De ce este bine să consumi nuci în fiecare zi? Iată ce se întâmplă în organismul tău dacă îți formezi acest obicei

Nucile nu ar trebui să lipsească din casa ta pentru că au o mulțime de efecte surprinzătoare asupra organismului. Puțini știu că oamenii de știință au realizat mai multe studii care au demonstrat faptul că un consum regulat de nuci crude, ar scădea riscul de deces de orice natură cu până la 20%.



Un grup de cercetători de la Institutul de Cancer Dana-Farber și de la Școala de Sănătate Pubilcă Harvard au publicat un studiu în prestigiosul New England Journal of Medicine, care demonstrează efectele senzaționale ale acestor alimente. Astfel, persoanele care au consumat un pumn de nuci zilnic, le-a scăzut riscul de deces de orice natură cu 20% pe o perioadă de până la 30 de ani, în comparație cu persoanele care nu au consumat deloc, scrie secretele.com. Vorbim despre nucile în stare crudă, neprocesate, pentru că prin procesarea lor acestea își pierd din beneficii.



De ce este bine consumi nuci în fiecare zi?



Mai mult decât atât, cei care au consumat regulat nuci se puteau lăuda cu o siluetă mai suplă, comparativ cu persoanele care nu au mâncat deloc. Această concluzie a studiului infirmă ipotezele care afirmau că un consum regulat de fructe cu coajă duce la acumularea kilogramelor în plus.



Consumul regulat de nuci scade cu 30% riscul de deces cauzat de bolile de inimă



Pentru realizarea acestui studiu, cerctătorii au supus la test un număr mare de persoane, mai exact 76.464, în general femei. Studiul s-a derulat încă din anul 1980 până în anul 2010. Participanții au completat chestionare detaliate despre regimul alimentar pe care l-au adoptat, iar aceste chestionare au fost completate o dată la doi ani. La fiecare chestionar, participanții au menționat cât de des au consumat fructe cu coajă, mai ales nuci.



Oamenii de știință au descoperit că persoanele care au consumat o porție de fructe cu coajă (nuci, fistic, alune) mai rar de o data pe săptămâna le-a scăzut riscul de deces cu aproximativ 7%, iar care au consumat o data pe săptămâna procentul a urcat ușor la 11%. Mai mult decât atât, cei cu un consum de 2-4 ori pe săptămâna au căpătat o reducere cu 13%, 5-6 ori de 15%, și de 7 sau mai multe ori pe săptămâna s-au ales cu o reducere a riscului de deces de orice natură în procent de 20%.



„Beneficiul cel mai evident a fost reducerea în procent de 29% a bolilor de inimă, principală cauza a deceselor din Statele Unite ale Americii dar am observat și o reducere cu 11% a riscului de cancer”, a concluzionat autorul principal al studiului Dr. Charles Fuchs.



În plus, consumul de nuci a condus și la reducerea riscului de boli letale cum sunt cancerul, bolile de inimă, accidentele vasculare cerebrale precum și diabetul zaharat. Scăderea colesterolului rău, reducerea stresului sunt alte rezultate ale consumului de fructe cu coajă.