Ceban l-a prins pe Năstase cu minciuna // VIDEO

Finaliștii campaniei pentru șefia capitalei s-au întâlnit aseară la o nouă rundă de dezbateri electorale.



Întrebat de Ion Ceban cum se numește cartea pe care i-a recomandat-o la ultima rundă de dezbateri și despre care afirma că s-ar inspira pentru pregătirea sa, Andrei Năstase nu a răspuns.



Ion Ceban:La un post de televiziune ați fluturat o carte foarte interesantă. Pot să vă întreb cum se numește această caret și despre ce este?



Andrei Năstase: Domnule Ceban, în acest studio...



Ion Ceban:Nu vă supărați, este o întrebare simplă. Cum se numește această carte?



Andrei Năstase:Eu nu am venit aici să vă răspund la întrebări care nu ne interesează în municipiul Chișinău.



Ion Ceban: Este despre municipiu. Vă este greu să spuneți?”



Andrei Năstase a evitat să răspundă și a continuat să discute cu moderatorul dezbaterii. Ulterior, Ion Ceban a insistat să afle de la oponentul său cum se numește cartea pe care a prezentat-o anterior la o altă dezbatere, dar Năstase a continuat să evite.



”Eu scriu un curs universitar despre politici publice, ca să știți, iar cartea se numește ”Global Street Design” și este scrisă de Bloomberg, dacă nu știți vă spun eu. La 72 de orașe și 42 de de țări. Eu am citit-o, iar dumneavoastră văd că nu știți cum se numește. Eu am avut-o la cursul universitar la Berlin, am avut-o la Paris la curs. Îmi pare deranjant că ați prezentat o carte care nu știți cum se numește.”, a spus Ceban.



În cadrul dezbaterii de joia trecută de la PRO TV, Ion Ceban l-a întrebat pe Andrei Năstase ce înseamnă Planul de mobilitate urbană durabilă, prioritate inclusă în programul său electoral. Atunci candidatul blocului ”ACUM” i-a recomandat candidatului PSRM să citească anume această carte, a cărei denumire a evitat să o spună la Jurnal TV.