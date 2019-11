Ce beneficii îți aduce o ceașcă de ceai de cătină?

Cu un gust acrișor și aromat, fiecare ceașcă de ceai de cătină îți crește imunitatea, te protejează de gripă sau răceală și previne ridurile. Descoperă cum te ajută această băutură să ai multă energie și să fii mereu în formă.



Consumul frecvent de ceai de cătină este ideal pentru persoanele care vor să revină la greutatea ideală fără diete restrictive, dar și pentru cele care vor să-și protejeze sănătatea în general. De asemenea, băutura poate fi utilă pentru reducerea durerilor asociate cu artrita reumatoidă. Conținutul ridicat de antioxidanți și efectul antibacterian transformă ceaiul de cătină în deliciul din sezonul rece care te fortifică fără să ai nevoie de alte suplimente alimentare. Testează-l și vei vedea diferența în cel mult o săptămână.



Iată ce beneficii vei obține dacă bei ceai de cătină în fiecare zi:



1. Eliminarea kilogramelor în plus

Obezitatea este asociată cu afecțiuni cronice și multiple riscuri pentru articulații, iar grăsimea localizată în zona abdominală crește semnificativ riscul de boli cardiace și diabet. Ceaiul de cătină este o parte importantă a strategiei de slăbire, fără să ai parte de înfometare, amețeli sau oboseală accentuată. În cadrul studiilor realizate s-a constatat că 2 cești de ceai de cătină consumate zilnic, timp de minimum 2 săptămâni, reduc grăsimea acumulată la nivelul abdomenului cu până la 40%. Acest efect util se explică prin reglarea ritmului de metabolizare a lipidelor pe care o realizează ceaiul.



2. Neutralizarea inflamațiilor

Avantajele pe care ți le aduce acest ceai nu se limitează la reducerea greutății și reconturarea siluetei. Potrivit oamenilor de știință din India, ceaiul de cătină are un efect antiinflamator puternic și poate fi utilizat cu succes pentru tratarea artritei reumatoide. Aproximativ 2 milioane de persoane sunt diagnosticate cu artrită reumatoidă, o afecțiune pe fond inflamator care provoacă dureri și dificultăți de mișcare. Ceaiul de cătină diminuează durerile și favorizează libertatea de mișcare, fiind integrat din ce în ce mai des în cadrul strategiei de tratament.



3. Efectul antioxidant

Datorită cantității ridicate de antioxidanți ceaiul de cătină are un efect antioxidant intens, fiind foarte important pentru protecția organismului împotriva bolilor favorizate de înaintarea în vârstă.

Este util pentru prevenirea afecțiunilor cardiovasculare, a cancerului, a degenerescenței maculare și a bolii Alzheimer.



4. Reducerea ridurilor

Infuzia de cătină nu este utilă doar pentru a vindeca organismul din interior, ci îți poate netezi tenul, eliminând aspectul tern, cearcănele, ridurile și liniile de expresie. Această băutură aromată neutralizează radicalii liberi, reprezentați de molecule de oxigen instabile care pot provoca riduri și lăsarea pielii. Bea în fiecare zi cel puțin o ceașcă de ceai de cătină pentru a avea un ten luminos, fără imperfecțiuni.



5. Eliminarea bacteriilor patogene

Ceaiul de cătină este folositor în lupta împotriva bacteriilor care pot cauza diferite boli. Acționează eficient pentru a stopa proliferarea următoarelor bacterii:

- Bacillus cereus, care provoacă toxiinfecțiile alimentare;

- Pseudomonas aeruginosa, care provoacă infecții interne;

- Staphylococcus aureus, care declanșează infecții la suprafața pielii, eczemă și infecții respiratorii;

- Enterococcus faecalis, care cauzează infecții urinare, endocardită, bacteriemie, meningită și alte infecții.



Ceaiul de cătină: contraindicații

Ceaiul de cătină este în general sigur. Există, totuși, cazuri în care este necesară o abordare prudentă:

- femeile însărcinate și cele care alăptează: trebuie să se ceară sfatul medicului înainte de a se consuma ceai de cătină pentru evitarea efectelor nedorite;

- probleme de coagulare a sângelui: cătina încetinește ritmul de coagulare a sângelui și poate crește riscul de învinețire sau de hemoragii interne;

- hipotensiune: ceaiul de cătină poate scădea tensiunea, iar dacă persoana care îl bea este diagnosticată deja cu hipotensiune arterială nivelul tensiunii poate scădea prea mult;

- operații: oprește consumul de ceai de cătină cu 2 săptămâni înainte de orice intervenție chirurgicală. Această băutură crește riscul de hemoragie în timpul și imediat după finalizarea operației.