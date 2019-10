Asteroidul Hygiea ar putea fi cea mai mică planetă din sistemul nostru solar

Asteroidul Hygiea ar putea primi titlul de cea mai mică planetă din sistemul nostru solar, potrivit unei echipe de astronomi care a analizat o imagine la rezoluţie înaltă a rocii.



Având o formă sferică, Hygiea este a patra cea mai mare rocă din centura de asteroizi, situată între Marte şi Jupiter.



Asteroizii au diverse forme, dar forma rotundă a planetelor pitice arată că acestea au mase suficiente pentru propria gravitaţie. Hygiea mai întruneşte şi alte caracteristici pentru a fi clasificată drept planetă pitică: orbitează soarele, nu este o lună care orbitează altă planetă şi nu a eliminat alte obiecte de pe propria orbită, potrivit Space.



Analizând imaginile înregistrate cu ajutorul unui instrument al Very Large Telescope (VLT) al Observatorului Austral European (European Southern Observatory, ESO), din Chile, o echipă de astronomi condusă de cercetătorul Pierre Vernazza, de la Laboratorul de Astrofizică din Marsilia (Franţa), a estimat că Hygiea are un diametru de circa 430 de kilometri, fiind de aproape şase ori mai mică decât mult mai faimoasa sa vecină Pluto, care măsoară în diametru circa 2.400 de kilometri.



Până acum, titlul de cea mai mică planetă pitică a fost deţinut de Ceres, care are un diametru de circa 950 km.



Înainte ca Hygiea să fie ridicată, prin vot, oficial, la rangul de planetă pitică de către Uniunea Astronomică Internaţională, alcătuită din aceeaşi specialişti care au catalogat Pluto drept o planetă pitică, trebuie evaluate toate informaţiile obţinute despre ea.



„Datorită acestor imagini, Hygiea poate fi reclasificată drept o planetă pitică, cea mai mică din sistemul solar”, a afirmat Pierre Vernazza. Imaginile au fost obţinute cu ajutorul instrumentului SPHERE, aflat în vârful telescopului VLT din Chile, care oferă imagini ale obiectelor din centura de asteroizi la rezoluţii care nu au mai fost obţinute până în prezent.



Studiul care detaliază posibila încadrare a asteroidului Hygiea drept cea mai mică planetă pitică a fost publicat recent în Nature Astronomy.