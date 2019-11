Ce să cumperi de la supermarket pentru a uita de pofta de dulce?

Majoritatea dietelor sunt sabotate de pofta de dulce, care te poate face să-ți încalci regulile pentru un meniu sănătos, cu un număr redus de calorii. Descoperă ce trebuie să cuprindă lista de cumpărături pentru a evita excesele calorice și a reduce atracția pe care o exercită dulciurile.



Încerci să-ți reconturezi silueta dar nu poți rezista tentației de a consuma prăjituri, gogoși, fursecuri, pateuri sau biscuiți cu multă cremă? Excesul de zahăr se află în legătură directă cu obezitatea, problemele de igienă dentară și îmbătrânirea prematură a pielii. În plus, consumul frecvent de alimente cu un indice glicemic crescut exacerbează riscul de afecțiuni cardiovasculare și diabet de tip 2.



Din păcate pofta de dulce te poate expune multor probleme de sănătate, dar nu este ușor să-i reziști. În afară de voință vei avea nevoie și de alimentele potrivite care îți susțin eforturile și reduc nevoia de a consuma foarte multe calorii. Precis există momente în care ai senzația că nu vei putea să-ți continui ziua dacă nu mănânci o bomboană sau o bucată de prăjitură, dar strategia potrivită te va ajuta să reduci frecvența tentațiilor.



Dacă ai conștientizat că trebuie să elimini dulciurile din meniul tău probabil te întrebi cu ce să le înlocuiești. În acest scop nutriționiștii au alcătuit o listă cu alimente pe care trebuie să le cumperi pentru a evita să revii la un meniu care îți face rău și favorizează îngrășarea.



Iată ce alimente trebuie să alegi data viitoare când mergi la supermarket pentru a neutraliza pofta de dulce:



1. Cartofi dulci

Au un gust ușor dulceag și te pot ajuta să ții sub control dorința de a mânca o felie de prăjitură. De asemenea, nu vor crește glicemia la fel ca și cartofii albi. Conțin nutrienți importanți cum sunt potasiul, magneziul, vitamina A și vitamina C. Consumă cartofi dulci copți sau rumeniți pe grătar la ora cinei.



2. Apă plată

Poate pare banal, dar un pahar cu apă și puțin suc de lămâie reprezintă soluția rapidă atunci când ești tentat de o prăjitură. Vei stopa senzația de sete, care poate fi uneori confundată cu foamea și vei reduce pofta de mâncare timp de cel puțin 3 ore.



3. Ceai verde

Știai că fiecare ceașcă de ceai verde stabilizează glicemia, prevenind astfel amețeala, oboseala sau irascibilitatea care te determină să te îndrepți spre dulciuri? Bea 4 cești de ceai verde pe zi pentru a diminua pofta de mâncare și a evita alegerile alimentare nocive pentru frumusețe și sănătate.



4. Fructe de pădure

Au un indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că nu vei avea parte de epuizare sau dureri de cap. Sunt dulci și ușor de consumat pentru că au dimensiuni mici și nu trebuie să le tai. Asigură-te că le ai la îndemână pentru a evita torturile sau produsele de patiserie servite la serviciu când este ziua unui coleg.



5. Iaurt grecesc simplu

Majoritatea iaurturilor de la raft vor conține foarte mult zahăr, dar dacă alegi iaurtul grecesc simplu vei obține o gustare foarte consistentă și cremoasă. Conține multe proteine, reducând nevoia de a mânca dulciuri.



6. Nuci și semințe crude

Sunt surse importante de proteine și grăsimi sănătoase, care refac fermitatea pielii și favorizează revenirea la greutatea ideală. Alege nucile, fisticul, semințele de floarea soarelui, nucile caju, semințele de in, nucile braziliene, migdalele, semințele de dovleac sau nucile pecan crude pentru a renunța cu ușurință la tentațiile dulci.

În momentele în care simți că nu poți rezista optează pentru nuci macadamia pentru că sunt mai dulci decât celelalte variante și vor face prăjiturile și biscuiții mai puțin atractivi.



7. Mere

Sunt dulci, dar nu îți vor afecta glicemia. Conțin multe fibre, antioxidanți și vitamine, plus pectină, fiind alegerea potrivită pentru evitarea dulciurilor în orice moment al zilei.



8. Miez de nucă de cocos neîndulcit

Are o savoare exotică și te face să uiți că ai restricții și nu poți consuma dulciuri. De fapt, nici nu-ți vor lipsi prăjiturile dacă ai mereu la dispoziție acest ingredient util. Fibrele, proteinele și grăsimile din componența miezului de nucă de cocos reduc apetitul și poftele care îți pun în pericol silueta.