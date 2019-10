Ceban: Am semnat un acord cu blocul ”ACUM”. Nu este corect să ne criticăm și să ne acuzăm reciproc! (VIDEO)

Candidatul PSRM pentru șefia capitalei a venit cu o reacție la acuzațiile aduse de către contracandidatul său din blocul ”ACUM”. Ion Ceban a subliniat faptul că în contextul unui acord semnat între PSRM și blocul ”ACUM” este incorect să se lanseze în acuzații reciproce.



”Noi am semnat un acord cu blocul ”ACUM” în care am spus că noi nu ne certăm cu ei, nu ne criticăm. Eu niciodată nu mi-am permis în această campanie să aduc vreo acuzație cuiva din colegii din blocul ”ACUM” și eu cred că este corect. Eu respect și voi respecta pînă cînd acest acord va funcționa între noi”.

Ion Ceban a argumentat și de ce acuzațiile că ar fi împotriva suburbiilor sunt neîntemeiate.



”Nu este adevărat că eu sau echipa mea suntem împotriva suburbiilor. Vă prezint o singură dovadă a faptului. Sunt date foarte concrete extrase din buget. Doar în ultimii patru ani am susținut toate suburbiile – 18 și 35 de localități din componența acestora cu o sumă de 391 de milioane de lei. Ceea ce este o sumă record de pînă acum și de cîteva ori mai mare față de mandatele anterioare care au fost. Pentru diferite proiecte: drumuri, transport, apeduct și canalizare, pentru grădinițe, pentru școală. În suburbie este foarte complicat să faci o investiție mare sau un proiect fără suportul de la Chișinău, de aceea am intervenit. Totodată, este firesc deoarece marea majoritate a locuitorilor suburbiilor muncesc în Chișinău, plătesc impozitele în Chișinău și, respectiv, trebuie să avem o relație corectă. Nu am refuzat niciodată niciun primar indiferent de culoarea politică”, a conchis Ion Ceban.



Candidatul a precizat că în următorii patru ani va fi triplat bugetul pentru suburbii. Ion Ceban a anunțat că știe problemele din fiecare suburbie și a elaborat programe concrete de dezvoltare pentru fiecare localitate care pot fi găsite pe site-ul ionceban.md.