Deputatul și liderul Partidului ȘOR, Ilan Șor, primarul de onoare al Orheiului, a declarat că unul din obiectivele echipei Partidului ȘOR în următoarea perioadă este să facă astfel ca Orheiul să devină capitala Republicii Moldova. Un alt scop al echipei sale în următorii patru ani este să dubleze numărul populației orașului prin programele speciale pentru încurajarea revenirii la baștină a orheienilor plecați în străinătate.



Declarațiile au fost făcute în cadrul ceremoniei de deschidere a sărbătorii hramului orașului Orhei de „Sfântul Marelui Mucenic Dimitrie”. Orheiul împlinește astăzi și 465 de ani de la prima atestare documentară.



Într-un mesaj video transmis live, deputatul Ilan Șor și liderul Partidului „ȘOR”, fostul primar de Orhei, a felicitat orheienii și a afirmat că Orheiul trebuie să devină capitala Republicii Moldova și o perlă a Europei.



„În continuare, noi trebuie să facem astfel ca Orheiul să înflorească și să devină o perlă nu numai a Moldovei, dar și a Europei”, a declarat Șor.



Fostul primar a declarat că scopul principal al echipei sale la Orhei, pentru următorii patru ani, este să dubleze numărul populației orașului prin a-i convinge pe orheienii împrăștiați în toată lumea să revină la baștină.



„În următorii patru ani vom munci ca să întoarcem toți locuitorii noștri acasă, să le oferim locuri de muncă pentru a dubla numărul locuitorilor orașului. Vă promit că voi face acest lucru”, a declarat Ilan Șor.



Primarul de onoare al Orheiului le-a mulțumit locuitorilor mun. Orhei pentru faptul că în alegeri au susținut echipa și primarul Partidului „ȘOR”.



„A fost o victorie mare. Noi am demonstrat că locuitorii orașului sunt o forță, care poate riposta. Am dat dovadă că suntem unul pentru toți și toți pentru unul”, a declarat Ilan Șor.



Sărbătoare prilejuită de Hram a început la Orhei, în dimineața zilei, cu un marș în centrul orașului și depuneri de flori la monumentul domnitorului Vasile Lupu.



În cadrul ceremoniilor de deschidere a sărbătorii orheienii au fost felicitați de autoritățile locale și deputați din partea Partidului ȘOR. De asemenea, au fost oferite o serie de titluri de cetățean de onoare unor personalități din țara noastră.



Programul de sărbătoare de la Orhei includ mai multe activități distractive, printre care premiera la Orhei a show-ului „Oameni în culori”, precum și tradiționala masă mare din centrul orașului, unde toți participanții la sărbătoare vor fi serviți gratuit cu bucate. Orchestra „Mugurel” va face voie bună pentru meseni. În centrul orașului va avea loc un concert organizat de copii, dar și un show al zmeilor de hârtie, urmat de evoluția colectivelor folclorice și o prezentare de modă a brandurilor autohtone.



Pentru seară, organizatorii au pregătit un concert de excepție cu cei mai îndrăgiți interpreți autohtoni și formații – „Lume”, „Brio Sonores”, „Catharsis”, Pavel și Cleopatra Stratan. Evenimentul va culmina cu un impresionant foc de artificii.



Orhei este unul din cele mai vechi orașe din Moldova. În perioada medievală a fost un important punct comercial și strategic. Orașul Orhei a cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimii patru ani, după venirea la cârma primăriei a lui Ilan Șor și a echipei sale din Partidul Politic „ȘOR”. În scurt timp, la Orhei a fost realizată, ceea ce numesc experții o adevărată „revoluție infrastructurală”, dar și socială. Au fost realizate zeci de proiecte precum iluminarea în totalitate a străzilor și reparația a câtorva zeci de kilometri de drumuri, au fost deschise magazine și farmacii sociale, a fost introdus un sistem modern de alimentație a copiilor în grădinițe, construite locuințe sociale, etc. Datorită unui grandios proiect – parcul de distracții OrheiLand, Orheiul a fost denumit „capitala de vară” a țării.