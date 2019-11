10 alimente detoxifiante pe care ar trebui să le incluzi în dieta ta zilnică

Vrei să-ti eliberezi corpul de toxine şi să îţi menţii silueta, fără să fie nevoie să apelezi la diete drastice ori la înfometare? Atunci studiază lista de mai jos, unde vei găsi 10 alimente cu proprietăţi detoxifiante pe care să le consumi zilnic, variindu-ţi meniul atât la mesele principale, cât şi la gustări.



Acestea sunt cele mai eficiente alimente detoxifiante pe care le poţi consuma zilnic pentru a-ţi varia meniul, potrivit secretele.com



1. Avocado

Îţi place avocado într-atât de mult încât îţi vine să îl incluzi în orice mâncare pe care o prepari? Dacă da, află că nu ai niciun motiv pentru care să te simţi vinovat atunci când faci asta, întrucât acest fruct constituie un aliment extraordinar. Avocado furnizează organismului acizi graşi mononesaturaţi şi glutationa, substanţe care sprijină bună-funcţionare a inimii. Glutationa este un compus care blochează absorbţia intestinală a anumitor tipuri de grăsimi care provoacă daune oxidative, această substanţă fiind esenţială pentru detoxifierea sistemului hepatic.



2. Merisoarele

Merisoarele sunt bogate în antioxidanţi, care protejează celulele de la daunele provocate de moleculele instabile numite radicali liberi. Aceste fructe pot preveni infecţiile tractului urinar şi pot, de asemenea, elimina deşeurile şi toxinele din organism.



3. Varză

Cu atât mai mult cu cât este foarte accesibilă, varză reprezintă un alt aliment grozav pentru detoxifiere. Printre altele, această are un conţinut ridicat de sulf şi de glucozinolate, eficiente în descompunerea şi eliminarea compusilor chimici dăunători şi a toxinelor. Această super-legumă conţine, de asemenea, o cantitate ridicată de fibre care susţîn digestia şi reglează tranzitul intestinal. Un tranzit intestinal optim este esenţial pentru eliminarea eficientă a toxinelor din corp.



4. Lămâile

Lămâile proaspete sunt un alt mijloc eficient de detoxifiere pe care îl poţi introduce în regimul tău alimentar. Sucul proaspăt de lămâie şi lămâile în stare proaspătă au numeroase proprietăţi care vin în sprijinul sănătăţii. Lămâia acţionează că un energizant natural care ajută la combaterea unor simptome legate de acumulările de toxine şi, în plus, conţine cantităţi mari de vitamina C şi alţi antioxidanţi. Aceştia protejează ficatul şi elimina chimicalele din corp. Consumul frecvent de lămâi poate îmbunătăţi sănătatea.



5. Broccoli

Consumat în stare crudă, broccoli aduce un aport bogat de elemente nutritive. Este important să reţii că broccoli este cel mai hrănitor atunci când este consumat crud, întrucât prin gătire şi procesare, acesta îşi pierde o parte din proprietăţile sale antioxidante. Broccoli conţine de două mai multă vitamina C decât portocalele, aproape la fel de mult calciu că laptele integral (cu o rată mai bună de absorbţie), precum şi seleniu, care ajută la prevenirea şi combaterea cancerului şi a infecţiilor virale. Este, de asemenea, bogat în enzime care sprijină bună-funcţionare a sistemului digestiv.



6. Usturoiul

Numeroase diete de detoxifiere consideră usturoiul că fiind o piesă esenţială a puzzle-ului. Această se datorează faptului că usturoiul întăreşte sistemul imunitar şi sprijină funcţia hepatică. Un mare avantaj al usturoiului este că poţi creşte consumul fără a-ţi face griji că organismul tău ar putea să capete rezistenţă la compuşii chimici ai acestei plante.

Un alt beneficiu constă în faptul că poate fi folosit şi pentru a da savoare altor alimente din regimul tău alimentar de detoxifiere care, în mod obişnuit, au un gust fad. Iar dacă îţi displace gustul usturoiului poţi oricând să apelezi la suplimentele care conţîn extracte din această plantă.

Aceste alimente ar câştigă cu uşurinţă întrecerea într-o categorie separată a celor mai ieftine şi, totodată, eficiente produse pentru detoxifiere.



7. Sfeclă

Acestea pot fi încorporate într-o mulţime de reţete pentru gătit, sau pot fi consumate crude. Sfeclă este o sursă bogată de antioxidanţi. Pigmentul violet specific sfeclei este numit betacianina, şi s-a dovedit a fi eficient în lupta împotriva cancerului. Betaina, o altă substanţă pe care o conţine sfeclă, şi-a dovedit, şi ea, eficientă în ceea priveşte stimularea celulelor hepatice şi protejarea ficatului şi a tractului biliar. Fibrele din sfeclă, numite pectine, deţîn proprietăţi pentru eliminarea metalelor grele şi a toxinelor din organism.



8. Grapefruit

Sucul conţinut de grapefruit transformă acest fruct într-un aliment ideal pentru dietele de detoxifiere. Zaharurile naturale din conţinutul sucului de grapefruit sunt uşor de descompus de către organism pentru utilizarea lui ulterioară că sursă de energie. În plus, cantitatea mare de apă din componentă să ajută la eliminarea toxinelor de pretutindeni din corp. Vitaminele pe care le conţine acest fruct sprijină, de asemenea, repararea celulelor şi a ţesuturilor deteriorate că urmare a dietelor inadecvate.



9. Seminţele de floarea-soarelui

Având un conţinut ridicat de seleniu şi de vitamina E, seminţele de floarea-soarelui sprijină procesul de detoxifiere hepatică, eliminând un spectru larg de molecule care pot fi dăunătoare organismului. În plus, acestea ajută la prevenirea acumulărilor de colesterol din sânge şi din vasele sanguine. Adaugă-le în salatele pe care le prepari şi vei obţine un dublu-avantaj!



10. Lintea

Această sprijină sistemul digestiv în curăţarea şi detoxifierea corpului. De asemenea, lintea scade nivelul de colesterol şi ajută la echilibrarea nivelurilor glucozei din sânge.