7 alimente pe care să nu le mănânci pe stomacul gol

Nu este suficient să alegi alimente sănătoase, ci felul în care le consumi va determina dacă sunt tolerate de organism fără efecte secundare. Află ce nu trebuie să mănânci niciodată pe stomacul gol.



Ceea ce consumi pe stomacul gol, de îndată ce te trezești, are un impact mare asupra digestiei și a gradului de prelucrare a nutrienților utili pentru restul zilei. Nu trebuie să te focalizezi numai pe totalul de calorii sau pe tipul de preparate alese, ci este esențial să respecți ordinea în care trebuie consumate. Dacă la masa de pânz, gustarea de după-amiază și cină poți varia ușor componența meniului, nu poți mânca orice atunci când te scoli.



Iată ce alimente îți recomandă nutriționiștii să eviți la prima oră:



1. Roșiile

Sunt bogate în vitamina C, dar nu este bine să le mănânci la începutul zilei. Acidul tanic din componența lor crește producția de acid de la nivelul stomacului și poate cauza disconfort gastric pentru persoanele care au fost diagnosticate cu ulcer sau reflux gastroesofagian. Ocolește și lămâile sau portocalele la micul dejun.



2. Sucurile acidulate

Foarte multe persoane consideră că nu este nicio problemă să bea sucuri acidulate în orice moment, dar realitatea este că aceste băuturi vor agrava balonarea dacă sunt consumate pe stomacul gol. În cadrul studiilor realizate sucurile acidulate au fost identificate drept factor declanșator al acidității crescute la nivelul stomacului, care crește riscul de cancer de esofag. Băuturile carbogazoase pot eroda întreg tractul digestiv dacă nu sunt consumate după o masă. Gândește-te bine data viitoare când vrei să-ți începi ziua cu o băutură tip cola!



3. Produsele de patiserie care conțin drojdie

Nu ai timp să pregătești micul dejun dimineața și pleci grăbit spre serviciu, bazându-te pe produsele de patiserie pe care le vei cumpăra pe drum? Dacă este vorba despre cornulețe sau alte variante de aluat care conțin drojdie să știi că nu-i faci o favoare stomacului tău.

Drojdia irită tractul digestiv și poate cauza senzația de arsură sau de preaplin.



4. Felurile de mâncare picante

Deși este adevărat că aceste preparate sunt utile pentru a stimula metabolismul și a accelera ritmul de ardere a grăsimilor nu sunt deloc potrivite când vrei să-ți începi ziua cu multă energie. Vor irita stomacul și vor crește aciditatea, favorizând crampele și balonarea. Au un gust foarte intens și pot declanșa inclusiv indigestia. Fii atent în mod special la orice preparat care conține usturoi, ghimbir sau ardei iute.



5. Dulciurile

Zahărul este foarte ușor de digerat, dar de îndată ce intră în circulație este posibil să intervină o reacție negativă dacă organismul nu are suficientă insulină pentru a menține glicemia stabilă. Nu mânca prăjituri, felii de tort, brioșe, înghețată sau biscuiți cu multă cremă dimineața devreme pentru că vei favoriza afecțiunile oculare și vei neutraliza alimentele alcaline pe care le vei consuma în restul zilei.



6. Iaurtul

Conține acid lactic și bacterii benefice, dar nu îți va fi deloc de folos dacă alegi o porție de iaurt pe stomacul gol. Nivelul ridicat de acid din stomac va anula efectul iaurtului, eliminând bacteriile utile. Nutriționiștii îți recomandă să consumi iaurtul sub formă de gustare, la 1-2 ore după o masă principală.



7. Perele

Sunt o sursă excelentă de fibre, dar dacă le vei mânca dimineața poți avea parte de crampe și dureri de stomac. Combină-le cu biscuiți, pâine prăjită integrală sau fulgi de ovăz pentru a obține beneficii fără să ai parte de disconfort.