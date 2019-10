Cum să improvizezi în lipsa cosmeticelor: 7 alternative ingenioase pentru produsele de make-up

Ai un interviu important, urmează o prezentare, o ședință sau o întâlnire specială și deodată descoperi că unul dintre produsele esențiale de îngrijire ți s-a terminat? Nu te stresa, folosește alternativele ingenioase care te salvează în momentele dificile.



Ți s-a întâmplat să mergi repede la baie sau la măsuța de toaletă, să descoperi că ți s-a terminat dizolvantul pentru lacul de unghii și să începi să razi oja, lăsând resturile în chiuvetă înainte de a fugi pentru a ajunge la timp? Sau ai văzut că machiajul are tendința să se dizolve, pudra ți s-a terminat și ai mers impulsiv la baie, ai umezit un prosop de hârtie și l-ai șters complet? Astfel de situații neplăcute apar mereu la momentul nepotrivit, dar de acum înainte vei ști cum să le rezolvi rapid, fără să-ți pui în pericol look-ul.



Rutina de îngrijire a fiecărei femei cuprinde produse necesare pentru a crea un aspect deosebit și a-i evidenția frumusețea. Dar ce faci dacă ai uitat să le cumperi la timp și nu ai cum să ajungi la magazin chiar acum? Programul încărcat, responsabilitățile familiale sau călătoriile te pot face să uiți să-ți iei în avans diferite formule cosmetice. Data viitoare când te afli într-o astfel de situație limită apelează la variantele eficiente propuse de specialiști.



Iată ce soluții poți utiliza, în funcție de produsul de îngrijire care ți s-a terminat pe neașteptate:



1. Nu mai ai deodorant: folosește bicarbonat de sodiu

Momentul în care rămâi fără deodorant poate cauza anxietate pentru că mirosul de transpirație va compromite rapid orice ținută. Din fericire ai chiar în bucătărie soluția pentru problema ta. Bicarbonatul de sodiu neutralizeaază acizii care cauzează mirosurile neplăcute. Nu trebuie decât să amesteci puțin bicarbonat cu apă și să freci ușor zona axilelor.



2. Nu mai ai demachiant: folosește ulei de cocos

„Uleiurile sunt foarte eficiente pentru înlăturarea produselor de machiaj precum tușul de ochi, creionul, rimelul sau fardul de pleoape. Dacă deodată vezi că nu mai este nicio picătură de demachiant în sticlă alege uleiul de cocos pentru a obține rezultate la fel de bune. Va elimina chiar și machiajul rezistent la apă, fiind foarte hidratant. În plus, stimulează creșterea genelor, așa că s-ar putea să rămâi la această variantă mai mult timp”, spune Tanya Chavez, makeup artist din New York.



3. Nu mai ai primer: folosește gel de aloe vera

Gelul de aloe vera este un înlocuitor ideal pentru baza de machiaj pe care o folosești de obicei. Te va ajuta să hidratezi optim pielea, să netezești liniile de expresie și ridurile și să reduci aspectul de pori deschiși. Poate fi utilizat cu succes de persoanele cu tenul mixt, normal sau cu tendință de uscare. Va menține machiajul impecabil toată ziua, prevenind luciul inestetic.



4. Nu mai ai dizolvant de unghii: folosește parfum

Deși este mult mai plăcut să aplici parfumul pentru a fi învăluită într-o aromă specială, acest produs te poate salva dacă trebuie neapărat să elimini lacul de unghii. Ethyl acetate, un solvent folosit în parfumuri, este și ingredientul cheie din cadrul formulelor de dizolvant fără acetonă. Umezește puțină vată cu parfum și șterge lacul de unghii.



5. Nu mai ai pudră: folosește amidon de porumb

„Amidonul de porumb elimină luciul care te deranjează și reglează producția de sebum.

De asemenea, menține machiajul intact și nu va modifica nuanța fondului de ten sau a fardului de obraz. Folosește o pensulă mare și aplică amidonul cu mișcări delicate, circulare, pe toată fața. Nu uita că este alb, fiind deci mai potrivit pentru tenurile deschise la culoare, dar îl poți mixa cu puțină cacao pentru a obține nuanța potrivită”, spune Tanya Chavez.



6. Nu mai ai fard bronzant: folosește pudra de cacao

Dacă nu ai alergie la cacao, să știi că este alternativa ideală pentru fardul bronzant. În plus, miroase minunat, așa că nu vei regreta schimbarea temporară.



7. Nu mai ai creion de ochi: folosește o pensulă și rimel

Rimelul are o consistență similară cu tușul de ochi sub formă de cremă sau gel și poate să-l înlocuiască dacă este nevoie. Alege un rimel rezistent la apă și aplică-l cu pensula pentru a obține efectul dorit.