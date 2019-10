Liderul PPDA Andrei Năstase este un trișor, se preface că muncește și va fi taxat de electoratul din Capitală, la alegerile din 20 octombrie. De această părere este deputatul PSRM Grigore Novac, într-un articol publicat pe blogul său, în care comentează rezultatele ultimelor sondaje de opinie, care relevă scăderea drastică a PPDA și a lui Andrei Năstase.



«Cel care se preface că muncește e Andrei Năstase. Oamenii observă prefacerea lui și au sancționat partidul lui, care acum e sub PDM și, dacă alegerile ar fi săptămâna asta nu ar trece în parlament», scrie Grigore Novac, fiind convins că partidul lui Năstase nu ar accede în Legislativ, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.



Novac constată că Andrei Năstase și-a demonstrat deja incompetența managerială în funcția de ministru al Afacerilor Interne.



«Prefacerea ca și minciuna au viață scurtă, dle Năstase. Nu ați făcut nimic ca ministru de Interne, cu excepția vestitei cruci. Chiar credeți că asta așteaptă oamenii de la ministrul de Interne – să pună cruce în sediul ministerului de Interne? Oamenii așteptau că veți reforma poliția, veți descoperi tot felul de scheme de-ale lui Plahotniuc, despre care atâta strigați până a ajunge ministru. Dar am primit și dezastru de pe drumuri, de care nu a mai fost. Cel mai probabil acei 49.9% din respondenți, care spun că nu simt schimbări, se referă la miniștri ca Năstase. Minciuna are viață scurtă – chiar dacă îți numești competitorii bufoni, nu devii deodată mai bun», conchide Grigore Novac.