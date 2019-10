Ce spun astrele azi, 20 octombrie

Berbec

Intuitia va va ajuta foarte mult astazi, mai ales pentru a vedea mai clar intentiile si motivatiile celor cu care veti veni in contact. Chiar daca anumite abordari sau atitudini va vor surprinde, nu trebuie sa actionati manati de cine stie ce pasiuni, ci doar de ratiune. Chiar daca, de regula, sunteti persoane emotionale, astazi ar fi bine sa faceti eforturi pentru a veni, cat mai mult posibil, catre latura rationala; mai ales ca, in multe situatii de criza, voi sunteti cei care calmati spiritele, linistiti apele. Contextul astral al zilei va indeamna sa ganditi in termeni concreti, mai ales in ceea ce priveste chestiunile de importanta semnificativa. Este un moment potrivit pentru a invata mai multe despre domeniul cel mai drag inimii voastre, chiar daca actionati sau nu in cadrul acestuia.



Taur

Problemele familiale ar putea sa puna stapanire pe viata voastra inca de la inceputul zilei. O variata gama de raspunsuri emotionale este posibila, asa incat trebuie sa fiti pregatiti pentru a le face fata. In orice caz, este indicat ca totul sa fie rezolvat cat mai pasnic si fara resentimente, pentru ca situatia sa se imbunatateasca, nu sa se inrautateasca. Este foarte important ca in orice problema care ar putea sa apara pe parcursul zilei, sa evitati reactiile impulsive sis a incercati sa mizati ceva mai mult pe diplomatie. Interactiunea cu cei din jurul vostru nu trebuie sa fie asemanatoare cu cea dintre prada si pradator, ci trebuie sa fie o relatie echitabila, mai ales daca doriti sa mentineti relatia respectiva.



Gemeni

Este o zi foarte buna pentru a face pasi importanti catre o imbunatatire a situatiei voastre financiare. Daca mereu v-ati confruntat cu situatii legate de lipsa banilor, poate ar fi bine sa faceti ceva in aceasta privinta. Ati putea sa va transformati un hobby intr-o sursa de bani sau ati putea fi mai atenti la modul in care cheltuiti banutii, poate ca aici sta problema. Va simtiti foarte motivati astazi, de aici si multitudinea de idei care va vin; totusi, prea mult nu inseamna neaparat si foarte bine. Daca veti trece de la una la alta si nu va veti hotari asupra aceea ce doriti sa faceti, prea multe nu veti reusi sa realizati.



Rac

Observati mai indeaproape cum si ce fac cei din jurul vostru ca sa ajunga la anumite rezultate. Daca veti crede ca le stiti voi pe toate si ca nu mai aveti ce invata de la ceilalti, trebuie sa va asteptati la rezultate mediocre. Nu puteti avea pretentii prea mari, daca porniti de la autosuficienta. Iar daca veti sustine aceasta atitudine si in fata altora, excluderea voastra din anturaj este garantata! Proiectele artistice, spirituale sau umanitare vor avea mare succes astazi; ca urmare, cei care aveti intentii in aceste directii sunteti sfatuiti sa nu stati prea mult pe ganduri si sa treceti la actiuni concrete. Este posibil ca undeva, pe parcursul zilei de astazi, sa cunoasteti o persoana care va avea un impact important asupra vietii voastre, in viitor.



Leu

Sentimental, nu trebuie sa va asteptati la o zi prea reusita. Este foarte posibil ca, chiar de la inceputul zilei, sa va confruntati cu discutii in contradictoriu cu partenerul sau cu vreun apropiat, ceea ceva va strica toata ziua. Va veti pierde timpul cautand fie motivatia pentru deteriorarea situatiei, fie solutii pentru remedierea situatiei. A doua varianta ar fi o alegere mai constructiva! In plan profesional, va fi greu sa reusiti sa va atingeti obiectivele. Se prea poate sa experimentati o serie de trairi neplacute, o lipsa vadita de satisfactie cu privire la ceea ce se petrece, momentan, in viata voastra. Nu vor lipsi intrebarile legate de directia pe care ar trebui s-o imprimati activitatii voastre.



Fecioara

Veti avea neaparata nevoie de cineva care sa va secondeze in indeplinirea sarcinilor zilei, mai ales catre finalul acesteia. Nu trebuie sa aveti retineri in a accepta ajutor. Mandria nu este intotdeauna un bun sfatuitor. Daca aveti chestiuni financiare neelucidate, ar fi momentul potrivit pentru a le reglementa. Un echilibru in buget ar fi excelent azi! Chiar daca nu prea va plac deplasarile, comisioanele pe care trebuie sa le efectuati astazi ar putea sa va ofere sansa de a va intalni cu persoane care v-ar putea sprijini mult in demersurile voastre de viitor. Este un context favorabil upgradarii – educationale, artistice, spiritual. Atunci cand iesiti din casa, incercati sa aratati cat mai bine posibil, chiar daca mergeti pana la piata, la cumparaturi.



Balanta

Astrele arata pierderi astazi, chiar daca nu la modul tragic. Fiti atenti la proiectele in care va implicati, la deciziile pe care urmeaza sa le luati. Incercati sa apreciati cat mai bine plusurile si minusurile si pastrati-va obiectivitatea. Doar astfel veti reusi sa ajungeti fara pierderi semnificative la finalul zilei. Practic, eforturile voastre de astazi vor trebui canalizate spre limitarea rezultatelor negative; nu prea veti mai avea timp sa va ganditi si la chestiuni care sa va aduca beneficii suplimentare. In plan sentimental, pierderile se vor datora intransigentei si exagerarilor, asa ca fiti ceva mai ponderati in relatiile cu apropiatii.



Scorpion

Nu va aruncati in aventuri indraznete insa insuficient gandite; este drept ca energia zilei este la cote inalte, iar impulsurile va dau ghes sa faceti tot felul de lucruri. Trebuie, insa, sa luati foarte in serios acest avertisment este valabil atat in plan personal, cat si in plan profesional. Ganditi cat mai bine fiecare pas pe care il veti face pe parcursul acestei zile si fiti, mai degraba, prudenti. Prietenii va vor incuraja si sustine in deciziile pe care doriti sa le luati. Fiti, insa, circumspecti fata de cei care va imping la actiuni ce implica riscuri prea mari; puneti la treaba mintea voastra analitica si vedeti daca nu cumva exista interese ascunse in spatele unor intentii aparent indreptate spre binele vostru.



Sagetator

Va fi o zi destul de incarcata emotional pentru voi. Tulburarile la acest nivel va vor afecta atat la nivel psihic, cat si in ceea ce priveste activitatile desfasurate. Este posibil sa aflati ceva vesti legate de trecut, care sa va trezeasca aminitiri si sentimente confuze. Sau poate anumite discutii in cuplu va fac sa reflectati mai profund la natura relatiei cu partenerul. Sau, de ce nu, puteti sa va indragostiti, ceea ce va determina adevarate turbulente in sufletul vostru. Inspiratia va fi perturbata, in aceste conditii, asa ca nu se poate spune ca veti reusi sa obtineti cine stie ce rezultate astazi. Cel mai intelept ar fi sa va canalizati energia spre a va mentine pe linia de plutire, sa nu va destabilizati prea mult din punct de vedere psihic.



Capricorn

Se pare ca astazi este o zi in care lucrurile nu prea depind de voi. Unele desfasurari au loc fara sa fiti consultati si chiar veti fi luati prin surprindere de ceea ce se intampla. Inainte de a reactiona, vedeti despre ce este vorba, poate, intr-adevar, sunteti vizati de o surpriza si ar fi caraghios sa reactionati intempestiv. Lasati putin lucrurile sa evolueze, pentru a le intelege, inainte de a interveni. Daca aveti interese in domeniul artistic sau spiritual. Astazi este un moment potrivit pentru a le promova, deoarece oportunitatile nu vor lipsi. Unii dintre voi s-ar putea sa fiti exact la locul potrivit, in momentul potrivit, astfel incat sa castigati mai mult decat v-ati fi asteptat dintr-un context care nu anunta nimic profitabil la inceput.



Varsator

Nu ar fi rau ca astazi sa acordati ceva mai multa atentie partenerului de relatie, mai ales daca observati ca intre voi exista unele inconveniente care v-ar putea afecta relatia. Sunt lucruri care se simt si, daca simtiti ca ceva nu este in regula, nu asteptati ca lucrurile sa se rezolve de la sine sau sa se acutizeze. Mai degraba luati voi initiativa comunicarii deschise si gasirii unor solutii constructive. In plan profesional, va ganditi, din ce in ce mai mult, la ascensiunea pe o pozitie superioara, insa trebuie sa cantariti, cu foarte mare obiectivitate, daca sunteti pregatiti pentru asta, daca puteti face fata. Orgoliul, mandria, impulsurile voastre in aceasta privinta, ar putea sa va indemne la actiuni care nu ar fi foarte benefice pentru voi; riscul de a aparea intr-o lumina neplacuta este crescut.



Pesti

Astazi puteti uza din plin de senzualitate si sarm. Pot fi atuurile voastre pentru a obtine mai usor ceea ce va doriti. Nu va uitati prea mult la ceea ce spun cei din jurul vostru. Multi vorbesc din invidie, pentru ca nu pot sa uzeze de aceleasi calitati. Daca puteti sa va conservati astfel energiile pentru alte chestiuni, mai importante poate, de ce sa nu o faceti? Oricum, atentia este pe voi si trebuie sa va impuneti pozitiv. In plan personal, pare ca numeroase tensiuni rabufnesc azi, intr-un fel sau altul. Senzatia ca nimeni nu va ascuta va cam secatuieste de energie, va face sa va lasati pagubasi; este, in mod clar, o atitudine gresita. Mai ales cand este vorba despre cei dragi voua, nu trebuie sa renuntati niciodata.