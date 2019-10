De ce să consumăm andive? Părul, pielea și sănătatea îți vor mulțumi

De ce să consumăm andive? Știai că această legumă cu frunze verzi aduce beneficii uimitoare pentru piele, păr și sănătate?



Această plantă, cu un gust ușor amar, este răspândită în întreaga lume, așadar procurarea ei nu este deloc dificilă. Andivele sunt de două tipuri, unele crețe și unele cu frunze late, ambele putând fi consumate atât gătite, sub formă de sucuri, cât și folosite crude în salate.



De ce să consumăm andive și ce beneficii aduc organismului?



Beneficiile andivelor pentru piele:



Tratează acneea

Consumul de suc proaspăt de andive poate fi extrem de benefic pentru pielea ta, deoarece te poate scăpa de acnee. El detoxifiază eficient organismul.



Netezesc și hidratează pielea

Fiind o sursă bogată de vitamina E, andivele te ajută să îți menții pielea hidratată. Deci, dacă pielea ta este uscată, include-le în dieta ta zilnică pentru un ten neted și catifelat.



Tratează scleroderma

Scleroderma este o afecțiune a pielii în care țesuturile din anumite zone ale pielii devin dure. Vitamina A prezentă în andive poate trata această problemă și poate restabili textura naturală a pielii.



Beneficiile andivelor pentru păr:



Îndesesc și întăresc firul de păr

Conținutul de vitamina A din andive joacă un rol esențial în îndesirea și fortificarea firului de păr. Fiind un antioxidant, promovează echilibrul sebumului de la nivelul scalpului și îl menține hidratat. Drept urmare, foliculii de păr nu se deteriorează și, astfel, obții un păr mai des și mai puternic.



Contribuie la creșterea și strălucirea părului

Consumă această legump dacă vrei să ai părul lung și strălucitor. Vitamina E prezentă în andive ajută la creșterea părului, stimulând circulația sângelui la nivelul scalpului.



Beneficiile andivelor pentru sănătate:



Mențin sănătatea digestivă

Andivele sunt pline de fibre alimentare, ceea ce le face un excelent laxativ. Este o alegere bună pentru a trata cu succes diverse probleme gastrice.



Vindecă anemia

Dacă suferi de anemie, ar trebui să incluzi andivele în dieta ta zilnică. Boala este cauzată, în principal, din cauza deficitului de fier din organism. Această legumă cu frunze verzi este bogată în minerale, inclusiv fier. Consum-o fie sub formă de suc simplu, fie în combinație cu suc de pătrunjel proaspă și țelină. Acționează ca un tonic pentru sânge!



Tratează astmul

Antiinflamatoare naturale, andivele pot pune capăt multor tipuri de infecții respiratorii, protejându-te de tulburări severe precum astmul.

Un suc obținut dintr-un amestect de frunze proaspete de andive, frunze de țelină și morvoci te poate ajuta în cazul astmului.



Mențin inima sănătoasă

Când vine vorba de sănătatea cardiacă, andivele joacă un rol important. Această legumă cu un conținut scăzut de grăsimi saturate este foarte utilă pentru inimă. Conține potasiu, care ajută la menținerea tensiunii arteriale sub control. De asemenea, deține insulină naturală polizaharidică, fapt care ajută la scăderea eficientă a lipoproteinei cu densitate joasă sau a colesterolului rău în organism. Toate acestea contribuie la bunăstarea inimii.



Întăresc oasele și dinții devin mai puternici

Andivele sunt bogate în calciu, cea ai importantă componentă a dinților și oaselor. Includerea acestei legume în alimentație te ajută să contrbalansezi pierderea calciului în organism. Drept urmare, oasele și dinții devin mai puternici și, astfel, stai cât mai departe de boli precum artrita, osteoporoza sau cariile.



Au grijă de ficat și de vezica biliară

Sucul proaspăt de andive poate funcționa ca o detoxifiere uimitoare pentru organism. Poate stimula vezica biliară pentru a secreta cantitatea corectă de bilă, ca apoi să elimine toxinele din ficat.



Asigură sănătatea ochilor

Andivele sunt bogate în toate substanțele nutritive esențiale, ceea ce înseamnă că elimină complicațiile oculare grave, cum ar fi cataracta, degenerarea maculară legată de vârstă, glaucomul și altele. Sucul de andive poate face minuni.



Ajută la slăbit

Având un conținut caloric scăzut, andivele sunt benefice pentru persoanele care se luptă cu kilogramele în plus. Consumate atât ca suc, cât și crude, andivele te pot ajuta să pierzi în greutate mai rapid.



Luptă împotriva bolii Alzheimer

Bogate în vitamina E, andivele, potrivit mai multor studii medicale, pot combate tulburarea neurologică degenerativă atipică, numită boala Alzheimer. Consumul frecvent de andive proaspete crude este foarte benefic.



Țin cancerul departe

Vitamina E este unul dintre cele mai eficiente remedii pentru cancerul de prostată. În afară de vitamina E, andivele sunt, de asemenea, bogate în vitamina A, care poate preveni cancerul cavității bucale și cancerul pulmonar. Conținutul de calciu al acestei legume oferă protecție împotriva cancerului ovarian și de sân. Fibrele alimentare pe care le conține sunt, de asemenea, bune pentru combaterea cancerului de colon.