7 soluții pentru a evita îmbătrânirea cauzată de zahăr

Credeai că meniul zilnic nu-ți afectează pielea? Dacă te răsfeți prea des cu prăjituri, plăcinte și alte dulciuri nu vei risca numai acumularea kilogramelor în plus, ci și apariția unui număr mai mare de riduri. Evită excesul de zahăr pentru a avea un aspect tânăr mai mult timp.



În cadrul studiilor de specialitate s-a observat că un nivel ridicat de zahăr în sânge declanșează procesul de glicare, care îmbătrânește rapid pielea. Este foarte util să cunoști detaliile acestui efect negativ pentru a putea să-ți protejezi pielea din timp și a evita să te confrunți prea devreme cu ridurile când te uiți în oglindă.



Ce este glicarea?



De obicei, atunci când mănânci organismul prelucrează carbohidrații sub formă de zaharuri cum sunt glucoza și fructoza, pe care le folosește ulterior pentru a obține energie. Pe măsură ce înaintezi în vârstă sau dacă mănânci o cantitate excesivă de dulciuri zahărul din componența lor va reacționa negativ cu proteinele și grăsimile, creând molecule AGE, cu un efect nociv asupra pielii. Acest proces poartă denumirea de glicare.



Cu cât vei avea mai multe molecule AGE în organism, cu atât procesul de îmbătrânire va deveni mai accelerat. Astfel, persoanele care suferă de diabet au cele mai mari dificultăți pentru a ține sub control nivelul glicemiei, iar oamenii de știință au constatat că acești pacienți îmbătrânesc mai repede drept consecință. Moleculele AGE deteriorează colagenul, care menține fermitatea pielii și elastina, care ajută tenul să aibă un contur ferm.



În cadrul unui studiu realizat de specialiștii din Regatul Unit s-a demonstrat că după vârsta de 35 de ani riscul de declanșare a procesului de glicare crește și devine tot mai mare odată cu trecerea timpului. În plus, expunerea la razele ultraviolete accelerează acest proces și accentuează semnele de îmbătrânire de la nivelul pielii.



Celelalte efecte ale moleculelor AGE sunt:



– petele pigmentare;

– liniile fine și ridurile;

– hiperpigmentarea;

– pielea aspră sau tare;

– pierderea strălucirii tenului;

– nuanța neuniformă a tenului;

– lăsarea feței;

– degradarea tipului de colagen produs în mod natural de organism;

– inflamațiile;

– cancerul de piele.



Iată cum poți încetini procesul de îmbătrânire, evitând glicarea :



1. Ține sub control nivelul de zahăr din sânge

Indiferent dacă ai sau nu diabet contează foarte mult să menții glicemia constantă, prevenind creșterile sau scăderile bruște. Cum îți poți da seama dacă totul este în regulă? După nivelul tău de energie. Mănâncă alimente cu un indice glicemic redus la fiecare 3-4 ore.



2. Redu consumul de dulciuri

Data viitoare când simți că ți-e poftă de o gogoașă uită-te în oglindă. Merită să ai riduri în plus numai pentru a savura gustul dulce? Vei vedea că vei fi inspirat să alegi un fruct sau un iaurt simplu.



3. Fii atent când faci un grătar

Rumenirea cărnii la un grătar cu prietenii poate crea molecule AGE chiar în friptură. De fiecare dată când vezi carnea înnegrită la suprafață te uiți, de fapt, la molecule AGE. Alege cât mai des carnea mai puțin rumenită și gătește-o lent.



4. Nu exagera cu alcoolul

Cercetătorii au observat că un consum ridicat de alcool favorizează procesul de glicare.



5. Consumă antioxidanți

Include cât mai des fructe și legume proaspete la mesele principale sau gustări, bea ceai și mănâncă 60g de ciocolată neagră pe zi pentru a proteja celulele împotriva glicării și a moleculelor nocive.



6. Nu sări niciodată peste protecția solară

Expunerea la soare crește ritmul de formare a moleculelor AGE, așa că nu uita să aplici o cremă de protecție solară pe bază de oxid de zinc în fiecare zi. Nu uita nici de mâini, brațe sau picioare, chiar dacă te uiți mai des la tenul tău în oglindă.



7. Ridică greutăți

Mușchii consumă glucoză, deci cu cât ai o masă musculară mai dezvoltată, cu atât vei neutraliza o cantitate mai mare de zahăr. Pe măsură ce înaintezi în vârstă corpul va pierde din masa musculară, ceea ce poate favoriza creșterea glicemiei. Ridică greutăți de 2-3 ori pe săptămână pentru a contracara această evoluție negativă.