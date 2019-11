Cele mai bune 5 trucuri care te ajută să reduci consumul de sare

Sarea are un rol esențial în corp, însă poate să fie extrem de periculoasă dacă o consumăm în exces. Ca să nu-ți faci rău, încearcă să reduci consumul de sare cu ajutorul acestor trucuri!



Sodiul din sare ajută la transmiterea impulsurilor nervoase și la contractarea fibrelor musculare. De asemenea, împreună cu potasiul, sodiul are rolul de a echilibra nivelul lichidelor din corp. Însă pentru a beneficia de aceste efecte asupra corpului trebuie să consumi o cantitate mică de sare, nicidecum să o consumi în exces.



În mod obișnuit corpul reușește să elimine excesul de sodiu, însă dacă o consumi în cantități mari ea favorizează retenția de apă în corp, lucru care determină creșterea tensiunii arteriale. Nici măcar nu mai este nevoie să o folosești ca și condiment, deoarece sarea se regăsește în cantități mari în toate produsele din comerț. De aceea se ajunge foarte ușor la un consum exagerat, iar cele mai blamate produse sunt snacks-urile, chipsurile, supele instant, conservele, mezelurile, afumăturile, pizza congelată și alte sosuri ambalate. Prin urmare, dacă vei consuma cu regularitate aceste produse din comerț depășești cu foarte mult cantitatea de sare necesară corp.



Știm deja că nu este bine să consumăm o cantitate mare de sare, deoarece aceasta poate să îmbolnăvească inima și rinichii. Însă, o nouă cercetare apărută recent în publicația Nature Neuroscience a scos la iveală efectele nocive pe care consumul de sare le are asupra sănătății creierului. Se pare că sarea afează grav memoria și favorizează declinul cognitiv.



Prin urmare ai toate motivele să încerci să reduci consumul de sare, iar aceste cinci trucuri prezentate de specialiștii de la Harvard Medical School te pot ajuta:



1. Folosește condimentele și verdețurile pentru a da gust mâncării

Ca să reduci consumi de sare este foarte important să apelezi la alte ingrediente ca să conferi un gust mâncărurilor pe care le prepari. Cele mai bune alternative sunt condimentele, verdețurile uscate sau proaspete, usturoiul, ghimbirul, citricele și vinul. Orice ingredient cu aromă puternică și pe gustul tău poate să schimbe gustul mâncării și să o facă mai gustoasă: de la piper negru, scorțișoară și turmeric până la busuioc proaspăt, fulgi de ardei iute sau zeama de lămâie.

Toate aceste alternative te ajută să reduci consumul de sare fără să riști să obții un preparat lipsit de gust.



2. Folosește grăsimile sănătoase

Nu te feri de grăsimile bune, deoarece tocmai acestea sunt cele care ajută la slăbit și sunt foarte importante pentru sănătatea inimii și a creierului. Folosește cu încredere avocado, nucile, semințele, măslinele, uleiul de cocos sau de măsline presat la rece. Toate aceste grăsimi bune pot să aducă un plus de savoare preparatelor tale, astfel că nu vei avea nevoie să adaugi o cantitate mare de sare ca să ai o mâncare gustoasă.



3. Optează pentru metodele bune de a prepara ingredientele

Legumele sau carnea sote sau la cuptor se transformă total și aromele lor sunt mai intense. Evită să fierbi legumele scufundate în apă, ci aplică metoda de fierbere la aburi, deoarece își vor păstra o aromă mai intensă. De asemenea, poți să adaugi la final ulei de măsline presat la rece pentru a conferi un gust delicios, zeamă de lămâie sau ardei iute mărunțit în cazul în care preferi mâncarea picantă.

Adăugând aceste alternative sănătoase și folosind o metodă de gătit care păstrează aromele ingredientelor poți să reduci cantitatea de sare folosită.



4. Folosește cereale integrale în loc de pâine

Pâinea, chiar și cea integrală sau de secară poate să conțină o cantitate însemnată de sare. O soluție excelentă pentru siluetă și pentru o digestie bună ar fi să înlocuiești pâinea la micul dejun cu o porție de cereale integrale (quinoa, orz fiert, orez integral, ovăz) pe care să le consumi alături de un ou fiert sau în combinație cu fructe proaspete și lapte vegetal.



5. Gătește cu legume de sezon

Dacă folosești legumele și verdețurile de țară și ținând cont de sezonul în care se fac vei constata că mâncărurile tale vor avea un gust mai bun și intens. Acest lucru te va ajuta să nu adaugi o cantitate mare de sare, deoarece preparatul tău va avea deja un gust delicios.