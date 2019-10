Ce spun astrele azi, 31 octombrie

Berbec

Nu veti putea rezolva prea multe lucruri astazi, daca nu veti fi dispusi sa mai faceti si unele compromisuri; daca va veti mentine tare pe propriile pozitii, este foarte posibil sa nu mai reusiti sa faceti chiar nimic. Problemele de sanatate pot sa apara atunci cand va asteptati mai putin; mai ales daca lucrati intr-un mediu stresant si cu mare presiune, este foarte posibil ca, inclusive astazi, sa va confruntati cu simptomele unor afectiuni provocate de mediul de lucru. Agitatia din plan personal va avea, fara indoiala, repercursiuni si asupra vietii personale; este posibil sa nu reusiti sa faceti abstractie de problemele profesionale sis a va descarcati frustrarile pe persoanele apropiate voua.

Taur

Nu este nimic iesiti din comun sa va raliati unor persoane mai indraznete, care sa va insufle si voua curajul de a trece la actiune, mai ales daca doriti sa schimbati ceva in viata voastra. O schimbare de cariera ar putea fi binevenita, insa numai daca aveti o alternative viabila, care vi se pare mult mai atractiva decat cea prezenta. Este bine sa va construiti o atitudine pozitiva, insa acest lucru este mai greu de facut decat de spus. Oportunitatile nu vor lipsi, insa este bine sa ganditi bine pasii pe care vreti sa-i faceti, pentru a nu regreta mai tarziu. Sunteti ceva mai predispusi la alergii, asa ca aveti grija la semnalele pe care vi le transmite propriul organism si nu ezitati sa luati masurile necesare, acolo unde este cazul.



Gemeni

Nu veti reusi sa ajungeti, prea usor, la armonie cu cei din anturajul vostru, mai ales dacaeste vorba despre apropiati. Unele observatii in legatura cu activitatile voastre ar putea fi etichetate drept critici si tratate ca atare, asa incat se pot naste unele resentimente in relatiile cu anumite persoane. Nu trebuie sa fiti atat de susceptibili fata de tot si toate, daca va doriti relatii firesti, normale. Daca practicati o activitate gen hobby, poate ca ar fi bine sa va ganditi la o maniera in care ati putea-o transforma in ceva productiv, mai ales daca aveti nevoie de un surplus de bani. Sau incepeti practicarea unui sport; endorfinele va pot adduce buna dispozitie si ati putea chiar cunoaste unele personae interesante la sala de sport.



Rac

Este o zi in care fiecare actiune la care veti participa va fi traita la maximum, indiferent ca este vorba despre sfera profesionala sau de cea personala a vietii voastre. Capriciile pe care doriti sa vi le satisfaceti ar putea sa devina o prioritate pentru voi, afectand relationarea normal cu cei din jur, mai ales cu apropiatii. Astazi nu veti gasi la nimeni disponibilitate sa va accepte cine stie de cereri aberante. Aveti mare grija sa nu luati, la repezeala si pentru a face in ciuda unora, decizii pe care sa le regretati mai tarziu, care sa aiba consecinte nedorite. Echilibrul va fi greu de restabilit, astazi, daca nu imposibil.



Leu

Astazi veti avea ceva probleme in a spune ceea ce aveti de spus; nu este un lucru obisnuit, in ceea ce va priveste. Retinerile voastre nu prea sunt justificate; totusi, exista ceva in interior care va face sa nu mai fiti la fel de indrazneti. Poate e doar un feeling interior ca astazi ar trebui sa fiti ceva mai retinuti. La locul de munca, primele ore ale diminetii vor fi destul de linistite, insa asta nu este un motiv de bucurie; e doar linistea dinaintea furtunii. A doua parte a zilei va fi plina de provocari, de numeroase probleme de rezolvat. Situatia financiara trebuie sa va pun ape ganduri, mai ales daca aveti un venit satisfacator, iar voua niciodata nu va ajung banii; nu mai fiti atat de largi la mana. Invatati sa mai faceti si economii.



Fecioara

Astazi va limitati la putin sau foarte putin; nu va atrag chestiile de anvergura, nu va place sa socializati prea mult. Sunteti in acea pasa in care solitudine va atrage mai mult decat iesirile cu prietenii. Din punct de vedere profesional, va fi o zi slaba, in care inspiratia nu pare sa aiba intentia sa apara. Creativitatea voastra va lasa mult de dorit, asa ca si solutiile pentru problemele existente vor fi exact la fel. Daca astazi v-ati propus sa impresionati pe cineva, sansele sunt extrem de slabe. Nici relatiile cu apropiatii nu trec printr-o faza prea buna; de altfel, frustrarile care va incearca se repercuteaza, indirect, asupra modului in care relationati cu cei dragi. Este bine sa va ganditi si la implicatiile viitoare ale comportamentului vostru, nu doar la momentul prezent.



Balanta

Este o zi incarcata de tensiuni, unele dintre ele atingand cote maxime, ceea ce va va face agitate si plini de nervi, in unele momente, mai ales atunci cand vi se pare ca toata lumea conspira pentru ca planurile voastre sa esueze. Reactiile impulsive pot sa aiba efecte negative asupra relationarii cu celelalte persoane alaturi de care va desfasurati activitatea. Putin optimism reprezinta colacul de salvare de care va puteti agata oricand; cautati persoane optimiste, de la care sa va molipsiti. Va fi nevoie sa fiti Fermi pe pozitie in anumite chestiuni domestic, insa acest lucr se poate face, in mod cert, fara agresivitate.



Scorpion

Astazi ar fi bine sa mai schimbati cate ceva in existenta voastra cotidiana, pentru a rupe monotonia rutinei zilnice. Nu veti putea continua la infinit ca niste robotei, rotite intr-un sistem. Aveti nevoie de variatii, de ceva care sa mai adauge nunate. Contactele zilei s-ar putea sa va puna in fata unei persoane foarte interesante, de la care simtiti, instinctiv, ca aveti multe de invatat; este foarte posibil ca, in timp, sa dezvoltati o relatie productiva cu aceasta persoana. In general, va fi o zi cu evolutii pozitiv, insa va trebuie sa aveti ceva mai mare grija de starea voastra de sanatate, daca doriti sa va bucurati din plin de asta.



Sagetator

Eforturile de a merge inainte ar putea sa fie considerabile, pe parcursul zilei de astazi; nimic nu va fi obtinut usor, mai ales ca si contextul astral pare sa va fie potrivnic. Daca voi nu puteti face anumite lucruri, atunci este cazul sa fiti rezonabili si atunci cand le cereti altora sa faca acele lucruri; exagerarile ar putea sa aduca resentimente din partea celorlalti, la adresa voastra. Unele planuri pe care le prezentati ar putea fi mai pe larg dezabatute, inclusiv in mediul familial; asta nu trebuie sa va uimeasca. Probabil ca interesul este mult mai mare, iar lucrurile trebuie corect intelese. Nu exagerati in ceea ce priveste consumul de cofeina; riscati sa va agitati foarte mult si sa nu va mai puteti concentra, asa cum trebuie, la ceea ce aveti de facut!



Capricorn

Ar trebuie sa nu mai fiti atat de serviabili, sa incercati sa multumiti pe toata lumea; timpul vostru este limitat si aveti si voi propriile voastre obligatii. Chestiunile marunte, care nu va aduc mari beneficii, ar putea fi lasate de o parte, pentru a va apleca, mai atent, asupra celor importante. Aparitia unor noi evolutii in viata voastra, ati putea sa va pune, oarecum, in incurcatura; daca va veti stradui putin, veti vedea ca solutiile pe care le veti gasi nu sunt atat de departe. Increderea in propriile forte este un element de mare ajutor in contextul zilei de astazi; nu va bazati pe altii, ci, in primul rand, pe voi insiva. Prea mult stres afecteaza sanatatea, asa ca va trebuie sa gasiti modalitati de petrecere a timpului liber, care sa va ajute sa va detensionati.



Varsator

Nu veti experimenta dificultati financiare, daca veti avea o minima grija sa nu va depasiti limitele veniturilor obtinute; cu siguranta puteti organiza lucrurile in asa fel incat sa nu ajungeti in vreun impas. Dupa cum banuiti, acest lucru depinde doar de voi. Exista premise ca lucrurile sa evolueze in mod pozitiv, la locul de munca, asa ca pueti obtine chiar un bonus pentru activitatea voastra din ultimul timp. Evitati excesele, de oricare fel ar fi acestea; mentinerea unui echilibru in viata voastra este extreme de folositoare si va poate scuti de probleme ulterioare. Stiti foarte bine ca orice actiune pe care o intreprindeti are consecinte.



Pesti

Nu evitati controlale medicale de rutina, daca vi se propune acest lucru; sau ati putea lua chiar voi initiativa in acest fel, chiar daca nu aveti nici un simptom care sa va ingrijoreze. Este bine sa va monitorizati cat mai des starea de sanatate, fara sa exagerati, binenteles. Starea psihica nu este una dintre cele mai fericite, asa ca va trebuie sa munciti pentru a iesi din butoiul cu melancolie; dificultatea acestui demers depinde si de atmosfera generala a mediului in care veti activa, pe parcursul zilei de astazi. Este o zi perfecta pentru a finaliza ceea ce deja aveti in lucru; nu ar trebui sa va ganditi, inca, decat doar ipotetic, la viitoarele proiecte. Petrecerea timpului alaturi de cei dragi poate fi o sursa de inspiratie pentru voi, mai ales daca evoluati intr-un domeniu ce necesita creativitate, inovatie.