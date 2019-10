Fructul-minune pe care majoritatea îl ocolesc. Ajută inima, ficatul şi pancreasul

Denumite popular şi „merele de aur”, gutuile, fructele specifice acestui sezon, sunt recunoscute pentru proprietăţile lor în medicina naturistă. Aceste fructe sunt un adevărat izvor de sănătate pentru organism.



Cu o aromă inconfundabilă, gutuile au un conţinut foarte bogat de vitamine şi minerale: vitaminele B1, B2, B6, C, E, PP, provitamina A, calciu, fosfor, fier, cupru, sulf, potasiu şi sodiu. Ele mai conţin şi apă, zaharuri, tanin, pectine, protide şi acizi organici. În medicina naturistă, gutuile sunt utilizate pentru proprietăţile lor antiinflamatorii, antispastice, analgezice, astringente, emoliente, digestive, expectorante, diuretice şi tonice.



Consumate în stare proaspătă, gutuile ameliorează infecţiile respiratorii sau astmul, iar sub formă de decoct, gutuile se folosesc în stări de greaţă sau dureri articulare. Ceaiul preparat din sâmburi de gutui, zdrobiţi şi fierţi este un remediu excelent împotriva răguşelii sau bronşitei, iar gargara cu acest ceai vindecă amigdalita sau faringita. În sezonul rece gutuile sunt recomandate pentru întărirea sistemului imunitar.



Lupta împotriva hipertensiunii arteriale

Persoanelor care suferă de hipertensiune li se recomandă maceratul din frunze de gutui. Se pun la macerat 100 de grame de frunze proaspete de gutuie în 20 de ml de alcool alimentar şi se iau de două ori pe zi câte 20-30 de picături. Celor care au afecţiuni ale sistemului cardiovascular le este indicat să consume gutui crude, ca efect diuretic.



Lupta împotriva depresiei

Gutuile sunt indicate şi în caz de depresie, deoarece substanţele eterice care se găsesc în acest fruct au proprietăţi antidepresive. În aceste cazuri se recomandă ca după fiecare masă să se consume câte o jumătate de gutuie opărită în miere fierbinte.



Lupta împotriva bolilor de ficat

Gutuile sunt un leac excelent în cazul afecţiunilor sistemului gastro-intestinal şi ale ficatului. În cazurile de hepatită cronică se pot face cure de gutui în perioada toamnei. Acestea pot fi consumate coapte, sub formă de suc proaspăt sau de compot. Recent s-a descoperit faptul că în coaja gutuilor există anumite substanţe antivirale care inhibă dezvoltarea microorganismelor care declanşează hepatitele de tip A, B şi C.



În curele de slăbire

Gutuile asigură succesul şi în curele de slăbire, deoarece au puţine calorii. Sunt însă foarte bogate în fibre alimentare, care împiedică asimilarea grăsimilor. Nutriţioniştii le recomandă persoanelor care doresc să slăbească să mănânce două sau trei gutui zilnic. Cu proprietăţile diuretice şi depurative, gutuile stimulează eliminarea toxinelor şi a kilogramelor în plus.



Lupta împotriva afecţiunilor pancreasului

Sucul proaspăt de gutui face minuni în vindecarea pancreatitei. În aceste cazuri se bea de trei ori pe zi câte o jumătate de pahar de suc de gutui, diluat cu jumatate de pahar de suc de mere, în cure de minimum trei săptămâni. Sucul de gutui are efecte benefice asupra activităţii pancreasului, fiind o alternativă excelentă a medicaţiei clasice.



Împotriva cancerului

Consumul de gutui proaspete, precum şi al nectarului are efecte miraculoase în tratarea acestei boli. Studiile ştiinţifice au demonstrat faptul că anumite substanţe din gutui ajută la distrugerea celulelor maligne, fără a le afecta pe cele normale.



Împotriva colitei

Persoanelor care suferă de enterită sau enterocolită li se recomandă să bea zilnic un litru de decoct de gutui. Pentru combaterea colitei de fermentaţie se amestecă o jumătate de kilogram de gutui cu miere şi se consumă pe parcursul unei zile.



Seminţele de gutui

Seminţele de gutui opărite sunt un bun pansament gastric. Atenţie, însă! Consumate în cantităţi mari, seminţele de gutui sunt otrăvitoare, pot provoca insuficienţă respiratorie şi chiar decesul. În cantităţi mici, substanţele din seminţele de gutui stimulează respiraţia, îmbunătăţesc digestia şi, conform unor studii recente, sunt eficiente în tratarea cancerului, deoarec conţin vitamina B17, antitumorală.



Maceratul de gutui, antianemic

Maceratul de gutui cu scoruşe este eficient în cazurile de anemie: se pune într-un borcan un pumn de coji şi cotoare de gutuie, apoi un pumn de scoruşe de munte tocate mărunt şi apă cât să le acopere. Se lasă la macerat într-un vas bine acoperit la temperatura camerei timp de 12 ore, apoi se strecoară, se toarnă în sticle de culoare închisă şi se aşează la rece. Se consumă zilnic, în loc de apă.