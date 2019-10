Pregăteşte-te de sezonul rece! Gustări care ajută părul, pielea şi unghiile, pe timpul iernii

Odată cu apariţia anotimpului rece, apar schimbări majore în organism. Părul devine mai aspru, unghiile mai casante, iar factorii din mediu ne afectează pielea. Ce este de făcut? În primă fază, o grijă mai mare asupra alimentaţiei este importanta, un aport mai ridicat de vitamine, minerale şi alte substanţe de care organismul are nevoie pentru a funcţiona corespunzător.



Cele mai mari probleme vizibile la exterior sunt cele ale pielii, părului şi unghiilor. Cum poţi evita ca podoaba capilară să devină ternă, unghiile să se rupă şi pielea să crape?



Iată câteva secrete pentru a-ţi menţine sănătatea pe timpul iernii, potrivit sfaturimedicale.ro



Pentru păr aspru

Ouă şi cartofi dulci. Ouăle conţin sulfur care ajută la strălucire şi cartofii dulci au beta-carotene care întăreşte firul de păr şi stimulează creşterea.

Pentru piele uscată şi crăpată de la vânt rece sau chiar şi soare

Migdale şi afine. Migdalele conţin vitamina E care ajută la protecţia împotriva razelor de soare. Nu te lăsa păcălit de temperaturi, soarele te poate arde chiar şi iarna. Afinele conţin vitamina C care ajută la producţia naturală a colagenului.



Pentru unghii sensibile care se rup uşor

Iaurt grecesc neîndulcit şi căpşuni. Iaurtul grecesc are o combinaţie ideală de vitamina A, calciu şi proteine. Toate acestea ajută la întărirea unghiilor. Căpşunile sunt o sursă bună de vitamina C care care produce colagen.



Mănâncă ceea ce trebuie

Înainte de loţiuni, dermatologii insista pe o alimentaţie corespunzătoare. Este important să fii mereu hidratat şi să ai antioxidanţi. Bea cât mai multă apă şi consumă migdale. MIgdalele sunt bogate în magneziu şi vitamina E, ambele esentiale pentru pielea ta. De asemenea, ouăle sunt cele mai indicate pentru unghii şi păr, fiind bogate în vitamina A şi D.



Acordă suficient timp somnului

În timpul somnului, glanda pituitară secretă hormoni de creştere. Este cel mai important proces prin care unghiile, părul şi pielea ta se repară. Ăsta este unul din motivele pentru care cei care nu dorm suficient tind să pară mai învârstă decât sunt. O piele neîngrijită şi un păr fragil dăunează aspectului pe termen lung.