Ce spun astrele azi, 24 octombrie

Berbec

Nu veti avea prea mult timp la dispozitie, nici pentru lucrurile absolut necesare, cu atat mai mult nu va permiteti sa pierdeti timpul in mod inutil. Daca ati intentiona sa amanati anumite rezolvari, s-ar putea sa va coste destul de scump. Majoritatea celor carora le-ati promis rezolvari va vor solicita sa va tineti de cuvant, asa ca presiunile vor fi destul de mari asupra voastra, intr-un context astral care nu stimuleaza deloc, in ceea ce va priveste, concentrarea, creativitatea. Cu siguranta, veti avea mare nevoie de ajutor, insa putini vor fi suficient de norocosi pentru a-l obtine. Este clar ca vor aparea si unele tensiuni, care, din pacate, ar putea escalada din cauza temperamentului vostru vulcanic.



Taur

Astazi nu este cazul sa va asteptati la recompense de natura financiara, nici macar in plan personal. Contextul astral va pune intr-o lumina foarte favorabila, multi dintre cei din jurul vostru vor aprecia foarte mult ceea ce faceti si modul in care va implicati solutionarea anumitor probleme. In mod clar, veti avea si numerosi contestatari, insa vocea acestora va fi mult mai slaba. Influenta asupra celor din jur trebuie folosita in mod constructiv, pentru a nu starni resentimente; o atitudine lipsita de flexibilitate poate sa afecteze, in mod categoric, relatiile de buna intelegere. Veti avea sansa sa va imunatatiti foarte mult reputatia, asa incat vet putea fi recomandat mai departe, fara a se face exagerari. Se stie, de altfel ca sunteti caractere de nadejde, pe care oamenii, de regula, se pot baza.



Gemeni

Astazi nu va merge sa sustineti anumite lucruri si sa nu le argumentati asa cum trebuie. Mai ales la locul de munca, va trebui sa fiti foarte bine pregatiti sa raspundeti intrebarilor contestatarilor, care, fiti siguri, vor fi pe pozitie. Daca urmariti sa cresteti, din punct de vedere profesional, este cazul sa va inarmati foarte bine, atunci cand porniti la actiune. Nu va inchideti sub un clopot de sticla; dimpotriva, studiati in amanunt concurenta, fiti pregatiti sa preluati initiativa la momentul oportun. Finantele voastre s-ar putea sa fie puse sub presiune; vor aparea cheltuieli neasteptate care va vor strica unele calcule pe care vi le-ati facut deza, pentru aceasta zi.



Rac

Daca nu actionati inca in aceasta directie, nu ar fi rau sa folositi aceasta zi pentru a incepe, incet incet, sa puneti bazele unui stil de viata sanatos si a unui program de exercitii fizice care sa va ajute sa va mentineti in forma. Din punct de vedere emotional, va fi o zi foarte intensa, in care va trebui sa faceti fata, psihic, unor cerinte mult crescute. O revenire in trecut poate sa va bulverseze, sau o revedere cu o persoana la care nu va asteptati sa reapara in viata voastra. In plan profesional, nu este un moment potrivit sa va afisati in lumina reflectoarelor; este recomandata sa fiti ceva mai prudenti, sa actionati cu multa grija; exista si unele persoane care abia astepta sa faceti o greseala, pentru a va pune intr-o lumina defavorabila. Combaterea acestor tendinte trebuie facuta ferm, insa cu mult diplomatie.



Leu

Astazi, se pare ca veti fi printre norocosii care vor beneficia de sprijin exact atunci cand vor avea mai mare nevoie; binenteles, este tot meritul vostru, pentru ca ati ajutat si voi atunci cand a fost nevoie. Pretuiti, asa cum se cuvine, acest mod de a relationa cu persoana respectiva. Vestile bune nu vor lipsi, fie ca este vorba despre chestiuni care va privesc pe voi insiva, fie persoane dragi voua. Juniorii vor avea nevoie de mai multa sustinere din parte voastra, pe cand relatiile cu seniorii ar putea sa se tensioneze, din cauza unor divergente de opinie; nu este cazul sa fiti inflexibili in acest tip de chestiuni. Probabil ca nu sunt nici foarte importante, asa ca mai puteti lasa putin de la voi.



Fecioara

Evolutiile astrale ale zilei va indeamna sa mergeti pe propria intuitie, sa nu va lasati manevrati de imprejurari sau persoane, despre care nu stiti cat sunt de bine intentionate. Nu veti fi intr-o forma fizica prea buna, asa ca va trebui sa faceti eforturi pentru a va aduna energiile si a performa. Chestiunile incerte din viata voastra personala ar putea sa-si puna amprenta, mai puternic decat ati fi anticipat, asa ca ar fi bine sa cautati sa le clarificati, pe cat posibil; nu vreti sa prelungiti foarte mult starea de disconfort si nesiguranta. Poate ca unele lucruri par fara solutie acum insa si maine este o zi; pastrati-va speranta chiar si in cazurile cele mai dificile; cu optimism, puteti rezolva multe situatii incurcate.



Balanta

Pe parcursul zilei de astazi, ar fi bine sa pastrati lucrurile simple; veti vedea ca astfel puteti avea mult mai mult success; in chestiunile complicate v-ati putea incurca foarte usor. Va fi destul de greu sa va exprimati in plan sentimental, sa va deschideti catre un eventual partener; ziua de astazi va fi dominata de numeroase incertitudini, de lipsa increderii in cei din jur. Ca urmare si a experientelor anterioare, situatia poate fi mai mult sau mai putin acuta. Ca sa nu devina patologica, veti avea neaparat nevoie sa discutati cu cineva, pentru a va regla aceste stari de spirit. Daca partenerii sunt sursa acestui zbucium interior, atunci nu sunt ei cei mai indicati pentru a discuta. O parere obiectiva, venita de la cineva care poate privi detasat situatia, poate fi mult mai folositoare.



Scorpion

Desi pare ca nimic nu va afecteaza, acest lucru nu este deloc adevarat; doar ca nu va exteriorizati prea mult. Totusi, daca vreti sa fiti corect intelesi de cei din jur, trebuie sa dati si voi niste semne; nimeni nu va poate citi gandurile. Aveti grija, mai ales, la relatiile sentimentale, in cazul carora, exprimarea sentimentelor este importanta; daca nu veti vorbi la timp, se prea poate sa peirdeti ocazia vietii voastre. In plan profesional, astazi ar fi bine sa fiti in postura de observatori; nu este un moment potrivit pentru a incepe proiecte noi. Orice informatie, venita pe canale credibile, binenteles, sau care poate fi verificata, se poate dovedi extrem de folositoare.



Sagetator

Daca exista lucruri pe care nu le-ati inteles foarte bine pana acum, poate ar fi mai bine sa le reanalizati din perspectiva corecta; se prea poate sa aflati lucruri pe care nu vi le-ati fi imaginat, dintr-un astfel de demers. Oricum, evolutiile astrale va incurajeaza sa actionati, cat se poate de prompt, pentru ca timpul nu sta in loc si orice secunda pierduta poate sa aduca dezavantaje. Nu trebuie sa disperati cand lucrurile nu va ies asa cum va doriti; uneori, desi aveti intentii bune, se poate ca totul sa se transforme in exact opusul a ceea ce ati preconizat. Daca simtiti ca sunteti obositi psihic, trebuie neaparat sa gasiti timpul necesar pentru a va reechilibra; doar asa veti putea fi in forma maxima, in zilele urmatoare.



Capricorn

Nu veti fi tocmai in apele voastre astazi, asa ca modalitatile de actiune vor fi destul de nesigure; de aceea nici rezultatele pe care le veti obtine, nu vor fi multumitoare. Ba chiar este posibil sa inregistrat unele regrese. Daca exista persoane care v-ar putea fi de ajutor, acasa sau la birou, ar fi bine sa le apelati; va fi mult mai usor sa evitati sa faceti greseli si sa treceti cu bine peste ziua de astazi. Cel mai rau ar fi sa suportati stresul zilei de unii singuri, fara macar sa gasiti pe cineva caruia sa va destainuti; abia atunci ati putea spune ca aveti o problema, pentru ca va fi foarte dificil sa va reechilibrati, din punct de vedere mental.



Varsator

Inca de la primele ore ale diminetii veti observa ca ceva nu se leaga in planurile pe care vi le-ati facut pentru aceasta zi. Va fi greu sa acceptati ca ati gresit, insa mai bine aceasta varianta, decat sa va confruntati, mai tarziu, cu cine stie ce efecte negative. Este clar ca, in aceste conditii, se prea poate sa bateti pasul pe loc; frustrarile nu vor intarzia sa apara. Pana la urma, daca vedeti ca nu mai depinde de voi sa indreptati lucrurile, poate ar trebui sa va concentrati atentia asupra acelor actiuni care ar putea sa se finalizeze favorabil. Aveti grija caci este posibil sa apara, in preajma voastra, unii profitori, care sa incerce sa obtina cat mai multe avantaje, folosindu-se de voi; nu este cazul sa picati in plasa lor. Ajutati doar pe cei care merita cu-adevarat.



Pesti

Este o zi benefica pentru a contabiliza ceea ce a fost bun sau mai putin bun in viata voastra, in ultima perioada; fiti corecti in aprecieri, pentru ca numai astfel veti putea sa corectati, ceea ce trebuie sa corectati cu-adevarat. Comportamentul matur, eliminarea arogantelor, atitudinile potrivite circumstantelor, pot sa va aduca multa apreciere din partea celor din jur. Relatiile cu partenerii de cuplu se pot imbunatati numai daca sunteti dispusi sa ascultati, cu-adevarat, ceea ce are de spus celalalt; orice abordare superficiala, din acest punct de vedere, ppoate face mai mult rau decat bine. Nu sustineti lucruri de care nu sunteti siguri; orice afirmatie pe care o faceti, trebuie sa aiba argumente solide.