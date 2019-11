10 ingrediente pe care să le adaugi la un smoothie pentru a slăbi mai repede

Un simplu smoothie se poate transforma într-un tratament rapid pentru remodelarea corpului dacă știi cum să combini ingredientele potrivite. Nu încerca direct pastilele pentru slăbit, ci dă o șansă băuturilor naturale, foarte aromate și eficiente în lupta împotriva celulitei și a kilogramelor în plus.



Un smoothie este foarte ușor de preparat, îți aduce o doză imporantă de vitamine și minerale, iar dacă alegi cu atenție ingredientele din componența lui vei observa și reconturarea siluetei fără eforturi sau restricții suplimentare. Poate că până acum te gândeai că un smoothie este doar o alternativă sănătoasă pentru sucurile acidulate, dar poate deveni secretul tău pentru o siluetă de invidiat.



Greutatea ideală nu se atinge strict prin număratul caloriilor, ci contează ca tot ceea ce consumi să conțină nutrienții care susțin metabolismul și stimulează arderea grăsimilor. Un smoothie poate înlocui micul dejun, îți va da energie după un antrenament și se integrează perfect într-un program foarte încărcat. Amețeala, epuizarea și foamea constantă nu au de ce să facă parte din strategia ta de slăbire. Poți modifica foarte ușor orice smoothie pentru a include ingredientele recomandate de nutriționiști pentru a ajunge mai rapid la greutatea dorită.



Iată ce trebuie să adaugi la smoothie-uri dacă vrei să porți hainele preferate cât mai curând:



1. Pudră de ceai verde

Ceaiul verde este recunoscut pentru efectul de reducere a țesutului adipos. Dacă adaugi pudră de ceai verde atunci când prepari un smoothie vei da startul procesului de eliminare a grăsimilor la nivel celular datorită cantității ridicate de catehine. Ceaiul verde nu are o aromă foarte intensă, astfel încât nu va trebui să-ți faci griji că poate modifica gustul final al smoothie-ului în sens negativ.



2. Afine și căpșuni

Nu subestima micile fructe aromate. S-a constatat că afinele ard foarte rapid grăsimile și asigură un aspect neted pentru pielea afectată de celulită. Sunt o sursă excelentă de antioxidanți și activează genele care ard țesutul adipos. Căpșunile sunt, de asemenea, un ajutor prețios în lupta împotriva kilogramelor în exces. Polifenolii din componența lor stopează depunerea țesutului adipos suplimentar și dezintegrează treptat grăsimile saturate.



3. Spanac

Poate nu ți se pare prea apetisant să pui frunze verzi în smoothie-ul pe care îl pregătești, dar spanacul este un ingredient foarte folositor pentru că are multe fibre, înfrumusețează și netezește pielea și ține apetitul sub control timp de mai multe ore.



4. Ulei de cocos

În cadrul studiilor realizate s-a constatat că 2 lingurițe de ulei de cocos consumate zilnic topesc grăsimea localizată în zona abdominală, așa că nu uita să-l adaugi la smoothie-uri. Are o savoare exotică, iar gustul final va fi foarte plăcut.



5. Scorțișoară

Acest condiment este ales foarte des în cadrul regimurilor pentru slăbit din jurul lumii. Reduce balonarea, combate retenția de apă, stimulează metabolismul și va da smoothie-ului o aromă care îți amintește de turta dulce.



6. Semințe de chia

Sunt esențiale pentru controlul apetitului. Semințele de chia previn poftele alimentare și te ajută să rărești gustările de-a lungul zilei. Pune 1-2 linguri de semințe de chia la fiecare smoothie și vei vedea rezultatele în oglindă.



7. Semințe de in

Conțin foarte multe fibre și grăsimi sănătoase. Reduc rapid pofta de mâncare, previn acneea, combat aspectul de „coajă de portocală” provocat de celulită și reduc nivelul colesterolului „rău” de tip LDL.



8. Sfeclă roșie

Oferă o varietate de vitamine și minerale și joacă un rol important în procesul de slăbire. Datorită efectului puternic antioxidant și a numărului redus de calorii sfecla roșie va stimula eliminarea țesutului adipos și îți va crește rezistența fizică, astfel încât să poți realiza exerciții tot mai complexe pentru reconturare și remodelare corporală.



9. Ghimbir pudră

Acest condiment aromat stimulează metabolismul și echilibrează nivelul glicemiei, astfel încât foamea își va face apariția mult mai rar și nu te vei stresa din cauza poftelor atunci când treci pe lângă opțiuni hipercalorice.



10. Ovăz măcinat

Ovăzul este ideal pentru a da consistență smoothie-urilor deoarece adaugă o savoare cremoasă și amintește de gustul nucilor. Reduce apetitul, previne poftele și excesele alimentare și contribuie la eliminarea celulitei inestetice.