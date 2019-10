Zilele Filmului Românesc la Chişinău

A cincea ediţie a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) de la Chişinău începe astăzi, la cinematograful Odeon, cu proiecţia celui mai aşteptat titlu al anului, „La Gomera” (2019), de Corneliu Porumboiu, prezentat în competiţia Festivalului de la Cannes şi propus de România la Premiile Oscar.



Timp de patru zile, şase dintre cele mai de succes filme româneşti noi, selectate în marile festivaluri, vor putea fi văzute în premieră în Republica Moldova la ZFR, în prezenţa unor invitaţi speciali. Programul cuprinde, de asemenea, două titluri clasice dedicate actorului Ilarion Ciobanu şi incluse în secţiunea Retro, un film celebru pentru copii şi o selecţie de scurtmetraje de şcoală ale regizorilor generaţiei Noului Cinema Românesc.



În total, nouă lungmetraje şi cinci scurtmetraje fac parte din selecţia ZFR 2019. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Toate proiecţiile au loc la Cinematograful Odeon, cu excepţia scurtmetrajelor de şcoală din arhiva UNATC Bucureşti, care vor putea fi descoperite la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP).



În secţiunea principală, dedicată celor mai apreciate filme noi, au fost incluse şase titluri. Evenimentul va fi deschis de proiecţia celui mai recent film al cunoscutului regizor Corneliu Porumboiu, „La Gomera” (2019), care îl are în rolul principal pe Vlad Ivanov.



A cincea ediţie a ZFR Chişinău are loc între 10 şi 13 octombrie la Cinematograful Odeon şi AMTAP.



În premieră, Zilele Filmului Românesc se vor extinde în acest an şi în alte oraşe din Republica Moldova: Cahul, Călăraşi şi Nisporeni. Selecţia filmelor şi programul proiecţiilor din cele trei localităţi vor fi anunţate în curând.



Zilele Filmului Românesc de la Chişinău sunt un eveniment organizat de Asociaţia Cineaştilor Independenţi Alternative Cinema din Republica Moldova şi Casa de producţie Rova Film din România.