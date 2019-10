5 motive pentru care iubirea liniștită este cea mai bună pentru o relație de durată

Iubirea liniștită e cea lipsită de „furtuni“ devastatoare: fără furie, gelozie și anxietate, iubirea calmă ajută un cuplu să aibă o relație fericită și de durată.



Potrivit unui studiu, doar 12% din cupluri rezistă mai mult de 20 de ani, iar cei care reușesc să aibă o relație de durată au o activitate cerebrală similară cu a celor care sunt în prima fază a iubirii. Spre deosebire de dragostea pasională și tumultoasă, iubirea liniștită și calmă asigură o relație de durată și, implicit, fericită.



Bright Side prezintă 5 motive pentru care iubirea liniștită favorizează o relație de durată:



1. Iubirea liniștită nu este plictisitoare

Cercetătorul Researcher Aaron Ben-Zeév descrie iubirea liniștită drept relația liberă de elemente negative precum certurile, gelozia și anxietatea. Asta nu înseamnă că un cuplu nu are o iubire calmă dacă apar discuții în contradictoriu, dar atunci când acestea sunt purtate pe un ton calm și într-un spirit constructiv, relația nu are de suferit, dimpotrivă, ea devine mai puternică.

Pe de altă parte, iubirea liniștită nu este sinonimă cu o relație monotonă, plictisitoare. Poți să simți în continuare fluturi în stomac, poți să fii atașată, chiar dependentă emoțional de partenerul tău, dar iubirea liniștită înseamnă în primul rând siguranță. Înseamnă să te simți întotdeauna bine în relația cu partenerul, să experimentezi noi etape ale vieții, să crești pe plan personal și totodată cuplul să se dezvolte și să vă susțineți unul pe altul. Într-o dragoste pasională, agitată, aceste obiective nu pot fi atinse în întregime.



2. Iubirea liniștită înseamnă un mediu sigur

Arthur Aron, profesor de psihologie la Universitatea de Stat din New York, a demonstrat că partenerii cu o relație de lungă durată și un spirit romantic au o activitate cerebrală similară cu cea a îndrăgostiților aflați la începutul unei relații.

Iubirea liniștită este mai rezistentă pentru că partenerii învață să nu-i încalce „granițele” celuilalt, să nu-și piardă cumpătul, să-și înfrângă tentația de critica și judeca, să fie toleranți, să aibă răbdare și să creeze un mediu sigur în relația lor.



3. Iubirea liniștită nu este posibilă fără încredere

Iubirea de acest tip se construiește investind încredere. Ceea ce obții în schimb este siguranța. Fără încredere, transparență, sprijin emoțional, înțelegere și respect, nu putem fi niciodată calmi și nu putem să ne simțim în siguranță și iubiți.



4. Iubirea liniștită este romantică

Așa cum scrie Aaron Ben-Zeév în Psychology Today, trebuie să înțelegem diferența dintre intensitatea romantică și profunzime. Primul termen desemnează pasiunea și dorința. Acestea durează puțin și nu au continuitate. Profunzimea romantică, în schimb, este o experiență continuă care asigură unei relații intensitate și dezvoltare de durată.

Altfel spus, dacă la început toate relațiile de dragoste sunt animate de pasiune, iubirea liniștită se bazează pe termen lung pe romantism.



5. Calmul este noua provocare

Într-o lume agitată, în care relațiile sunt superficiale și nu rezistă, cu toate aplicațiile și platformele de socializare dedicate întâlnirilor, iubirea liniștită este mai prețioasă ca oricând. Nu mulți oameni se pot lăuda cu o relație liniștită, cu un refugiu calm în care să se vindece de agitația din jur.

Dragostea fără tumult nu-i ușor de găsit. Dar dacă ai șansa de a o trăi, cu timpul ajungi cu partenerul la un nivel mai profund, mai complex, în care învățați lucruri noi despre celălalt și împărtășiți experiențe emoționale pe care o iubire pasională nu le oferă. Și nu veți simți presiunea cu care se confruntă multe cupluri care pun preț pe pasiune, presiunea care duce de multe ori la despărțire.