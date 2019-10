Antarctica se dezintegrează sub acţiunea apei calde a oceanului

„Râurile” de apă cladă din ocean erodează calota glaciară a Antarcticii, ducând la topirea marginilor acesteia.



Un studiu recent a descoperit mecanismul prin care se produce topirea calotei glaciare antarctice, iar înţelegerea acestuia deschide perspectiva realizării unor proiecţii mai bune legate de viitorul Antarcticii şi al nivelului oceanelor lumii, notează Phys.



„Circulaţia apei calde atacă partea inferioară a acestor mase de gheaţă în punctele lor cele mai vulnerabile”, a declarat dr. Karen Alley, de la Universitatea Colorado.



Oamenii de ştiinţă au identificat doi factori extrem de imprtanţi în procesul de dezintegrare a calotei glaciare: deplasarea maselor de gheaţă dinspre interiorul continentului spre marginele acestuia la viteze mult mai mari în comparaţie cu deceniile sau secolele următoare şi creşterea cantităţii de gheaţă care intră în contact cu apa oceanică.



Oameni de ştiinţă au descoperit că, în cazul gheţarilor, apa dulce are capacitatea de a crea o serie de râuri care se pot întinde şi pe câţiva zeci de kilometri sub suprafaţa îngheţată. Totuşi, după cum arată observaţiile recente, acestea au tendinţa de a se forma spre marginile calotei glaciare, ducând la afectarea integrităţii acestor zone, făcându-le susceptibile faţă de acţiunea apei ocenice calde.



Aceleaşi observaţii au relevat că aceste goluri prin care circulă apa pe sub calota glaciară sunt mult mai comune spre extremităţile calotei faţă de ceea ce credeau anterior. De asemenea, cercetătorii au aflat că acestea se formau anual în aceleaşi zone, reprezentând zonele cele mai vulnerabile ale calotei de-a lungul mai multor ani. În această situaţie, oamenii de ştiinţă au observat că apa erodează gheaţa pornind de sub aceasta şi nu la suprafaţa acesteia, aşa cum poate fi observat cu ochiul liber.