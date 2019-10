Dezvăluirile lui Elton John despre regina Elisabeta a II-a: ''L-a plesnit uşor peste obraz''

Muzicianul Elton John a povestit în autobiografia "Me" că a asistat la un moment în care regina Elisabeta a II-a l-a lovit peste faţă pe nepotul ei Viscount Linley, după ce acesta a refuzat să plece de la petrecerea la care se aflau pentru merge să-şi supravegheze sora, potrivit The Sun.



Elton John a descris un incident ce a avut loc în timpul unei petreceri la care au participat mai mulţi membri ai familiei regale britanice.



Atunci, regina Elisabeta a II-a i-ar fi cerut lui Linley să îşi supravegheze sora, pe Lady Sarah Armstrong-Jones, care se simţea rău, retrăgându-se în camera ei.



Cu toate acestea, Linley voia să rămână şi să se bucure de petrecere, lucru ce i-a displăcut mătuşii lui.



"Când Linley a încercat în mod repetat să o convingă pe regina Elisabeta a-II-a să îl lase să rămână, aceasta l-a plesnit uşor peste obraz, spunându-i «Nu [plici!] te [plici!] contrazice [plici!] cu mine! [plici!] Eu [plici!] sunt [plici!] Regina!» Ştiu că imaginea publică a Reginei nu este definită de frivolitate, dar, în privat, poate fi hilară", a scris Elton John în carte.



David Armstrong-Jones, în vârstă de 57 de ani, a fost cunoscut ca Viscount Linley până în anul 2017, cand, după moartea tatălui său, Antony Armstrong-Jones, a devenit al doilea conte de Snowdon.



În autobiografia "Me", Elton John îşi aminteşte şi cum actorii Richard Gere şi Sylvester Stallone au fost la un pas să se bată pentru atenţia Prinţesei Diana.



Sir Elton John susţine în prezent turneul său de adio, The Farewell Yellow Brick Road, care a debutat în 2018 şi va dura trei ani.



Într-o carieră de cinci decenii, Elton John, recompensat cu cinci premii Grammy, a reuşit să vândă peste 250 de milioane de albume în toată lumea şi a avut peste 50 de hituri TOP 40, devenind unul dintre cei mai de succes cântăreţi ai tuturor timpurilor. Elton John a fost unul dintre cele mai importante nume ale muzicii în anii '70, cu şapte albume consecutive No. 1 în Statele Unite şi şase single-uri No. 1. Succesul său a avut un impact puternic în muzica pop şi a condus la creşterea popularităţii pianului în rock'n'roll.



El continuă să fie un simbol în viaţa publică fiind activ în lupta anti-SIDA, după sfârşitul anilor '80. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 şi a fost numit Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic în 1998.