind transferat în funcţia de procuror în cadrul Procuraturii Chişinău. La scurt timp, însă, Chitoroagă a depus cerere de concediu, iar surse ale ZdG din cadrul Procuraturii Generale ne-au informat că acesta ar fi plecat în concediu pentru aproximativ şapte luni, până în februarie 2020. Contactat anterior, Chitoroagă a refuzat să spună pentru ce perioadă pleacă în concediu, invocând doar că de şase ani nu a avut nici o zi de concediu.

Întrebat anterior de ZdG dacă motivele pentru care a plecat în concediu sunt aceleaşi pentru care a renunţat la şefia PCCOCS, Nicolae Chitoroagă a confirmat că este vorba despre presiune asupra sa şi înlăturarea oricăror bănuieli precum că ar putea exista influenţă privind verificarea activităţii PCCOCS. „Mai sunt şi alte motive. Eu şase ani nu am fost în concediu nici o zi. Concediul este legal şi nu există nimic ieşit din comun”, a precizat Chitoroagă pentru ZdG, acum câteva săptămâni. Despre perioada concediului lui Chitoroagă am întrebat, oficial, la Procuratura Generală. După două săptămâni am primit un răspuns în care instituţia confirmă doar că Nicolae Chitoroagă nu a utilizat concediul pentru anii 2013-2017, dar nu spune cât timp procurorul va lipsi de la muncă. Ordinul de acordare a concediului de odihnă anual a fost semnat la 28 iunie 2019, de către procurorul general din acea perioadă, Eduard Harunjen.