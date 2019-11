(VIDEO) Bloggerul rus Ilya Varlamov uimit de calitatea şi modernismul Aeroportului International Chișinău

„La ce-ți mai trebuie Paris și San Francisco, dacă există Moldova? Cu vinuri, natură și cel mai confortabil aeroport din spațiul CSI”, este concluzia cunoscutului blogger rus Ilya Varlamov la un captivant jurnal video despre cele cele câteva zile petrecute în Moldova.



În jurnalul video pe care l-a publicat pe canalul său de pe YouTube, care are peste un milion de abonați, Varlamov povestește entuziasmat despre cum au reușit proprietarii Aeroportului Internațional Chișinău să transforme un mastodont sovietic într-o clădire modernă și prietenoasă călătorilor. Schimbările de la aerogara din capitala Moldovei, după cum observă bloggerul rus, s-au datorat investițiilor importante făcute în ultima perioadă de concesionarii aeroportului.



În Aeroportul din Chișinău, spune Varlamov, nimic nu este de prisos.



„Totul este bine gândit și compact”, observă bloggerul rus, care se arată încântat de stilul în care a fost modernizată aerogara.



Rafinamentul și frumusețea din interiorul aeroportului l-au copleșit pe Ilya Varlamov.



„Un perete fantastic verde din plante vii, un loc potrivit pentru selfie-uri, dar cel mai important – aici sunt magazine cu vinuri și marfă "made in Moldova" pe care le poți lua la drum. E o frumusețe”, susține Varlamov.



Acesta își amintește de experiența plăcută, de acum câțiva ani, de a călători tranzit prin Chișinău spre Franța.



„Nu trebuie să vă temeți că călătoriți tranzit prin Chișinău deoarece aici vă veți petrece timpul foarte plăcut, în zonele de odihnă și restaurantele” în care poți servi bucate tradiționale moldovenești, a menționat bloggerul.



În context este de menționat că, recent, Aeroportul Internațional Chișinău a fost distins cu „Big See Tourism Award” (Premiul Mare) la Festivalul Creative Tourism din Slovenia pentru designul Business Lounge-ului. Festivalul din Slovenia reprezintă o platformă originală pentru evaluarea, promovarea și identificarea reușitelor semnificative din sud-estul Europei, iar la ediția din acest an au participat 18 țări.