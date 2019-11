Ion Chicu este cel mai potrivit candidat pentru funcția de premier și n-are ambiții politice, opinie

Candidatul înaintat de președintele Igor Dodon pentru funcția de prim-ministru, Ion Chicu, este cel mai potrivit pentru această funcție în contextul politic actual al Republicii Moldova, și nu are ambiții politice. De această părere este politologul Igor Volnițchi. Potrivit lui, acest lucru este important la etapa actuală pentru că atunci când în fruntea executivului este o persoană cu ambiții politice, atunci ea determină întregul Guvern să lucreze pentru ambițiile lui politice, iar Republica Moldova nu are nevoie de așa ceva acum, transmite IPN.





„Noi nu avem nevoie de așa Guvern. Noi am avut multe guverne de acest fel. Avem nevoie de o persoană care să înțeleagă de ce vine în fruntea executivului și pentru ce perioadă. Este foarte important că Ion Chicu a acceptat să-și asume responsabilitatea într-o perioadă dificilă în care se află țara. Pentru mulți acest lucru ar putea părea o „sinucidere” în sens politic, dar acest lucru nu este așa”, a declarat Igor Volnițchi în platoul emisiunii „Glavnîi vopros” de la postul NTV Moldova.

Fostul deputat Victor Stepaniuc este de părere că noul Guvern trebuie învestit cât mai rapid pentru că Republica Moldova a pierdut deja anul 2019 din cauza alegerilor parlamentare, urmate de negocieri interminabile privind formarea coaliției, iar la scurt timp a fost lansată o altă campanie, cea locală.

Deputatul socialist Bogdan Țîrdea susține că Guvernul Chicu ar putea să fie votat foarte curând. Politicianul spune că este absolut normal ca următorul Guvern să fie învestit foarte rapid pentru că țara se află în situația în care nu este pregătită pentru sezonul rece, nu are adoptat bugetul pentru anul viitor, iar acest lucru înseamnă că businessul nu are planuri de investiții. În plus, se atestă o situație dificilă legată de fondul de salarizare și fondul de pensii. Potrivit lui Bogdan Țîrdea, dacă lucrurile se vor tergiversa, s-ar putea să se ajungă la dizolvarea Parlamentului, iar acest lucru riscă să ducă la o profundă criză politică și socială.

Guvernul condus de Maia Sandu a fost demis pe 12 noiembrie, cu votul a 63 de deputați socialiști și democrați pentru că a înaintat în Parlament inițiativa de asumarea răspunderii pentru modificarea Legii Procuraturii, care presupunea înaintarea de către premier a unei liste scurte de candidați la funcția de procuror general. Partenerul de coaliție – Partidul Socialiștilor nu a acceptat această inițiativă, declarând-o neconstituțională, înaintând moțiune de cenzură față de executiv.