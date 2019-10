Cum se prepară CORECT un pahar de apă cu lămâie

În zilele noastre a devenit foarte popular să bei un pahar de apă caldă cu lămâie pe stomacul gol. Această băutură are mai multe beneficii pentru sănătate, deoarece ea îmbunătățește funcțiile digestive și elimină excesul de toxine acumulate în organism.



Celebra nutriționistă, Keri Glassman, care de asemenea, are acest obicei zilnic, spune pentru ABC News Radio că un singur pahar de apă cu lămâie înainte de micul dejun ne poate ajuta să rămânem hidratați, în plus, ne poate îmbunătăți digestia și duce la reglarea apetitului hiperactiv. Mai mult decât atât, nutriționista și fondatoarea Food Coach NY, Dana James, a subliniat faptul că proprietățile detoxifiante și de curățare ale apei cu lămâie se datorează amărelii sale “care activează fluxul biliar, ajutând astfel bila în procesarea grăsimilor și îmbunătățește eliminarea toxinelor solubile din organism.” de aceea, ar trebui să începem să bem apă cu lămâie cât mai curând posibil.



De asemenea, se recomandă să adăugăm coajă rasă de lămâie în apa cu lămâie. “Coaja de lămâie conține limonin, substanța din care provin proprietățile detoxifiante”, spune James. Așa că, data viitoare când vă preparați apă cu lămâie, încercați să adăugați cel puțin o jumătate de linguriță de coajă de lămâie în ea. În acest fel, vă veți bucura de toate beneficiile curative pe care le posedă această băutură.