Cele mai sincere zodii versus cele mai mincinoase

Te-ai întrebat vreodată care sunt cele mai sincere zodii și care sunt cele mai mincinoase? Acum poți afla!



Chiar dacă refuzi să crezi, oamenii mint în fiecare zi. Unele zodii o pot face din numeroase motive, cum ar fi să nu rănească sentimentele cuiva, să iasă dintr-o situație jenantă sau să se protejeze. În schimb, alte zodii sunt foarte sincere și preferă să spună adevărul indiferent de consecințe.



Iată semnele zodiacale care sunt extrem de cinstite, dar și pe de cele care mint fără remușcări:



Berbec

Pentru Berbec, onestitatea este regula de aur după care își ghidează viața. Rareori vei vedea un Berbec fals. Ceea ce vezi este ceea ce primești în cazul lui și nu concepe să mintă.



Taur

Taurului nu îi stă în caracter să mintă sau să fie fals. El este de încredere, răbdător și practic, nu are nici pic de răutate în el.



Gemeni

Gemenii nu sunt mari fani ai rutinei și urăsc să fie singuri. Sunt capabili să facă orice pentru a se face plăcuți, de aceea sunt predispuși să trăiască în minciună. Adevărul nu le vine prea ușor!



Rac

Racul este întotdeauna bănuitor și gelos pe ceilalți, fapt pentru care nu are deloc încredere în el. Căutând mereu acceptare, nu va fi niciodată sincer cu oamenii din jurul lui.



Leu

Leul nu își propune să mintă sau să fie fals, însă uneori se întâmplă. Vestea bună este că nu are în plan să mintă, ci caută să spună adevărul în orice situație.



Fecioară

Fecioara ar putea dezvolta un comportament dubios și de fațadă în scopul de a evolua și de a obține ce îți dorește. Știe când să mintă și o face bine.



Balanță

Balanța va trăi întotdeauna în trecut și acest lucru e în detrimentul viitorului ei.

Face situațiile să pară mai importante sau mai grave decât sunt, dar și invers, exagerând în multe cazuri. Totul face parte din jocul ei.



Scorpion

Scorpionul este misterios, așa că nu ai nicio șansă să îl faci să se deschidă și să afli adevărul. Zidurile pe care și le-a construit în jurul lui nu permit oamenilor să cunoască persoana dinăuntru.



Săgetător

Nu poți fi fals când îți pasă de alți oameni. Sentimentele Săgetătorului sunt autentice și vrea ca cei din jur să știe asta. Dacă vrei să ai o relație amoroasă stabilă sau un prieten minunat, Săgetătorul este ceea mai bună variantă.



Capricorn

Capricornul tratează pe oricine cu cel mai mare respect și cu onestitate.

A fost crescut astfel încât să îi trateze pe cei din jur așa cum vrea și el să fie tratat.



Vărsător

Vărsătorului nu îi pasă decât de propria persoană. Cum ar putea să fie sincer cu ceilalți când nu e sincer nici cu el însuși? Cu siguranță ar trebui să fie mai sufletist pentru ca viața lui să fie împlinită cu adevărat.

Pești

Peștii nu vor să se implice în nimic și sunt tentați să se ascundă după colț atunci când lucrurile devin serioase. Va încerca oare să mintă ca să scape de responsabilități? Cel mai probabil, da!