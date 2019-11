Faci tot posibilul pentru a avea un meniu sănătos și a reduce totalul de calorii dar continui să comiți excese? Testează variantele de ceaiuri care taie pofta de mâncare și vei lua mai puține gustări, în timp ce-ți reconturezi silueta rapid.



Calcularea exactă a caloriilor poate funcționa pe termen scurt, dar după câteva zile vei avea senzația că ești permanent constrâns sau că trebuie să refuzi toate preparatele care-ți plac. Pentru a evita plictiseala sau compromiterea dietei este indicat să bei ceaiuri care taie pofta de mâncare. Apetitul crescut și atracția pe care o exercită dulciurile sau gustările crocante, cu multe grăsimi, sunt principalele cauze ale acumulării kilogramelor în plus.



De ce apar poftele alimentare?

„Tentația de a consuma alimente hipercalorice are cauze multiple. Contează foarte mult cum ne-am obișnuit să mâncăm și în ce fel de mediu ne desfășurăm activitatea”, explică dr. Emily Pierce, nutriționist din Philadelphia. Motivele pentru care apar poftele pot varia între plictiseală, supărare, anxietate sau fluctuații ale glicemiei. „În cazul în care este vorba despre plictiseală avem de-a face cu un obicei creat pe care trebuie să lupți pentru a-l elimina”, adaugă dr. Pierce.

În această etapă intervine și ceaiul. Dacă dorința de a mânca nu este creată de foame înlocuirea gustării cu o ceașcă de ceai fără conține zahăr adăugat va deveni un pas esențial pentru menținerea unei diete utile. „Deși nu va fi nici dulce, nici sărat, ceaiul va neutraliza rapid poftele alimentare. Pe măsură ce respecți acest plan și apelezi la băutura aromată în loc de biscuiți, prăjituri, chips-uri sau alune prăjite vei începe să observi și reconturarea siluetei”, spune dr. Pierce.



Iată care sunt cele 6 ceaiuri care taie pofta de mâncare:



1. Ceaiul verde

În cadrul studiilor realizate s-a constatat că acest tip de ceai poate fi utilizat pentru a trata artrita și diabetul, reducând semnificativ riscul de cancer. De asemenea, este o opțiune eficientă pentru persoanele care vor să-și reducă apetitul și să înlocuiască alimentele hipercalorice cu o variantă sănătoasă. „Ceaiul verde este o sursă excelentă de antioxidanți și fitonutrienți, controlând hormonii care declanșează senzația de foame. 1-2 cești de ceai verde pe zi reduc apetitul și favorizează slăbirea”, potrivit dr.

Georgia Grey, nutriționist din Denver, Colorado.



2. Ceaiul de mentă

Acest ceai cu o aromă inconfundabilă te ajută să te relaxezi și stopează poftele alimentare care îți pun în pericol silueta. Potrivit specialiștilor, aroma ceaiului de mentă poate suprima apetitul timp de cel puțin 3-4 ore. „Ceaiul de mentă liniștește stomacul după fiecare masă și prelungește senzația de sățietate. În acest mod previne tentația de a mânca dulciuri sau de a cere porții suplimentare”, spune dr. Grey.



3. Ceaiul de hibiscus

Este o băutură acrișoară, cu un gust special, foarte apreciată de pasionații de ceai. Datorită conținutului ridicat de polifenoli ceaiul de hibiscus favorizează scăderea în greutate și reduce grăsimea acumulată în zona abdominală. De asemenea, ceaiul de hibiscus oprește setea, fiind foarte util când îl consumi în loc de băuturi care conțin zahăr.



4. Ceaiul de păpădie

Are un efect diuretic puternic, fiind foarte util pentru combaterea balonării și a crampelor abdominale. Este o sursă foarte bună de potasiu și va înlocui cu succes electroliții pierduți în urma transpirației.

Dacă mergi la sală și vrei să reduci poftele care apar după antrenament este recomandat să bei acest ceai pentru a maximiza eficiența exercițiilor fizice efectuate.



5. Ceaiul de ghimbir

Alege ceaiul preparat din rădăcină de ghimbir, fără arome sau conservanți, pentru a calma tractul digestiv, eliminând durerile de stomac sau starea de greață. În plus, te oprește de fiecare dată când te îndrepți spre ceva dulce, luptă împotriva celulitei și netezește pielea pentru ca tu să arăți foarte bine în orice ținută.



6. Ceaiul de ciocolată

Este o opțiune potrivită pentru persoanele care simt că nu pot renunța prea ușor la dulciuri. Se prepară din ceai rooibos, ½ linguriță de pudră de cacao și un vârf de cuțit de scorțișoară. „Dacă te gândești foarte des la fursecuri, torturi, brioșe ori prăjituri bea o ceașcă de ceai de ciocolată. Aroma lui te va liniști și vei ocoli zahărul și caloriile în plus”, spune dr. Pierce.