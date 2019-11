Ce se va întâmpla dacă mănânci cartofi prăjiți în fiecare zi?

Îți place foarte mult să comanzi sau să prepari cartofi prăjiți, crocanți și apetisanți? Descoperă care sunt consecințele dacă îi consumi zilnic.



Poate ți se pare că gustul lor nu poate fi înlocuit de cartofii la cuptor, dar oare merită să-ți asumi riscul de a consuma cartofi prăjiți în fiecare zi? Conțin multe grăsimi rafinate și sare, nefiind deloc un răsfăț pentru organism. Dacă nu-i poți ocoli complet este ideal să-i consumi cât mai rar.



Iată ce se poate întâmpla dacă vei ceda în fața unei porții de cartofi prăjiți în fiecare zi:



1. Vei adăuga kilograme în plus

Cartofii prăjiți conțin o cantitate ridicată de carbohidrați complecși rafinați (procesați), având un efect negativ asupra corpului, care nu-i poate transforma în energie. Faptul că au carbohidrați complecși înseamnă că vor fi digerați foarte încet și nu este deloc benefic pentru corp să prelungească intervalul în care se prelucrează alimente cu grăsimi rafinate. Din acest motiv vei avea mai puțină energie, iar metabolismul va fi lent, ceea ce va crește riscul de obezitate.



2. Vei fi predispus la afecțiuni cardiovasculare și diabet

Cartofii crocanți sunt prăjiți în uleiuri hidrogenate, iar în momentul în care îi mănânci vor crește nivelul de colesterol „rău” și vor accentua riscul de boli cardiace. În cadrul studiilor realizate s-a ajuns la concluzia că un consum frecvent de cartofi prăjiți este asociat cu un risc dublu de diabet de tip 2 și un risc moderat de boli coronariene.



3. Îți va crește riscul de cancer

Oamenii de știință consideră că fiecare porție de cartofi prăjiți poate crește semnificativ riscul de cancer și în unele cazuri îl poate declanșa în mod direct. Principala substanță cu acest efect devastator din cartofii prăjiți este acrilamida. Potrivit rezultatelor obținute de Centrul Național pentru Cancer din SUA, acrilamida este produsă când cartofii sunt încălziți la temperaturi foarte ridicate, în prezența anumitor zaharuri. Consecințele sunt mutațiile genetice și deteriorarea ADN-ului, care pot cauza cancerul.



4. Vei pierde o parte din funcțiile sistemului nervos

Se pare că acrilamida are efecte nocive și la nivel neurologic. Specialiștii au constatat că această substanță poate cauza deteriorarea sistemului nervos, slăbirea mușchilor, precum și a coordonării dintre gânduri și acțiuni. Expunerea cronică la acrilamidă prin consumul frecvent de cartofi prăjiți va degrada neuronii și are un rol decisiv în agravarea sau declanșarea deteriorării funcțiilor cognitive.



5. Vei avea un risc crescut de calculi renali și accident vascular cerebral

Cartofii prăjiți conțin și foarte multă sare, care va crea o presiune crescută asupra circulației sângelui. În aceste condiții vei fi expus unui risc crescut de accident vascular cerebral, boli renale sau pietre la rinichi. De asemenea, ți-ar putea crește și nivelul tensiunii arteriale, funcționarea inimii fiind periclitată.



Dacă nu poți renunța definitiv la cartofii prăjiți creează o variantă diferită, la cuptor, cu ulei de măsline, puțină sare de mare și rozmarin. Poți savura cartofii, dar este mult mai sigur să nu-i prăjești.