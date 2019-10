Transportatorii de pasageri au protestat în centrul capitalei

Mai mulți șoferi de microbuze și autobuze au protestat miercuri, 9 octombrie, în centrul capitalei. Aceștia au cerut ajustarea tarifelor, invocând că suportă pierderi. Pe de altă parte, guvernul susține că este împotriva majorării tarifelor la transport și a înaintat companiilor o serie de condiții, informează MOLDPRES.



Majoritatea șoferilor au venit la volanul microbuzelor și autobuzelor cu care transportă zilnic pasageri pe rutele interurbane. În aceste condiții, mai multe curse au fost suspendate pe parcursul zilei.



Președintele Consiliului Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, a declarat că tarifele mici nu le permit transportatorilor să înnoiască unitățile de transport din dotare, vârsta acestora fiind în medie de 23 de ani. „Noi ne apropiem de catastrofă. Ei nu ne-au auzit data trecută. Vom opri toate cursele, vom fi și mai mulți la proteste. Până nu ne vor majora tariful, noi nu vom ceda”, a precizat Alexa. El a adăugat că transportatorii nu au ieșit până acum la proteste pentru că s-au temut să nu fie arestați, „întrucât a fost altă guvernare”. Transportatorii au menționat că ar fi dispuși să accepte și o majorare treptată a tarifelor.



După ședința de astăzi a guvernului, premierul Maia Sandu a declarat că Ministerul Economiei a transmis transportatorilor o serie de condiții pe care aceștia urmează să le îndeplinească. „Ministerul a discutat cu transportatorii, le-a transmis așteptările pe care le are guvernul, inclusiv îmbunătățirea mijloacelor de transport. Am și eu o întrebare la transportatori: mă mir de ce până astăzi nu i-am văzut să protesteze. Nu i-am văzut să protesteze atunci când regimul oligarhic le interzicea să activeze în anumite zile, atunci când la Chișinău erau organizate proteste, nu i-am văzut atunci să ceară prin proteste creșterea tarifelor. E o problemă, noi suntem o țară săracă, oamenii au venituri foarte mici și aprobarea majorărilor nu se face așa cum cred unii”, a spus Maia Sandu.



Într-un comunicat emis ieri de Ministerul Economiei și Infrastructurii este precizat că solicitarea transportatorilor de ajustare a tarifelor va putea fi analizată doar după ce aceștia vor asigura condiții civilizate de călătorie pentru pasageri.



Tariful la transportul de pasageri nu a fost ajustat din anul 2013. În prezent, transportatorii solicită o majorare a acestuia de la 48 de bani până la 92 de bani per km.