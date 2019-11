Ce spun astrele azi, 9 noiembrie

Berbec

Pare ca flerul vostru nu mai functioneaza asa cum trebuie; unele aspecte va scapa printre degete, iar asta va face sa aveti numeroase frustrari. De regula, reuseati sa anticipate mult mai usor anumite evolutii. Nu va grabiti sa luati decizii definitive, mai ales daca este vorba despre chestiuni importante; daca aveti cu cine sa va sfatuiti pe aceasta tema, este inca si mai bine pentru voi. Aveti mare grija cum va distribuiti veniturile pe care le castigati; uneori aveti tendinta sa va aventurati la prea multe achizitii, apoi veti fi nevoiti sa strangeti bine cureaua, pentru a rezista. Situatia financiara este, oarecum, instabila, asa ca ar fi mai bine sa faceti unele economii.



Taur

Trebuie sa apreciati corect atat situatiile, cat si oamenii; binenteles ca nu intotdeauna va iese asta. Trebuie sa fiti foarte atenti, sa cercetati bine in jur. Cariera este importanta pentru voi si sunteti capabili sa munciti mult si din greu pentru a va atinge obiectivele stabilite; contextual astral al zilei de astazi va indeamna, insa, sa o luati mai usor, pentru ca stresul va poate cauza probleme serioase de sanatate. Trebuie sa va odihniti mai mult, sa fiti mult mai atenti la ceea ce mancati, iar pentru asta va trebuie timp; nu va aglomerati cu trebuiri suplimentare. Uneori aveti tendinta de a face asta!



Gemeni

Astazi ar fi bine sa va reevaluati prioritatile si obiectivele; este posibil ca anumite coordonate sa sa mai fi schimbat, intre timp, asa ca poate trebuie sa mai modificati, cate ceva, pe ici pe colo. Incercati sa fiti mai prudenti si sa va luati masuri de precautie, mai ales daca lucrati in medii cu risc de accidentare. In plan personal, ca sa intelegeti ce se cere de la voi, ar fi nevoie sa acordati mai mult timp comunicarii cu apropiatii; va fi un mare minus pentru voi, daca nu veti incerca sa faceti asta. Ar fi bine sa va faceti si ceva planuri de viitor, astfel incat sa puteti anticipa, oarecum, pasii urmatori pe care-i aveti de facut.



Rac

Nevoia de siguranta, pe care o resimtiti tot mai acut, va indeamna sa va inconjurati de persoane de incredere, care stiti ca va sunt alaturi neconditionat. Daca aveti posibilitatea sa va luati cateva zile libere, poate ar fi bine sa iesiti putin sa va relaxati si sa va reincarcati bateriile. In plan profesional, va fi foarte greu sa va indepliniti sarcinile, iar acest lucru va va descuraja, in mare parte. Fiti atenti la eventuale simptome deranjante, care v-ar putea aduce la medic, daca le tratati cu indiferenta. Pentru a va destinde psihic, poate ar fi bine sa va apucati de o activitate care va face placere; cine stie, poate in timp o veti putea transforma in ceva aducator de profit.



Leu

Astazi este un context favorabil pentru socializare; se poate ca, in astfel de medii, sa cunoasteti persoane care sa va faca sa va ganditi la angajamente mai serioase pentru viata voastra. Daca va vreti sa faceti un pas decisiv in aceasta directiv, fiti siguri ca asta este ceea ce va doriti. Este posibil sa inzbucneasca tensiuni in relatiile personale; este imperative necesar sa gasiti canale comune de comunicare, astfel incat sa detensionati situatia. Foarte probabil, voi va trebui sa fiti cei care sa faca primul pas. Daca simtiti ca rutina zilnica devine de nesuportat, nu va complaceti in aceasta situatie, ci faceti ceva pentru a imbunatati lucrurile. Ar fi ideal sa va puteti face timp liber pentru teatru, muzeu sau chiar film.



Fecioara

Comunicarea sta la temelia unor relatii armonioase, atat in mediul familial, cat si in spatiul profesional; este absolut necesar ca fiecare sa-si indeplineasca propriile sarcini, asa incat sa nu apara discutii despre ceea ce s-a facut si ceea ce nu s-a facut. Astazi s-ar putea sa fiti suficient de norocosi pentru a contabiliza o suma de bani provenita dintr-o sursa neasteptata; nu ar fi bine sa va grabiti sa cheltuiti acesti bani. Ar fi mai bine sa va ganditi cum i-ati putea include intr-un proiect la care va ganditi mai demult sau orice altceva durabil, mai ales daca este vorba de o suma mai consistenta, care s-ar putea strange mai greu.



Balanta

Nu veti fi in forma astazi, iar acest lucru va face irascibili si foarte greu de cooptat in diversele proiecte care apar peste zi. Probabil ca nu v-ati odihnit prea bine in noaptea precedent; daca beti prea multa cafea sau consumati dulciuri inainte de culcare, ar fi bine s-o lasati mai moale. In cazul in care situatia se perpetueaza de mai multa vreme, ar fi cazul sa va adresati unui specialist, pentru a vedea ce nu functioneaza bine si a lua masurile necesare. Elemente din trecut apar din nou in peisaj si au darul de a va tulbura destul de mult; nu este cazul sa lasati aceste lucruri sa va influenteze negativ. Pastrati mintea deschisa sa incercati sa reveniti in prezent si sa va ganditi la viitor.



Scorpion

Astazi trebuie sa fiti foarte atenti la ce alimente consumati, pentru ca sunteti predispusi la probleme digestive. Daca obisnuiti sa mancati in oras, mergeti in locuri cat mai cunoscute, unde stiti ca se serveste mancare proaspata; nu va lasati convinsi sa faceti cine stie ce experimente tocmai acum. Unele critici de la locul de munca ar putea sa nu va pice deloc bine, insa trebuie sa priviti lucrurile obiectiv si sa acceptati cand gresiti. Copiii la varsta adolescentei vor reprezenta o grea provocare pentru voi; nu prea reusiti sa ajungeti pe aceeasi lungime de unda, de aceea va fi greu sa va armonizati.



Sagetator

Sistemul vostru nervos va fi supra solicitat astazi, mai ales daca aveti o meserie stresanta, care va tine in tensiune. Poate ar fi bine sa gasiti modalitati de detensionare, pentru ca altfel va puteti imbolnavi. La locul de munca, vor aparea destul contestatari gata sa pune sub semnul inttrebarii rezultatele muncii voastre; probabil ca sunteti deja bine vazuti de leadership si se incearca discreditarea voastra. Nu raspundeti decat pe cai cinstite si faceti in asa fel incat sa le dati acestor persoane o lectie pe care sa o tina minte; poate astfel vor fi mai prudenti data viitoare, cand le va mai trece prin cap sa incerce asa ceva.



Capricorn

Astazi va fi o zi plina de concurenta, atat in plan personal, cat si in plan profesional. Nu va lipseste ambitia, insa uneori, este posibil ca lucrurile sa nu iasa asa cum v-ati dorit; nu este cazul sa va panicati! Contextul astral va fi de partea voastra, iar lucrurile vor avea tendinta sa se aranjeze, de la sine, in sens pozitiv. Desi initial ati putea fi dezamagiti, totusi, in final, lucrurile vor iesi bine si toata lumae va fi multumita. Ca urmare, puteti sa va permiteti ca seara sa sarbatoriti, in orice fel va face placere; ar fi bine sa nu-i uitati, din ecuatie, pe cei dragi care, cu siguranta, v-au sustinut si s-au rugat pentru voi, chiar daca au fost mai departe, din punct de vedere fizic.



Varsator

Astazi nu prea va sta mintea la lucruri serioase; visati la mari tropicale si plaje insorite, insa aceste lucruri sunt mult prea indepartate si nu va faceti decat sange rau, gandindu-va la ele. Performantele de la locul de munca vor fi, in mod clar, slabute; nu veti reusi sa va bucurati nici de castiguri financiare care sa va ajute sa faceti macar o excursie scurta prin imprejurimi. Ca urmare, va trebuie sa va multumiti cu iesiri in oras, fara prea multe implicatii materiale. Ar fi bine daca ati fi practicanti ai vreunui sport; endorifinele ar putea contribui, categoric, la ridicarea moralului si la stimularea bunei dispozitii.



Pesti

Criticile din familie va supara cel mai mult, insa unele dintre ele s-ar putea sa aiba o anumita justificare. Daca sunteti prinsi pe o pozitie gresita, fiti cinstiti si asumati-va asta. In plan profesional, este bine sa mergeti pe linia pe care deja v-ati stabilit-o; schimbarile prea dese de directive ar putea sa va faca sa pierdeti foarte mult timp si, in final, nici rezultatele nu ar fi satisfacatoare. Daca ocupati functii de raspundere, nu semnati documente fara sa stiti ceea ce scrie in ele; s-ar putea sa existe tentative de a fi pacaliti, pentru ca altii sa traga foloasele. Viata de cuplu se anunta a fi armonioasa; nu va lipseste pasiunea, asa ca puneti lucrurile in miscare, pentru o seara romatica alaturi de parteneri.