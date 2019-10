Boris Johnson amenință că va retrage legea privind Brexitul și va cere anticipate dacă deputații îi resping solicitările

Premierul britanic Boris Johnson i-a avertizat marţi pe deputaţii Camerei Comunelor că, dacă aceştia vor întârzia adoptarea legislaţiei privind Brexitul, el va renunţa la orice încercare de a obţine ratificarea de către legislativ a acordului de retragere din UE şi va cere în schimb convocarea alegerilor anticipate, potrivit agenţiei Reuters.





După ce sâmbătă s-a văzut obligat de Camera Comunelor să ceară Uniunii Europene încă o amânare a Brexitului, ceea ce anterior promisese că nu va face, Boris Johnson încearcă acum să-i convingă pe deputaţi să aprobe într-un ritm accelerat legislaţia privind Brexitul astfel încât acesta să devină efectiv pe 31 octombrie.

Astfel, Camera Comunelor are marţi pe ordinea de zi un vot asupra legii privind acordul de retragere din UE (Withdrawal Agreement Bill) şi unul asupra calendarului adoptării legislaţiei aferente. Dar, la fel cum s-a întâmplat sâmbătă, când deputaţii au amânat votul asupra acordului de retragere până la adoptarea legislaţiei de implementare a acestuia, şi de data aceasta premierul Johnson ar putea pierde în parlament.

Prin urmare, şeful executivului le-a transmis deputaţilor că dacă nu îi vor adopta calendarul adoptării legislaţiei Brexitului el va retrage legislaţia şi va cere alegeri anticipate, la care se va prezenta sub sloganul ''Să facem Brexitul'' (Get Brexit Done). Dar şi pentru convocarea anticipatelor are nevoie de un vot al Camerei Comunelor.

Dacă Boris Johnson pierde la oricare din cele două voturi de marţi, el îşi va vedea zădărnicit planul de a realiza Brexitul pe 31 octombrie şi va trebui să accepte o amânare a ieşirii din UE până la un termen acceptat de liderii europeni. Dar şi dacă cele două voturi îi vor fi favorabile lui Johnson, adversarii săi tot vor putea să-i saboteze planurile, cum ar fi de pildă adoptarea unor amendamente care să-i ceară post-Brexit o relaţie mai strânsă cu UE.