8 trucuri psihologice pe care să le folosești la interviul de angajare

Capacitatea de a te prezenta într-o lumină bună este o abilitate importantă, mai ales la un interviu de angajare.



Angajatorii nu iau în calcul doar experiența ta profesioanală și aptitudinile, ci și nivelul de încredere pe care îl inspiri, cât de bine vorbești sau impresia pe care o faci la prima vedere. De aceea, pentru a-ți crește șansele de a obține orice job îți dorești, poți să apelezi la unele trucuri psihologice cu efect dovedit.



Iată ce să încerci:



Nu stabili întâlniri luni sau vineri

Psihologii și experții în recrutare au stabilit că intervalul perfect pentru un interviu de angajare este marți, între orele 10 și 15. În acest interval de timp ai cele mai mari șanse de a face o impresie bună. Iată de ce: ziua de luni este dificilă pentru toată lumea, inclusiv pentru persoanele din departamentul de resurse umane. Vineri toată lumea se gândește la weekend. Astfel că poți folosi mijlocul săptămânii în avantajul său.



Ai grijă la culorile hainelor, alegerea pantofilor și poziția picioarelor

Culorile pe care le porți sunt, de asemenea, foarte importante. De exemplu, dacă porți albastru sau un costum maro, înseamnă că ești un candidat serios. Culoarea care respinge automat angajatorii este protocaliul. Dar culoarea nu este singurul lucru de care să ții cont. Poziția picioarelor este la fel de importantă. Sondajele au arătat că femeile care țin picioarele desfăcute la un interviu își creează o imagine negativă. În același timp, pantofii cu toc înalt sunt de preferat în locul celor cu talpă joasă. Persoanele înalte sunt percepute ca fiind mai buni profesioniști. Chiar și salariile lor sunt mai mari decât ale celor scunzi.



Trucul care face pe oricine să te placă

În psihologie, există termenul de pozitivare - este rezultatul pozitiv care face o persoană să-și dorească să desfășoare în continuare o activitate. Poți folosi acest efect în avantajul tău la un interviu. Chiar și cel mai strict angajator va avea încredere în tine în mod inconștient dacă se dovedește că aveți unele lucruri în comun precum hobby-uri, același stil vestimentar, genul de muzică pe care îl preferați sau cărțile pe care le citiți. Chiar dacă nu ești candidatul ideal, atracțiile similare îți adaugă bile albe.



Sunt cuvinte pe care nu ar trebui să le spui niciodată

Unele cuvinte sunt precum mesaje de avertizare pentru angajatori.

Psihologii au realizat un studiu și au descoperit că unele cuvinte precum „gen” sau faptul că eziți atunci când vorbești îți reduc șansele de a-ți găsi un job. Dar această regulă se aplică dacă cel care recrutează este mai în vârstă de 30-40 de ani. Angajatorii mai tineri nu sunt la fel de pretențioși când vine vorba de vocabular.



Nu zâmbi prea larg

Persoanele care recrutează nu își formează o părere prea bună despre candidații care zâmbesc prea larg sau prea mult. Și nu înseamnă că sunt răi, ci este o trăsătură pur psihologică. O persoană care zâmbește prea mult este considerată ca fiind mai puțin serioasă și responsabilă. Singurele joburi în care zâmbetul larg este apreciat sunt cele în care trebuie să lucrezi cu publicul (precum vânzări, turism, restaurante etc). În alte domenii, angajatorii preferă oamenii cu figuri serioase.



Ascultă cu atenție

Tuturor ne place să fim ascultați cu atenție. Specialiștii care fac recrutări nu sunt o excepție. Psihologii recomandă folosirea unei tehnici numite ascultare reflexivă. Este o strategie de comunicare care constă în trei pași: repetă, confirmă, adaugă.

Nu este suficient doar să asculți și să aprobi, ci trebuie să-i arăți persoanei cu care discuți că înțelegi informația.



Fotografia din CV poate fi puțin provocatoare

Femeile care arată foarte puțin din decolteu în imaginea adăugată în CV au șanse mai mari de a primi postul pentru care aplică. Dar asta nu înseamnă că trebuie să exagerezi. Dacă un angajator trebuie să aleagă dintre o femeie cu cămașa închisă până la gât și una care are un decolteu discret, sunt mari să o aleagă pe cea de-a doua. Iar domeniul de lucru nu are importanță, acest lucru fiind valabil în diferite profesii, de la vânzări până la postul de bibiliotecară.



O zonă a feței atrage întotdeauna atenția

Într-o conversație ne concentrăm în mod subconștient atenția asupra unui triunghi care implică ochii, nasul și gura. Mușchii faciali relaxați și puțin machiaj nu vor distrage atenția, în timp ce încruntarea și folosirea prea multor produse de machiaj pot face ca persoana cu care discuți să nu rețină informații importante despre tine.