Ce spun astrele azi, 21 noiembrie

Berbec

Viziunea voastra asupra lumii va fi destul de pesimista si este posibil sa va pierdeti pofta de mancare si somnul, din aceasta cauza. De cele mai multe ori, se poate ca totul sa se petreaca doar in capul vostru, de aceea trebuie neaparat sa reactionati, sa evaluati lucrurile corect si sa luati masuri pentru rezolvarea eventualelor probleme aparute. Daca veti sta si va veti plange de mila, situatia nu se va rezolva de la sine. Daca aveti probleme financiare, poate ar fi un bun moment sa va reorganizati bugetul, sa mai taiati din cheltuielile inutile. Neclaritatile in relatiile personale trebuie lamurite cu prioritate, astfel incat sa nu existe motive de confuzie, care sa agraveze situatia.



Taur

Anumite lucruri trebuie lasate asa cum sunt. Nu este nevoie sa interveniti pentru a schimba totul, mai ales daca doriti sa-i intoarceti pe toti in directia dorita de voi. Este imposibil sa realizati acest lucru, asa ca fiti mai flexibili si adaptati-va si voi, macar intr-o oarecare masura, celor din jurul vostru. Pastrati-va calmul si serenitatea, chiar daca uneori acest lucru vi se pare foarte dificil. Daca va veti pierde cumpatul, multe lucruri s-ar putea sa iasa din fagasul obisnuit si sa va dea batai de cap in zilele urmatoare. Este posibil sa apara unele complicatii in viata conjugala, mai ales daca va veti manifesta cu impulsivitate.



Gemeni

Ar trebui sa cercetati daca starea de agitatie de care pare ca nu mai scapati nu se datoreaza unei probleme de natura fizica, ca de exemplu, lipsa de magneziu din organism. In plan profesional, lucrurile par sa se indrepte si veti avea ocazia sa inregistrati primele rezultate pozitive, ca urmare a eforturilor sustinute din zilele trecute. Nu va lasati inselati de cine stie ce miraj, nu confundati realitatea cu visele, pentru ca puteti foarte usor cadea pe panta iresponsabilitatii, fapt care poate avea consecinte negative semnificative. In plan personal, succesul nu este, din pacate, la indemana, astfel incat va trebuie sa faceti eforturi semnifictative numai pentru a va mentine, oarecum, pe linia de plutire.



Rac

Latura sociabila a personalitatii voastre isi va face resimtita prezenta, iar aceasta deschidere va va ajuta sa mentineti la inaltime vechile relatii, dar si sa va faceti relatii noi, folositoare in viitor. Nu veti avea probleme in a va adapta situatiilor ce vor aparea in viata voastra, iar acest lucru va va ajuta sa gasiti repede solutii potrivite si sa fiti la inaltimea asteptarilor. Este un moment potrivit pentru a va reconcilia, daca este cazul, cu acea persoana apropiata cu care, poate ati avut divergente in ultimul timp. Din punct de vedere financiar, se anunta o oarecare instabilitate, de aceea va trebui sa fiti ceva mai atenti ca de obicei, la modul in care va cheltuiti castigurile.



Leu

Astazi ar fi bine sa priviti la partea plina a paharului, iar daca sunteti tentati sa va plangeti, analizati ceea ce viata v-a oferit pana acum, prin comparatie cu alte persoane din jurul vostru, poate mai putin norocoase. Nu veti fi lipsiti de griji materiale, insa acestea nu trebuie sa fie primordiale. Preocupati-va de propria voastra persoana, adoptati un mod de viata sanatos si evitati excesele de orice fel; odihniti-va suficient si excludeti alimentele care v-ar putea face rau. In plan profesional, puneti accent atat pe partea aplicativa a muncii voastre, cat si pe actiunea metodica, bine planificata. Nu luati decizii pripite, pentru ca asta e calea sigura spre esec.



Fecioara

Nu fiti foarte invidiosi pe cei din jurul vostru. S-ar putea ca acestia sa se confrunte cu mai multe probleme decat voi. Vedeti-va de treburile voastre si lasati-i pe ceilalti sa-si vada de ale lor. In dragoste, este nevoie sa fiti ceva mai toleranti. Criticismul exagerat nu este benefic, in primul rand pentru ca nu exista o persoana perfecta. Adaptati-va criteriile realitatii si priviti, in egala masura, si la propriile voastre defecte. Climatul astral este oarecum tulbure in privinta relationarii cu o anumita persoana din familie, care are ceva pe suflet si nu reuseste sa se exprima fata de voi. Incurajati-o in acest sens si aflati care ii sunt framantarile.



Balanta

Astazi nu vor lipsi sansele de a dovedi de ce sunteti in stare, din punct de vedere profesional, precum si de a intra in proiecte care sunt foarte pe placul vostru. Aveti grija sa nu va ocupati prea mult de lucruri sterile, si sa ignorati, din cauza asta, chestiunile cu adevarat importante. Se poate sa aveti parte de o aventura sentimentala neasteptata, dar ar fi bine sa pastrati secretul, pentru a nu avea probleme mai tarziu. Nu dramatizati lucrurile care se intampla, ci canalizati-va energia cu mai maulta intelepciune. Organizati-va eficient si incercati sa nu dati atentie tuturor zvonurilor care circula in jurul vostru.



Scorpion

Este o zi excelenta pentru a va pune ordine in viata, in ganduri, in casa sau oriunde altundeva. Astrele va indeamna sa indepartati din calea voastra orice obstacol care va impiedica sa mergeti inainte asa cum v-ati fi dorit. Tratati bugetul cu foarte mare grija, nu va lansati in achizitii pe care nu vi le puteti permite. Copii vor fi in centrul atentiei, cu anumite probleme care vor trebui rezolvate neaparat. La locul de munca este foarte bine sa evitati complicatiile si sa alegeti solutiile cele mai simple si mai eficiente; incercati sa va stabiliti cat mai clar prioritatile. Evitati excesele alimentare, pentru ca sunteti predispusi la indigestie, astazi.



Sagetator

Astazi veti fi predispusi la impulsivitate, de aceea va fi nevoie sa faceti eforturi pentru a va controla si pentru a chibzui cu atentie inainte a a lua deciziile care se impun. Veti avea probleme in a va struni imaginatia, ceea ce va face si mai dificila ancorarea in realitate si responsabilizarea. Veti dispune de suficient entuziasm pentru a va implica in proiecte mai curajoase, insa este recomandabil sa va pastrati cu picioarele pe pamant; realismul va poate scuti de numeroase probleme ulterioare. Este posibil sa aveti parte de discutii in contradictoriu in familie, mai ales legate de situatia copiilor, de problemele care ii privesc pe acestia.



Capricorn

Aveti grija, caci tocmai o persoana de incredere va incerca astazi sa ridice obstacole in calea intreprinderilor pe care le veti initia. Daca veti afla ca nu este pentru prima oara cand respectivul "va sapa", nu va lasati prada disperarii. Fiecare isi urmareste propriile interese si nu de putine ori prietenii tradeaza pentru propriul interes, nu pentru ca ar avea, neaparat, ceva cu voi, ca persoana; eset dezamagitor si va zgudiue increderea in cei din jur, dar trebuie sa o luati ca pe o realitate inevitabila. Viata sentimentala va fi favorizata, ba chiar cu momente tumultoase si excitante. Pentru a atinge obiectivele pe care le urmariti, va fi nevoie sa urmati fara abatere planurile pe care deja le-ati conceput.



Varsator

Astazi s-ar putea sa aveti o tendinta mai accentuata spre dezordine, sa resimti o oarecare delasare, care sa nu va ofere sufiecienta motivatie pentru a da atentia cuvenita actiunilor in care va veti implica. Poate fi si un lucru bun, in masura in care va ajuta sa nu va stresati prea mult, dar este, in egala masura, si o situatie negativa, pentru ca, din aceasta neglijenta, ar putea decurge consecinte negative numeroase, pe care va trebui sa le suportati in viitor. Manifestati-va compasiunea pentru acele persoane din anturaj care necesita astfel de sprijin din partea voastra. Fiti alaturi de apropiatii care va vor solicita sprijinul.



Pesti

Gandurile negative nu sunt folositoare nimanui, de aceea este bine sa le lasati deoparte, sa nu va impiedicati de ele, mai ales atunci cand aveti ceva important de facut. Incarcati-va pozitiv, aranjati sa va aflati in compania unor persoane agreabile, desfasurati cat mai multe activitati care va fac placere, astfel incat sa nu aveti timp sa va ganditi la chestiuni neplacute. Manifestati-va sentimentele fata de persoana iubita si incurajati-va partenerul sa se exprime deschis fata de voi. Daca va simtiti obositi sau suspectati vreo afectiune fizica, evitati sa va implicati in activitati care solicita eforturi prea mari; rezolvati problema si apoi revenit, in forma buna, pentru a face ceea ce trebuie.