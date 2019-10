Trei întrebări pentru Andrei Năstase

Campaniile pentru Chișinău totdeauna au fost mai curând lupte politice decât competiții între manageri.



Campania din 2019, însă, seamănă cu un război.



Candidații s-au războit între ei în primul tur ca “nuntașii certăreți la ușa cortului”.



Nu e nimic nou în acuzații de incompetență or lipsă de voință.



Afirmațiile despre faptul că casa e mai mare decât veniturile declarate, or explicațiile că soția muncitoare în altă țară îi cumpără mașina nouă politicianului șomer-multianual nu mai uimesc votantul chișinăuian.



Dar au apărut în campania 2019 lucruri, care nu pot fi trecute cu vederea.

Sunt doua acuzații și ambele au aceiași țintă - Andrei Năstase.



În genere Andrei Năstase se prezintă ca un politician de dreapta cu viziuni unioniste.



Dar prin comportamentul personal a câștigat neprietenia (în unele cazuri probabil chiar ura) tuturor colegilor, care împărtășesc aceleași viziuni politice.



De mai mult timp, iar în campanie foarte insistent, dl Chirtoacă l-a acuzat pe dl Năstase de furt. L-a acuzat direct, folosind termeni duri și pronunțând cifre concrete de milioane de euro. Chirtoacă prezenta și niște acte, care le pretindea probe.



Și dl Năstase nu a întreprins nimic.



Cu toate că e jurist și a repetat neobosit că bun avocat Năstase nu l-a chemat în instanță pe Chirtoacă.



Unica explicație, care se potrivește situației, e “că ceva este la mijloc - ceva de ce Năstase se teme”.



O altă acuzație care lovește în Năstase vine din România.



De data asta dl Năstase e acuzat că ar fi agent al serviciilor rusești.



Cu toate că prima dată acuzațiile au fost lansate încă in Iunie, dl Năstase nu le-a atacat.



Acum acuzațiile au fost repetate de viceprimarul de București, dl Bădulescu.



Chiar dacă acuzațiile au fost lansate prin intermediul unor surse media “cu imaginea șifonată”, totuși așa acțiuni nu rămân fără răspuns.

Dar și aici dl Năstase a preferat să “înghită obidă” tăcut.



Dacă ne amintim votul pro Rusia a dlui Năstase la APCE, și ne amintim cât de surprinși au fost colegii lui din fracțiunea ACUM, putem face concluzia că decizia domnului Năstase a fost dictată din afară și el e un simplu executor al unei voința străine. De asta nu s-a putut împărtăși cu colegii.



Pentru a spulbera toate aceste deducții, dlui Năstase îi trebuie doar să prezinte probele inversului și să explice de ce până acum nu i-a chemat în instanță pe cei care-l acuză.



Imaginea dlui Năstase e serios deteriorată, iar tăcerea lui alimentează opiniile că în istoria dlui Năstase nu toate-s bune și curate