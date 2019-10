Cele mai bune 7 tipuri de semințe pe care trebuie să le incluzi în dieta ta

Cu siguranta ai incercat deja multe diete si niciuna nu a dat rezultatele pe care le astepti. Insa ce ar fi daca ai include in dieta ta si anumite tipuri de seminte?



Cele mai bune 7 tipuri de seminte pe care trebuie sa le incluzi in dieta ta



Probabil ca deja esti familiarizata cu dietele care iti promit sa scapi de un numar cat mai mare de kilograme in cat mai putin timp posibil. Pe termen scurt, pare solutia ideala si te poate ajuta, insa pe termen lung ar trebui sa iti dai seama ca orice dieta pe care o urmezi ar trebui sa se transforme intr-un stil de viata, scrie elle.ro.



Ar trebui sa incluzi in dieta ta atat nuci, cat si alune deoarece ele au acele grasimi sanatoase pentru organismul tau. Nucile sunt mult mai bogate in calorii fata de seminte, iar acesta ar fi inca un motiv pentru care ar trebui sa le incluzi in dieta ta. Si totusi, toate nucile si semintele sunt sanatoase pentru organismul tau, insa ar trebui sa le alegi pe acelea care sunt potrivite pentru tine. Semintele contin mult mai multe fibre si minerale decat nucile, iar pe langa asta ele au si mai multe grasimi monosaturate si proteine, necesare unui organism sanatos. Specialistii recomanda consumarea acestor tipuri de seminte in starea lor cruda. Daca le gatesti, ele isi schimba consistenta, mai ales daca le adaugi diferite condimente.



Iata care sunt semintele pe care trebuie sa le mananci in fiecare zi:



1. Seminte de dovleac

Probabil ca nu stiai, insa semintele de dovleac sunt cele care care te ajuta sa slabesti, asta daca le consumi in fiecare zi. Semintele de dovleac au mult mai mult zinc, care te ajuta sa arzi si mai multe calorii. Zincul are un rol extrem de important in ceea ce priveste arderea caloriilor, iti creste masa musculara, dar iti si mentine glicemia stabila. Pe langa zinc, semintele de dovleac mai contin si magneziu, care te ajuta sa in ceea ce priveste starile de anxietate. Ele sunt bune si pentru sistemul digestiv.



2. Seminte de canepa

Semitele de canepa au un dublu efect asupra organismului tau. In primul rand, 3 lingurite de seminte de canepa contin 12 grame de proteine si omega 3 care te ajuta sa arzi calorii. In acelasi timp, ele te ajuta si in ceea ce priveste inflamatiile. Sunt o sursa excelenta de a-ti pastra energia.



3. Seminte de chia

Probabil ca deja ai inclus in dieta pe care o urmezi semintele de chia, care sunt foarte bune pentru scaderea in greutate. Daca nu stiai pana acum, semintele sunt bogate in fibre, omega 3, magneziu, potasiu, fier. Le poti manca intr-o multime de combinatii, precum in smoothie-uri sau poti chiar face budinca din seminte de chia. De asemenea, ele te ajuta si sa nu iti mai fie foame pe parcursul zilei.



4. Seminte de floarea soarelui

Semintele de floarea soarelui sunt foarte bune daca vrei sa scapi de cateva kilograme in plus, insa cel mai important este faptul ca le poti manca oricand. Ele sunt bogate in vitamina E, care actioneaza precum un antioxidant extrem de puternic pentru combaterea toxinelor si a inflamatiilor. Magneziul este foarte eficient si in ceea ce priveste sistemul nervos si te ajuta sa arzi mult mai multe calorii. Pe langa asta, semintele de floarea soarelui contin proteine, fibre, dar si vitamina B, care sunt esentiale daca vrei sa arzi mai multe calorii.



5. Seminte de in

Semintele de in sunt o sursa excelenta de omega 3 care te ajuta in ceea ce priveste reglarea insulinei din organism. Ele contin fier, proteine si mai multe tipuri de fibre. Sunt o sursa foarte buna de fitoestrogeni, care reactioneaza la fel ca un alt tip natural de estrogen. Un consum ridicat de seminte de in previne atacurile de panica.



6. Semintele de quinoa

Quinoa este o sursa foarte bogata in amino acizi, fibre, proteine, magneziu, zinc, dar si grasimi sanatoase. Sunt bogate in carbohidrati fata de alte tipuri de seminte, insa, chiar si asa, quinoa face parte din semintele pe care le poti consuma daca iti doresti sa scapi de cateva kilograme in plus.



7. Seminte de susan

Semintele de susan contin calciu, magneziu, vitamina E, dar si zinc, de care organismal tau are nevoie pentru a-si pastra vitalitatea, dar si glicemia la un nivel optim. Ele contin si fibre, iar astfel le poti adauga in salate, smoothie-uri, dar si tahini.