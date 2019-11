O vioară veche de 310 ani, uitată într-un tren

Muzicianul Stephen Morris a uitat într-un tren din Londra, Marea Britanie, o vioară veche de 310 ani, în valoare de aproximativ 322.000 de dolari, iar poliţia a deschis o anchetă pentru a-l găsi pe cel care a luat instrumentul muzical, potrivit agenţiei de presă Mediafax.



Muzicianul Stephen Morris a coborât în staţia Penge East, din Londra. pe 22 octombrie, uitând în tren instrumentul muzical valoros. Vioara este una dintre puţinele realizate de lutierul David Tecchler, în 1709, şi a fost restaurată de Morris.



Poliţia britanică a obţinut imaginile de pe o cameră de supraveghere şi are un suspect.



Morris trebuia să cânte la vioară alături de Orchestra Filarmonică Regală, acompaniindu-l pe tenorul italian Andrea Boccelli.



Pentru a putea participa la cele două concerte din Manchester şi Leeds, Morris a împrumutat o vioară de la soţia lui, ce este, la rândul ei, o muziciană profesionistă.



"Potrivit colegilor mei, interpretarea nu a fost afectată de faptul că am cântat la o altă vioară, dar m-am simţit de parcă aş fi avut un braţ amputat", a declarat violonistul.



Morris l-a rugat pe cel care găseşte vioara, pe care a cumpărat-o în anul 2003, să o returneze, caracterizând-o drept "o parte din istorie".



"Mi-am uitat vioara veche de 300 de ani într-un tren din Londra. Este devastatoare pierderea ei şi, pe lângă valoarea acesteia, face parte din viaţa mea. Am sperat că i-o voi putea da mai departe altui violonist", a adăugat Morris, ce a raportat poliţiei britanice pierderea instrumentului muzical.